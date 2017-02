ZEIT ONLINE: Herr Renn, wenn Sie an die letzten zwei Jahre denken, in denen viele Flüchtlinge zu uns gekommen sind, fühlen Sie sich auf öffentlichen Plätzen oder auf der Straße heute weniger sicher, sicherer oder hat sich da nicht so viel geändert?

Ortwin Renn: Da hat sich nicht so viel geändert.

ZEIT ONLINE: So wie Sie fühlen sich auch 65 Prozent der Menschen in Deutschland, die gerade in einer Telefonumfrage dieselbe Frage beantwortet haben. Allerdings sagt fast ein Drittel: "Ich fühle mich unsicherer als vor zwei Jahren." Was denken Sie, warum?

Renn: Das hat drei Gründe. Erstens: Es wird über einzelne Übergriffe mehr berichtet. Aus der Forschung wissen wir: Alles was thematisiert wird, wird überschätzt. Auf dem Oktoberfest in München zum Beispiel, da passiert jedes Jahr etwas. Darüber wird aber in der Regel kaum berichtet. Entsprechend fühlt sich dann auch niemand unsicherer als vorher. Zweitens: Die Flüchtlingssituation schafft Unsicherheit. Immer dann, wenn etwas Ungewöhnliches, Fremdes auf Menschen zukommt, stärkt es ein Gefühl der Bedrohung. Und drittens äußern sich heutzutage mehr Menschen, die bedrängt oder bestohlen wurden, öffentlich. So entsteht subjektiv der Eindruck, es komme zu mehr Übergriffen.

ZEIT ONLINE: Stimmt das denn nicht?

Renn: Tatsächlich sieht man in Kriminalstatistiken, dass bestimmte Straftaten in einzelnen Bundesländern etwas häufiger geworden sind, etwa in Berlin. Für die Flächenländer gilt das weniger. Bundesweit ist deshalb kein Trend nach oben zu erkennen. Schwere Körperverletzungen nehmen sogar ab. Auch unter Flüchtlingen gibt es insgesamt keine erhöhten Raten bei Delikten wie Mord und Totschlag. Einige Straftaten sind unter Personen, die im Ausland geboren sind und keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, jedoch häufiger. Das gilt etwa für sexuelle Nötigung. Was Raub und Diebstahl angeht, sind es aber nicht Flüchtlinge, sondern eher Banden aus osteuropäischen Ländern, die in Deutschland aktiv sind.



ZEIT ONLINE: Die Umfrage zur Unsicherheit teilt die Gesellschaft in "wir Deutsche" und "die Flüchtlinge". Ist das nicht sehr pauschal und bereits diskriminierend?

Ortwin Renn ist Soziologe und leitet seit Februar 2016 das Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) in Potsdam. Er hat zwei Bücher über die Wahrnehmung von Risiken geschrieben, zuletzt: "Das Risikoparadox: Warum wir uns vor dem Falschen fürchten". © IASS Potsdam

Renn: Die Unterscheidung in "wir" und "die Anderen" ist für alle Gesellschaften ein Teil der eigenen Identitätsbildung. Aber "wir" versus "die Flüchtlinge" ist irreführend. Der Begriff Flüchtling besagt ja nur, dass ein Mensch von irgendwoher geflohen ist. Das könnte auch ein Russlanddeutscher sein. Flüchtling zu sein, ist unabhängig von der Herkunft. Viele verbinden mit dem Begriff einen "Ausländer" – sie stellen sich einen Syrer, Afghanen, Osteuropäer oder Afrikaner vor. Umgekehrt werden Menschen, die seit Jahrzehnten Deutsche sind, wegen ihrer Hautfarbe jetzt für Flüchtlinge gehalten. So eine Zuschreibung reflektiert nie die reale Situation.



ZEIT ONLINE: Heißt das, wenn wir aufhören würden, in "wir" und "ihr" zu denken, hätten wir auch weniger Angst?



Renn: Das ist wenig realistisch. Dieses Denken ist tief im Menschen verwurzelt. In der Diskussion halte ich es zudem für überzogen, dass, wer "ihr" und "wir" sagt schon als AfD-verdächtig gilt. Es ist normal, dass Menschen sich in Gruppen gegenüber anderen abgrenzen, etwa aufgrund ihrer Religion. Das tun Punks genauso wie liberale Intellektuelle. Der universalistische Philanthrop ist eher die Ausnahme. Identifikation und Abgrenzung gehören dazu. Nur muss dabei jeder ein Recht auf seine Identität haben und andere müssen dies respektieren. Erst wenn das nicht gelingt, kommt es zu Diskriminierung und Gewalt.



ZEIT ONLINE: Unabhängig von Statistiken, scheint die Angst in der Bevölkerung leicht zuzunehmen. Was sollen Menschen tun, die sich im Alltag und unterwegs jetzt fürchten?

Renn: Wenn mir grundsätzlich auf öffentlichen Plätzen das Herz in die Hose fällt, ist es vielleicht sinnvoll, sie auch mal zu meiden. Die Frage ist, was verliere ich dadurch? Ich vergleiche das gerne mit dem Fliegen. Mehr als 60 Prozent der Deutschen sagen, sie hätten Angst im Flugzeug. Die meisten davon fliegen trotzdem, weil ihnen sonst der Urlaub oder ein Besuch bei Verwandten entgeht. Wer seine Lebensqualität nicht von solchen Ängsten einschränken lassen will, dem hilft ein Blick in die Statistik. Der verrät: Fliegen ist nicht so gefährlich wie es sich anfühlt. Gleiches gilt für öffentliche Plätze. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich von Flüchtlingen oder sonst wem angegriffen werde, ist extrem gering. Sie ist nicht Null, aber es trifft nur wenige.

ZEIT ONLINE: Das klingt vielen sicher zu einfach: "Du brauchst keine Angst zu haben, es wird schon nichts passieren." Selbst, wenn es stimmen sollte.

Renn: Manchen hilft es, nicht über Wahrscheinlichkeiten nachzudenken, sondern sich zu fragen: Wie verhalte ich mich in einer möglichen Gefahrensituation? Natürlich beruhigt es, wenn man nachts auf öffentlichen Plätzen nicht allein unterwegs ist. Auch sollte man andere nicht provozieren. Es kann etwas ausmachen, wenn man in der Dunkelheit eine Taschenlampe dabei hat. Das hält im Zweifel keinen Dieb ab, aber es ist gut für das subjektive Gefühl von Sicherheit. Sich zu bewaffnen, ist hingegen keine gute Idee. Nie. Das lässt Situationen eskalieren und macht sie viel gefährlicher. Wirksamer als ein Pfefferspray sind auch Geräte, die laut Alarm auslösen.