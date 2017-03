Eine deutsche Astronautin gibt es bislang nicht, Anwärterinnen aber gab es bereits: Heike Walpot und Renate Brümmer gehörten zu den fünf Finalisten der Nasa-Mission STS-55 und hatten Ende der achtziger Jahre für den Flug ins All trainiert.



Abwechselnd in Köln sowie in Huntsville am Marshall-Raumflugzentrum und dem Johnson Space Center in Houston übten sie für ihre Reise ins All. Letztlich wählten die Verantwortlichen aber keine der beiden Frauen für die Mission aus, stattdessen gingen Ulrich Walter und Hans Schlegel als Nutzlastspezialisten an Bord.