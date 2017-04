Was vor wenigen Jahren noch belächelt wurde, ist heute eine ernstzunehmende Bedrohung: Nordkoreas Atomwaffenprogramm. 20 Atombomben könnte das Regime mittlerweile besitzen. Dass Kim Jong Uns Leute grundsätzlich Sprengkörper bauen können, sagt nicht nur der Diktator – Messungen haben es bewiesen. Und nicht nur das: Der Machthaber behauptet, seine Bomben auch einzusetzen. Vor allem die USA sind deshalb beunruhigt.

Zu was allem Kim JongUn in der Lage ist und was er damit vorhat, weiß nur er selbst. Sein Regime ist abgeschottet, kritische oder zu neugierige Besucher sind unerwünscht: Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde sowieso. Seit Jahren versuchen daher nicht nur Geheimagenten, sondern auch Geologen, Seismologen und Atmosphärenforscher die Aufrüstung Nordkoreas auszuspionieren. Sie analysieren Satellitendaten, werten Erschütterungen der Erde aus, hören Ozeane nach Schallwellen ab und untersuchen Proben aus der Luft, um die entscheidende Frage zu beantworten: Wie wirkungsvoll wäre eine Atombombe aus Nordkorea und wie weit könnte sie fliegen?

Die Plutonium-Produktion – ein offenes Geheimnis

In der Theorie mag es einfach klingen, eine Atombombe zu bauen – ein wenig radioaktives Uran oder waffenfähiges Plutonium, eine Neutronenquelle, Sprengstoff, fertig. Tatsächlich ist das Vorhaben aufwendig, gefährlich, teuer und nicht zuletzt moralisch verwerflich.



Kernwaffen Was sind Kernwaffen? Diese auch Atomwaffen oder Nuklearwaffen genannten Waffen beruhen auf Kernspaltung oder Kernfusion. Atombomben gehören zur ersten Gruppe. Uran-235 und Plutonium-239 sind die entscheidenden Stoffe für die Wucht der Waffe. Wasserstoffbomben (oder H-Bomben) funktionieren hingegen nach dem Kernfusionsprinzip. Hierbei werden zwei Atomkerne zu einem neuen Kern verschmolzen. Um solch eine Reaktion auszulösen, explodiert zunächst eine Kernspaltungsbombe. Atomtests seit 1945 Seit mehr als 70 Jahren experimentieren Atommächte und solche, die es werden wollen, mit Massenvernichtungswaffen. Die meisten Tests haben die USA durchgeführt, gefolgt von der ehemaligen Sowjetunion und Frankreich. Insgesamt gibt es derzeit neun Atommächte mit geschätzt mehr als 16.000 Atomsprengköpfen.



Die bislang größte Bombe hat die Sowjetunion 1962 gezündet. Danach hatten sich die Mächte stillschweigend darauf geeinigt, keine weiteren Tests zu unternehmen. Immer wieder aber hatten Länder welche durchgeführt, zuletzt wohl Nordkorea im Januar 2016. Hiroshima und Nagasaki Die USA haben als einziges Land bisher Nuklearwaffen während eines Kriegs eingesetzt. Am 6. August 1945 warf das Militär eine Uranbombe mit 15 Kilotonnen Sprengkraft auf die japanische Stadt Hiroshima, zwei Tage später ging auf Nagasaki eine Plutoniumbombe mit 21 Kilotonnen Sprengkraft nieder. Beide Städte waren sofort nahezu vollständig zerstört. Zehntausende Menschen starben.

Kim Jong Un hat all das nicht davon abgehalten, die Entwicklung nuklearer Waffen voranzutreiben. Wie schon sein Vorgänger lässt er ungeachtet internationaler Konventionen waffenfähiges Material produzieren und zündet unterirdisch Prototypen von Atombomben. Ein erster Test erfolgte 2006 – nicht sonderlich effektvoll. Schwache Explosionen folgten 2009 und 2013. Im vergangenen Jahr dann gab es gleich zwei Sprengversuche: Nie zuvor waren nordkoreanische Bomben mit solcher Wucht explodiert.



Langsam aber stetig hat sich Nordkorea einen Vorrat an Atomwaffenmaterial angehäuft. Das Programm ist im Wesentlichen aufgebaut wie alle anderen vor ihm. Schon seit 1986 gibt es in Yongbyon einen Reaktor, der waffenfähiges Plutonium erzeugt. Mit einer Leistung von 20 Megawatt mag er schwach sein, aber bei vollem Betrieb reicht das immerhin für etwa einen Sprengkopf pro Jahr. Seit 2009 sind nach Angaben des Regimes zudem Zentrifugen zur Urananreicherung in Betrieb, um das Programm zu beschleunigen. Sie sollen aus natürlichem Uran die künstliche, radioaktive Variante Uran-235 machen. Ein US-Wissenschaftler berichtete dem Weißen Haus 2010, er habe die Anlage selbst gesehen, wenn auch nicht im Betrieb.



Überwachung aus dem All

Punggye-ri im gebirgigen Nordwesten Nordkoreas ist das einzige Testgelände für nukleare Sprengsätze, von dem Außenstehende wissen, entdeckt von ausländischen Satelliten. Wann bereitet Kim dort den nächsten Test vor, wann inszeniert er nur ein Manöver? Um das vorherzusagen können, überwachen China, die USA und andere Regierungen vom All aus, was auf dem Gelände vor sich geht. Wenn sich dort plötzlich mehr Menschen als üblich tummeln oder Transporter anrücken, ist das höchst verdächtig.



Weltweite atomare Abrüstung Vertragspflichten Eines der zentralen Vertragswerke zur Einhegung der Atomwaffen ist der Nichtverbreitungsvertrag (NPT), der 1970 in Kraft getreten ist. Laut NPT dürfen nur die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien legal Atomwaffen entwickeln oder erwerben. Die anderen 189 Vertragsstaaten bekommen im Gegenzug für ihre Zurückhaltung wissenschaftliches Know-how und Technologien zur Nutzung der Atomenergie für zivile Zwecke. Der Vertrag enthält auch die Verpflichtung, alle Atomwaffen »in redlicher Absicht« abzurüsten. Verbreitung von Atomwaffen Der NPT konnte die Verbreitung von Atomwaffen zwar nicht verhindern, doch gelang es, sie einigermaßen zu bremsen. Mit Indien, Pakistan und Israel gibt es neue Atommächte, die allesamt den NPT nicht unterschrieben haben. Ebenfalls kein Mitglied ist der Südsudan. Nordkorea war im Januar 2003 aus dem Vertrag ausgetreten. Zugleich haben Staaten wie Brasilien, Argentinien und Südafrika sich dem Vertrag unterworfen und ihre nuklearen Ambitionen begraben. Nukleartechnologie Die Schwäche des Vertrages liegt in der Nukleartechnologie – aus ihrer zivilen Anwendung kann schnell eine militärische werden. Das zeigt das Beispiel Iran. Das Regime in Teheran beharrt als NPT-Unterzeichner auf seinem Recht, Uran für zivile Zwecke anzureichern. Das bestreitet der UN-Sicherheitsrat nicht, doch zweifelt er an den friedlichen Absichten Teherans.

Verräterische Erdstöße

Auch Seismologen zählen zu den spionierenden Forschern – nur merken sie erst etwas, wenn es zu spät ist. Ein Messnetzwerk aus 170 Instrumenten durchsetzt den Boden und ermöglicht so den Blick ins Verborgene. Explodiert eine Bombe, vibriert die Erde, was seismische Wellen erzeugt, die von den Instrumenten aufgezeichnet werden. Die Wellen einer Bombenexplosion unterscheiden sich dabei von gewöhnlichen Erdbeben. Wo und ob Kim Jong Un also etwas gezündet hat, lässt sich daher mit großer Sicherheit beantworten.



Von der Stärke der Beben können Physiker dann Rückschlüsse auf die Kraft der Bombe ziehen. Messstationen in Südkorea, China, Japan und Russland beispielsweise verzeichneten nach einem Atomwaffentest im Januar 2016 ein seismisches Ereignis mit einer Stärke zwischen 4,7 und 5,3. Ein eindeutiger Beweis dafür, dass die Wucht der Waffen seit 2006 deutlich zugenommen hat (Seismological Research Letters: Cesca, Simone, et al., 2017). "Vermutlich von wenigstens 0,5 Kilotonnen auf nun 7 bis 20 Kilotonnen oder etwas mehr. Das ist dann Hiroshima-Niveau", wie der Rüstungsforscher Götz Neuneck ZEIT ONLINE in einem früheren Interview sagte.