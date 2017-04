1/14 Ihr Körper gleicht einer Ritterrüstung: Maria, die berühmte Roboterfrau aus Fritz Langs Film "Metropolis" (1927). In der Londoner "Robots"-Ausstellung wird dieser Nachbau gezeigt. © Plastiques Photography courtesy of the Science Museum 2/14 Doch schon viel früher hat der Mensch begonnen, seinesgleichen zu bauen. Dieser mechanische Mönch entstand um das Jahr 1560 in Spanien. Nur drei dieser Art gibt es weltweit. Er konnte laufen, den Mund auf und zu machen, ein Kruzifix schwenken und sich dabei auf die Brust hauen. © Smithsonian Institution 3/14 Dieser iCub ist einer von etwa 30 Roboter-Prototypen, die von Unis in Europa weiterentwickelt werden. Seine Software ist "open source". Besonders toll: sein Tastsinn. Er kann feinfühlig nach Gegenständen greifen. Und er kommniziert mit seinem Gegenüber. © Plastiques Photography courtesy of the Science Museum 4/14 Nexi aus den USA hat eine beeindruckende Mimik. Langweilig? Aufgeregt? Genervt? Sieht aus, als hätte der Roboter Gefühle. In Wahrheit ist das alles nur programmiert. Eingesetzt wird er für psychologische Verhaltensstudien. © The Board of Trustees of the Science Museum 5/14 Terminator-Teile aus der Vorzeit: Jahrhundertealte Arm- und Handprothesen © Plastiques Photography courtesy of the Science Museum 6/14 Erstaunlich lebendig erscheint die künstliche Nachrichtensprecherin Kodomoroid. 2014 entwickelt, wird sie in London zum ersten Mal außerhalb Japans gezeigt. Sie verliest die neusten Top-Storys. © Plastiques Photography courtesy of the Science Museum 7/14 Die Blechmänner Robot, Cygan, George und Eric. Jeder von diesen Humanoiden hat besondere Stärken. © Plastiques Photography courtesy of the Science Museum 8/14 Sieht aus wie im Horrorfilm? Kein Wunder. Das mechanische Grusel-Baby wurde von einer Firma entwickelt, die auf Spezialeffekte für Kinofilme spezialisiert ist. © Plastiques Photography courtesy of the Science Museum 9/14 Das Metallwesen namens Lucy hat 50.000 künstliche Neuronen. Ziemlich wenig im Vergleich zu der Besucherin, die Milliarden davon im Kopf hat. Aber immerhin kann Lucy Bananen von Äpfeln unterscheiden. © Plastiques Photography courtesy of the Science Museum 10/14 Baxter, der zweiarmige Roboter-Riese, ist ein echter Fabrikarbeiter aus England. Das Besondere: Er kann Teamwork mit Menschen. An seinem Gesicht sehen Mitarbeiter, was er gerade macht, was er vorhat oder ob er Hilfe braucht. Auch wenn er gerade Pause hat, sieht man ihm das an. © Plastiques Photography courtesy of the Science Museum 11/14 Diese Figur ist Teil der Installation "Das letzte Abendmahl" des Künstlers Giles Walker… © The Board of Trustees of the Science Museum 12/14 ...genau wie diese Puppe mit mechanischen Gliedern. © The Board of Trustees of the Science Museum 13/14 Rosa, ein Roboter aus Frankreich, kann Gesichter erkennen. Sie fokussiert die Besucher der "Robots"-Ausstellung und verfolgt sie mit ihrem Blick, ihre Bewegungen wirken erstaunlich natürlich. © Plastiques Photography courtesy of the Science Museum 14/14 Der silberne Schwan, der seinen Hals beugen und im Becken vor sich Fische fangen kann, wurde etwas um das Jahr 1773 konstruiert. Lange lag er kaputt in den Archiven des Museums. © Plastiques Photography courtesy of the Science Museum

Genetisch gesehen sind wir nicht viel mehr als schlaue Affen. So schlau, dass wir bald schon intelligente Roboter bauen könnten, die nicht nur als anspruchslose Arbeitsmaschinen dienen, sondern kreativ, neugierig und emotional sind. Werden humanoide Maschinen unter uns leben – und vor allem: Wollen wir das?

Der wissenschaftliche Fortschritt stürze die Menschheit in eine Identitätskrise, meint Ben Russel, Kurator der im Guardian oder der Financial Times gefeierten Ausstellung Robots. Sie läuft bis September im Londoner Science Museum und soll eine der ganz großen Fragen aufwerfen: Was bleibt am Menschen einzigartig, wenn Maschinen so werden wie er?

Glaubt man Russels Essay im Ausstellungskatalog, wird der Besucher Antworten auf derart hoch philosophische Fragen finden. Und er wird erfahren, wie Menschen seit rund 500 Jahren ihresgleichen nachzubauen oder Maschinen so etwas wie Leben einzuhauchen versuchen.

Erst mal ein Grusel-Baby

"Was ist Leben, was nicht?" – mit schweren Gedanken im Kopf beginnt er also, der Rundgang durch das altehrwürdige Gemäuer des 1857 eingeweihten Museums in South Kensington. Nach wenigen Metern starrt ein gruseliges Baby-Face den Besucher an. Ein am Rücken verkabelter Plastik-Säugling, scheinbar fleischgeworden, schaut wie ein böser Gnom, zuckt mit den Ärmchen und zappelt mit den Beinchen. Täuschend echt und eben doch nur ein in Windeln gewickelter Roboter.

Ist sie das, die Geburtsstunde einer Welt, in der Mensch und Maschine eins werden, die Grenzen verschwimmen zwischen natürlichem und künstlichem Leben? Ehe mit dem Besucher die Fantasie durchgeht, entwarnt der an die Wand geschraubte Ausstellungstext: Das "animatronische Baby" kann nur, wozu es programmiert worden ist.

Es folgt althergebrachte Museumspädagogik in Form einer Rückschau: Staunen (1570 bis 1800), Gehorchen (1800 bis 1920), Träumen (1920 bis 2009), Bauen (1940 bis zur Gegenwart), Vorstellen (2000 bis ...) – in allzu vorgedachte Kapitel unterteilt, arbeitet Robots Raum für Raum das Verhältnis von Mensch und Maschine im Wandel der Zeit ab.

Los geht die Zeitreise in der abgedunkelten Halle des Staunens, in deren schwarz-spiegelnde Wände und Vitrinen zur Erzeugung eines edlen Marmoreffekts funkelnde Glassteinchen eingelassen sind. Aus verborgenen Lautsprechern tickt und surrt es, eindringlich und absorbierend. In den erleuchteten Vitrinen stehen kastenförmige, braune Gehäuse: Eine Kammeruhr von 1596, eine federgetriebene Tischuhr aus dem 17. Jahrhundert, eine englische Laternenuhr, aus dem Jahr 1611.

Künstliche Intelligenz Serie: Maschinenraum Algorithmen, intelligente Software und Roboter können immer mehr Dinge, zu denen noch vor Kurzem allein der Mensch fähig war. Sie verarbeiten nicht nur rasant wachsende Datenmengen, sondern lesen Texte, verstehen Sprache, erkennen Gesichter und analysieren in Echtzeit ihre Umgebung – etwa um selbstständig Auto zu fahren. Was bedeutet diese rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) für unser Leben, unsere Arbeitswelt und unser Menschsein? Diesen Fragen widmet sich ZEIT ONLINE regelmäßig in der Serie Maschinenraum.

Zum Staunen bringen einen diese alten Uhren kaum. Stattdessen nehmen klassische Texttafeln neben den Schauvitrinen in plakativ großen Buchstaben den Besucher an die Hand. Leider erinnert das an langweilige Museumsbesuche zu Grundschulzeiten: "In einer Welt, in der es immer mehr Maschinen gab, wurden mechanische Vorstellungen auf Menschen übertragen", steht da. Den Beweis sollen anatomische Figuren liefern, deren Muskeln und Knochen zu sehen sind. So zum Beispiel das Wachsmodell einer Frau, auf dem Rücken liegend, ergeben den Kopf nach hinten lehnend mit leer zur Decke starrenden Augen. Immerhin ein bisschen Gruseleffekt ist dabei: Unterhalb ihres Halses liegen die Eingeweide frei: Lunge, Leber, Därme, Magen. Und ihre Gebärmutter samt Ungeborenem.