1/17 Pandas zu züchten ist extrem schwierig: Die Tiere paaren sich nur selten freiwillig. Forscher setzen daher auf künstliche Befruchtung. Dank der Methode kamen diese drei Pandas 2014 in einem Safari-Park in Guangzhou zur Welt. Sie sind das vierte Drillingspaar, das mithilfe künstlicher Befruchtung in einer Panda-Station geboren wurde. © China Daily/Reuters 2/17 In Brutkästen werden die Jungtiere aufgepäppelt. Dieses hier wurde in einem Zentrum in der chinesischen Provinz Sichuan geboren. © China Daily/Reuters 3/17 An die 400 Riesenpandas sind bisher in Gefangenschaft gezüchtet worden. © Wang Zhao/AFP/Getty Images 4/17 Schon seit den achtziger Jahren erregen die Bären weltweit Aufmerksamkeit – was unter anderem intensive Schutzmaßnahmen ermöglicht hat. © John Moore/Getty Images 5/17 In China ziehen Panda-Stationen heute Tausende Besucher an. © Reuters 6/17 Gehege in den Zuchtstationen sind so angelegt, das Besucher eine gute Sicht haben. © Kim Hong-Ji/Reuters 7/17 Dieses sechs Monate alte Jungtier soll sich nicht zu stark an Menschen gewöhnen. Deshalb tragen die Forscher Panda-Kostüme. © China Daily/Reuters 8/17 Doch die Betreuer nähern sich den Jungtieren auch unverkleidet. © Reuters 9/17 Bambus ist die Hauptnahrung von Pandas. Eigentlich schwer verdauliche Kost für einen Bärenmagen. Bakterien helfen dabei, die Nahrung aufzuspalten. Bis zu zwölf Kilogramm Bambus vertilgt ein Panda pro Tag. © Wang Zhao/AFP/Getty Images 10/17 Sie fressen aber auch anderes. In diesem Panda-Zentrum in der Provinz Sichuan gibt es beispielsweise Möhrchen. © Benoit Tessier/Reuters 11/17 Bereits mit einem Jahr lernen Jungtiere zu klettern. Um in der Wildnis zu überleben, genügt das allein aber nicht. Die wenigsten Züchter schaffen es, Pandas auf ein Dasein in Freiheit vorzubereiten. Sie leihen erwachsene Tiere daher zumeist gegen Bezahlung an Zoos aus. Die Einnahmen wiederum fließen in den Schutz des natürlichen Lebensraums von Pandas. © China Daily/Reuters 12/17 Geschenk aus China: Dieser Zuchtpanda wurde 2014 in einen Zoo nach Südkorea verfrachtet. © Chung Sung-Jun/Getty Images 13/17 Bao Bao lebt derzeit in einem Zoo in Washington. Der Panda ist eine Leihgabe – kommendes Jahr soll das Tier zurück nach China. © Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa 14/17 Auch Malaysia hat sich Pandas für seinen Zoo gegönnt. Nuan Nuan, hier im Alter von einem Jahr, lebt in Kuala Lumpur. China hat ihn für zehn Jahre an das Land abgegeben. © Ahmad Yusni/epa/dpa 15/17 Berlin hat ebenfalls schon mal einen chinesischen Panda als Leihgabe bekommen. Nachdem Yan Yan starb, wurde sie ausgestopft und im Naturkundemuseum gezeigt. Inzwischen ist das Präparat wieder in China. © Carola Radke/Museum für Naturkunde Berlin/dpa 16/17 In China werden Pandas besonders stark vermarktet. Ein umstrittenes Geschäft. Doch ohne so viel Aufsehen hätte es wohl auch weniger Schutzmaßnahmen für die wilden Pandas gegeben. © Wang Zhao/AFP/Getty Images 17/17 Panda-Souvenirs in einem Shop in Hongkong © Philippe Lopez/AFP/Getty Images

Einfangen, einsperren, anglotzen. Der Mensch tut Tieren das seit Jahrtausenden an. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass bereits die alten Ägypter Tiere als Schauobjekte hielten. Ein Grund, nie damit aufzuhören? Obwohl immer mehr Menschen hierzulande Veganer werden, über Tierschutz debattieren, die Massentierhaltung ablehnen und Zirkusse mit Tiershows boykottieren, gibt es sie immer noch: Zoos. Nur warum?



Die neusten Stars hinter Gittern: Zwei Pandas, die in Berlin zu bestaunen sind. Meng Meng und Jiao Qing. China hat sie dem Berliner Zoo ausgeliehen – es ist nicht das erste Mal, dass in der Hauptstadt Pandas gehalten werden (siehe Infokasten).

Pandas in Berlin Berliner Pandas Der Berliner Zoo verweist gern auf seine jahrzehntelange Erfahrung in der Haltung von Pandas. Damit hat er recht, wenngleich das Traumziel dieser Bemühungen, die Vergrößerung der Bärenpopulation, nie gelang. Die neuere Berliner Panda-Zeit begann am 5. November 1980, als das Pärchen Bao Bao ("Schätzchen") und Tjen Tjen ("Himmelchen") als Staatsgeschenk des chinesischen Regierungschefs Hua Guofeng an Bundeskanzler Helmut Schmidt in Berlin eintraf – pelziges Nebenprodukt einer Kanzlerreise ins Reich der Mitte, das er an Berlin weiterreichte. Ohne Nachwuchs In Berlin hegte man große Hoffnungen, dass sich aus den beiden Pandas ein dritter ergeben könnte. Dies zerschlug sich aber endgültig, als Tjen Tjen im Februar 1984 starb. Erst 1995 erhielt der seither solo lebende Bao Bao wieder weibliche Gesellschaft: Yan Yan ("Die Schöne"), diesmal nur als Leihgabe der Chinesen. Das Paar lockte die Berliner in Scharen an, der Babysegen blieb aber erneut aus, trotz aller Tricks, die man versuchte. Im März 2007 starb auch Yan Yan an einer Darmverstopfung. Bao Bao folgte ihr am 22. August 2012, seither musste Berlin ohne lebende Pandas auskommen. Bis heute: Ende Juni wurden erneut zwei Pandas als Leihgabe aus China nach Berlin geflogen: Meng Meng ("Träumchen") und Jiao Qing ("Schätzchen"). Am dem 6. Juli 2017 sollen sie für Besucher erstmals zu sehen sein. Panda auf Durchreise Erstmals war ein lebender Panda, "Happy" mit Namen, im Jahr 1939 in Berlin zu sehen. Ein Tierhändler zeigte ihn in mehreren europäischen Städten, darunter für zwei Monate in Berlin, bevor das Tier in die USA weiterreiste. Und im Ost-Berliner Tierpark war die Bärin Chi-Chi 1958 für drei Wochen zu sehen – ein Publikumsmagnet, der 400.000 Tierfreunde anlockte. Das Tier war ebenfalls nur auf der Durchreise, sollte in die USA verkauft werden, landete wegen des dort für China geltenden Handelsembargos aber in London. Quelle: Andreas Conrad, Tagesspiegel

Wie lange "Träumchen" und "Schätzchen" bleiben, steht nicht fest. Ihre Kindchenschema-Gesichter, ihre Knopfaugen und ihr flauschiges Teddy-Fell scheinen Journalisten und Naturschützern jedenfalls schon jetzt den Kopf verdreht zu haben. Die berichteten beseelt und ziemlich unkritisch von der Panda-Ankunft am Flughafen Schönefeld. Selbst der WWF, die Naturschutzorganisation, deren Logo der Panda ist, zelebrierte die Neuzugänge und nutzte die Gelegenheit, erneut zum Schutz der gefährdeten Bären und für Spenden aufzurufen. Die Berliner Pandas – zu süß, um sich aufzuregen? Anlass genug, um die häufigsten Argumente der Zoobefürworter einmal genauer zu hinterfragen.

1. "Ohne Zoos wären mehr Arten ausgestorben"

Man könnte argumentieren, es gäbe längst keine Pandas mehr, würden Organisationen wie der WWF nicht seit Jahrzehnten weltweit für sie Kampagne machen. Das stimmt sogar: Wären die Bilder der süßen Bärenbabys nicht um die Welt gegangen, was enorme private Spendengelder einwarb, und hätten Zoos die aufwendigen Zuchtprogramme in China nicht mitfinanziert und wissenschaftlich unterstützt, wäre das Etappenziel, das die Weltnaturschutzunion IUCN kürzlich verkündete, wohl nie erreicht worden: Der Große Panda gilt nicht mehr als akut vom Aussterben bedroht. Nur noch als gefährdet. Nur sollte man nicht vergessen: Man hätte diesen Artenschutz auch finanzieren können, ohne die Pandas als Schauobjekte zu missbrauchen. Offenbar war das Politikern aber nicht wichtig genug. Und während erst auf Druck der Öffentlichkeit zig Millionen Dollar in dessen Schutz gesteckt wurden, hatten weniger niedliche Tierarten das Nachsehen.

2. "Kinder kennen sonst nur noch Benjamin Blümchen"

Nur wer lebende Tiere gesehen hat, will sie schützen und erkennt, wie wichtig sie sind – immer wieder bringen Zoobefürworter das Bildungsargument. Aber haben Zoos wirklich einen Effekt auf das Umweltbewusstsein? Eine in London durchgeführte Studie hat gezeigt, dass ein einfacher Zoobesuch Kinder und Jugendliche eher nicht bildet, nur in Kombination mit Unterricht im Zoo zeigen sich Lerneffekte (Jensen, 2010). Und emotional? Weckt ein eingesperrtes Tier Mitleid, sodass Zoobesucher sich anschließend für den Schutz derselben Art in freier Wildbahn engagieren? Belegen lässt sich das bislang kaum. "Ich bin nicht davon überzeugt, dass man jedes Tier gesehen haben muss, um Empathie zu entwickeln", sagt auch die Tierärztin Sandra Giltner, die viele Jahre lang für den Deutschen Tierschutzbund arbeitete und mittlerweile ein Tierheim in München leitet.

3. "Gehege sind heute ziemlich artgerecht"

Tatsächlich haben sich Zoos sehr verändert. Früher saßen Tiere in Käfigen fest, die von allen Seiten einsehbar waren. Die Schauobjekte sollten sich nicht zurückziehen können – dann hätte es ja nichts mehr zu gucken gegeben. Niemand bemühte sich damals, den ursprünglichen Lebensraum wenigstens nachzustellen. Heute erwecken weniger Gehege den Eindruck von Gefängnissen, auch weil den Besuchern das besser gefällt. Viele Anlagen bieten den Tieren Rückzugsorte. Sie sind weitläufiger und spezialisierte Architekten versuchen, sie nach dem Vorbild des natürlichen Lebensraums zu gestalten. Die Besucher müssen zuweilen nach den Tieren suchen oder nach Hause gehen, ohne etwa das Totenkopfäffchen gesehen zu haben. Weil der Affe sich versteckt hielt, etwa im Dickicht des künstlichen Regenwaldes von Gondwanaland, einem gigantischen Gewächshaus im Leipziger Zoo.

Doch egal wie viele Schaukeln, Kletterbäume und Spielzeuge das Tier bei Laune halten: Irgendwann sitzt es vor einer Wand, einer Scheibe oder einem Graben. Den Freilauf, den es draußen hätte, kann kein Zoo bieten. Artgerecht ist das nicht. Und selbst wenn soziale Tiere in Gruppen gehalten werden: Ihr natürliches Sozialverhalten ist in Gefangenschaft meist gestört.



4. "Die Natur ist mindestens genauso grausam"

Der Wildtierexperte und ehemalige Direktor des Münchner Zoos, Henning Wiesner, sagte dazu einmal in einem Interview auf ZEIT ONLINE: "Die große Freiheit der Wildtiere ist ein Mythos. Der Eisbär wandert nur so weit, weil er Hunger hat. Gleiches gilt für Adler und Habichte." So lässt sich die Gefangenschaft leicht rechtfertigen: Füttert die Tiere, sodass sie nicht mehr wandern müssen, schon macht ihnen der Käfig nichts mehr aus.

Das mag auf einige Tiere zutreffen. Wenn sie ihr ganzes Leben im Zoo verbracht haben, reicht ihnen der Platz vielleicht. Der frühere Direktor des Frankfurter Zoos, Bernhard Grzimek, schrieb dazu vor vielen Jahren, Tiere seien nicht so unglücklich in der Gefangenschaft und nicht so glücklich in der Freiheit. Unser Mitleid sei eine Form der Vermenschlichung. Wir würden unsere Sehnsucht nach einem Leben ohne Vorschriften, Gesetze, Verbote auf die Tiere projizieren.