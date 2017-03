Erstmals ist eine wiederverwendete Rakete ins Weltall gestartet. Das private US-Unternehmen SpaceX schickte am Donnerstag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral eine Trägerrakete auf die Reise, von der eine sogenannte Raketenstufe bereits früher für einen Raumflug verwendet worden war. Die Falcon-9-Rakete beförderte einen luxemburgischen Satelliten.

Bei der Wiederwendung von Raketen-Komponenten hatte das kalifornische Unternehmen im Dezember 2015 den Durchbruch geschafft, als es ihm erstmals gelang, die sogenannte erste Stufe der Falcon 9 unbeschadet zurück zur Erde zu bringen. Insgesamt ist dies dem Unternehmen nun schon acht Mal gelungen: Fünf der Erststufen - die wie eigene Raketen gebaut sind - landeten auf Plattformen im Meer, drei auf Land.

Die erste Stufe ist bei Stufenraketen der größte und schwerste Bestandteil. Bei der Falcon 9 ist sie 41 Meter lang. Erstmals war die jetzt wiederverwendete Erststufe im vergangenen April ins All geflogen. Damals hatte sie einen Versorgungsflug für die Internationale Raumstation ISS auf den Weg gebracht.

Die von Elon Musk gegründete Raumfahrtfirma SpaceX will mit diesen wiederverwendbaren Raketen die Raumfahrt revolutionieren. Damit sollen Raumfahrtmissionen in Zukunft deutlich günstiger werden. Das Unternehmen bezeichnet den erneuten Start als "historischen Meilenstein." "Als erster kommerzieller Satellitenbetreiber, der mit SpaceX ins All geflogen ist, sind wir begeistert, erneut als erster Kunde mit SpaceX die erste Mission einer flugerprobten Rakete zu starten", teilte Martin Halliwell, Chief Technology Officer des Luxemburger Unternehmens SES, mit.

SpaceX hat bislang keine Angaben zu den Kosten für die Aufbereitung seiner Falcon 9 gemacht. Experten schätzen, dass das Unternehmen etwa 30 Prozent im Vergleich zum Bau einer neuen Rakete spart. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell zufolge plant die Firma insgesamt sechs Starts mit wiederverwerteten Falcon-Raketen. Im vergangenen Jahr hatte sie der Agentur Tass zufolge Kunden zehn Prozent Rabatt in Aussicht gestellt, wenn sie eine bereits verwendete Rakete nutzen. Um die Falcon nach der Landung für einen Neustart aufzubereiten, benötigt SpaceX Berichten zufolge bislang vier Monate. Künftig soll die Prozedur in der Fabrik in Hawthorne (Kalifornien) auf zwei Monate - langfristig sogar auf wenige Tage - verkürzt werden.