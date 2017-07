Wo sind sie nur, diese Außerirdischen? Seit 60 Jahren suchen Astronomen nach Leben fern unseres eigenen. Sie horchen ins All, schicken Sonden zum Mars, nehmen Monde ins Visier, analysieren Planetensysteme fernab unseres Sonnensystems. Entdeckt haben sie nichts. Mag zwar sein, dass irgendwo auf einem fremden Himmelskörper ein paar Mikroben kreuchen – selbst hierfür gibt es nur Indizien. Doch wonach Astrobiologen wirklich lechzen, sind intelligente Wesen, eine Zivilisation, mit der wir kommunizieren, von der wir lernen können.



Douglas Vakoch dauert das alles zu lange. Er will sie finden, so schnell wie möglich. Der Astrophysiker hat selbst 16 Jahre lang mit den Kollegen vom Projekt Search for Extraterrestrial Intelligence, kurz "Seti", ins Weltall gehorcht. Immer in der Hoffnung, ein Signal außerirdischen Lebens aufzufangen. Doch Zuhören – das genügt ihm nicht mehr. "Manchmal heißt es, Seti sei unser Versuch, Mitglied im galaktischen Club zu werden", sagt er. "Doch wer Mitglied sein möchte, muss zumindest eine Bewerbung ausfüllen." Die Menschheit müsse sich vorstellen, sagt Vakoch, und arbeitet deshalb in seinem neuen Projekt mit der Abkürzung "Meti" an einer möglichst universell verständlichen Nachricht, die er gezielt zu Sternsystemen schicken will. Das M in Meti steht für "Messaging". Die Botschaft: "Wir sind hier. Und wir wollen mit euch reden."

Was, wenn wir eine Alien-Invasion auslösen?

Nur, fragen Kritiker: Wie kann ein Einzelner so eine womöglich folgenschwere Entscheidung treffen? Man müsste dazu "von der ganzen Menschheit autorisiert werden", sagt etwa Seti-Forscher Eric Korpela von der Uni Berkeley. Was könnte nicht alles geschehen, wenn wir Außerirdische auf unsere Erde mit ihren wertvollen Ressourcen aufmerksam machen? Nicht auszudenken, wenn die fremde Zivilisation intelligenter und mächtiger ist als wir Menschen, aber genauso kriegerisch und habgierig. Womöglich lösten Forscher mit ihren Signalen eine Alien-Invasion aus, was schlimmstenfalls zur Vernichtung unseres Planeten führt!

Fremdes Leben – was wäre das? Was ist Astrobiologie? Die Forscher schauen sich an, an welchen extremen Orten auf der Erde Organismen überleben können – an den Polkappen, in Wüsten, unter dem Meeresgrund – und vergleichen diese Lebensräume mit den Bedingungen auf anderen Planeten. Mit Teleskopen, von Sonden aus oder auf Planeten ausgesetzten Rovern untersuchen Forscher Planetenregionen. Auf dem Mars etwa fährt Curiosity umher – darf aber nicht bohren, weil er vielleicht verunreinigt ist mit Mikroben von der Erde. Was meint "außerirdisches Leben"? Astrobiologen reden von drei Dingen: erstens Leben generell. Das kann alles mögliche sein, Mikroorganismen etwa. Sie könnten unter der Oberfläche des Mars oder jener der Eismonde in unserem Sonnensystem existieren. Zweitens: komplexes Leben, das Pflanzen und Tieren auf der Erde ähnelt. Im Sonnensystem gibt es das wohl nicht noch einmal, da ist sich die Forscher-Community sicher. Weiter entfernt aber haben Astronomen schon viele Orte entdeckt, auf denen solche Wesen existieren könnten. Die dritte Stufe ist intelligentes Leben: Es ist komplex, denkt über sich selbst nach und kann kommunizieren. Wie könnten Aliens aussehen? “Wir müssen gedanklich offen bleiben”, sagt der Astrobiologe Dirk Schulze-Makuch, der auch Science-Fiction-Romane schreibt. Unsere Vorstellung von außerirdischem Leben sei zu limitiert. Wir haben auf der Erde zwar eine große Biodiversität, aber alle Lebewesen basieren auf demselben chemischen Code, der DNA. “Es gibt wahrscheinlich mehrere Wege zu einer intelligenten Zivilisation." Viele Wesen in Science-Fiction-Filmen sind an Kreaturen der Tiefsee angelehnt. Für einen seiner Romane (Voids of Eternity: Alien Encounter, 2009) hat Schulze-Makuch versucht, losgelöster zu denken: Seine Aliens sind mikrobenartige Organismen auf dem Titan, die groß sind wie Steine und sich sehr langsam bewegen, weil es dort sehr kalt ist. Möglich wäre auch eine reine Maschinen-Intelligenz.

Alles Science-Fiction? Keineswegs. Außerirdische – es muss sie geben, davon sind führende Astrobiologen und Astrophysiker überzeugt. "Leben ist nichts Besonderes im Universum", sagt Gerhard Haerendel, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik. "Die Bausteine, die es dafür braucht – etwa Wasser oder Kohlenstoff – sind massenhaft vorhanden. Jeder Planet, der halbwegs lebensfähige Bedingungen aufweist, bietet Leben damit eine Chance." Die Indizien dafür, dass es irgendwo im All existiert, mehren sich seit Jahrzehnten.

Viele davon fanden sich auf dem Mars. So hatten Forscher auf einem Marsmeteoriten, der 1984 in der Antarktis entdeckt wurde, beispielsweise Magnetitpartikel nachgewiesen. "Das sind typische Spuren von magnetotaktischen Bakterien, wie wir sie auf der Erde haben", erklärt der Astrobiologe Dirk Schulze-Makuch von der TU Berlin. Bislang sei kein anorganischer Prozess bekannt, der die Entstehung solcher Partikel erklären könnte. Sie könnten also durchaus von solchen Bakterien, die sich am Magnetfeld ihres Lebensraums orientieren, stammen. Außerdem habe man vielerorts Methan gefunden. Fest steht mittlerweile auch, dass es Wasser auf dem frühen Mars gab. "Unter der Oberfläche könnten noch immer Einzeller existieren."

Dachten Weltraumforscher vor einigen Jahren noch, dass Sterne umgeben von Planeten fern unseres eigenen Sonnensystems selten sind, gelten solche Konstellationen heute als die Regel im Weltall. Die letzte bedeutendere Entdeckung dieser Art war Trappist-1 mit seinen sieben Planeten (Nature: Gillon et al., 2017). Insgesamt sind derzeit mehr als 3.500 Exoplaneten bekannt, einige davon sind aus festem Gestein und umkreisen ihren Stern in einer Entfernung, die moderate Temperaturen an der Oberfläche erlaubt.

Leben ist nur eine Frage der Zeit

"Sicher, der Anfang von Leben ist schwierig", sagt Haerendel. Das zeigen die bisher erfolglosen Versuche, es in Experimenten aus einer Ursuppe entstehen zu lassen. "Doch gibt es erst einmal mikrobielle Wesen, ist alles andere nur eine Frage der Zeit." Der nächste große Schritt sei der zum mehrzelligen Leben, der zu intelligentem Leben noch größer, meint auch Schulze-Makuch. Er selbst hat mikrobisches Leben auf dem Mars im Fokus. Entwickelte Zivilisationen wie die Menschheit seien daher wohl eher selten. "Aber dass es das gar nicht gibt? Das wäre unwahrscheinlicher als alles andere."

Diese Überzeugung hat der US-Astrophysiker Frank Drake 1961 in eine Formel gegossen. Wie die Geschichte zeigen wird, hat er die Suche nach außerirdischem Leben gewissermaßen begründet. In sieben Faktoren beschreibt die nach ihm benannte Gleichung die Häufigkeit von intelligentem Leben in der Milchstraße (siehe Infokasten). Auch wenn es sich um eine Berechnung mit großer Ungenauigkeit handelt: Irgendwo existiert also irgendwas – ziemlich sicher. Warum aber haben wir dann noch nichts gehört?

Vielleicht, weil der Mensch noch nicht lange genug und mit nur wenigen Geräten lauscht. Oder weil andere Zivilisationen nicht davon ausgehen, dass wir kommunizieren können (zu dumm) oder wollen (zu egozentrisch). Auch denkbar: Die Außerirdischen sind schlichtweg zu weit entfernt, als dass wir von ihnen oder sie von uns wissen können.

Drake-Gleichung Die Drake-Gleichung Wissenschaftler sind überzeugt: Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass nur auf der Erde intelligentes Leben existiert. Dafür gibt es zu viele Galaxien mit zu vielen Sonnen, um die habitable Planeten kreisen. Wie viele technische, intelligente Zivilisationen sich allein in der Milchstraße befinden könnten, soll beispielsweise die von Astrophysiker Frank Drake 1961 vorgestellte Gleichung vorhersagen: N = R * x f p x n e x f l x f i x f c x L Bedeutung der Variablen Gesucht wird der Faktor “N”, die Zahl intelligenter Zivilisationen. Er ist bedingt durch eine Vielzahl von Variablen: der mittleren Sternentstehungsrate pro Jahr (R * ), dem Anteil an Sternen mit Planetensystem (f p ) sowie der dortigen Zahl der Planeten (n e ), von Planeten mit Leben (f l ), speziell intelligentem (f i ), das dann auch noch gewillt sein muss, mit uns zu kommunizieren (f c ). Bedacht werden müsse zudem die Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren (L). Das Ergebnis Es ist absolut ungewiss, wie viele Zivilisationen es geben könnte. Die Unsicherheiten für jede Variable sind zu diesem Zeitpunkt enorm groß, zu wenig wissen Forscher über den Weltraum. "Ich schätze heute, dass es zwischen 0,04 und 2.000 intelligente Zivilisationen in der Milchstraße gibt", sagt etwa der Astrophysiker Gerhard Haerendel. "Es kann aber auch ganz anders sein."

Wäre jemand in der Nähe, hätte er uns längst bemerkt, sagen Wissenschaftler. Was Kritiker von Weltraumbotschaften, wie auch Meti-Gründer Douglas Vakoch sie aussenden will, oftmals nicht sofort erwähnen: Fernsehern und Radio sei Dank sendet die Menschheit seit Jahrzehnten ein strahlendes "Hallo" ins All. "Eine Zivilisation, die nur hundert bis zweihundert Jahre weiter entwickelt ist als wir, kann es bis zu mehrere Hundert Lichtjahre entfernt aufschnappen", sagt Vakoch. "Und erst recht wäre niemand auf einem nahe gelegenen Planeten noch überrascht."

Außerdem haben verschiedene Forschergruppen eigenmächtig längst gut ein Dutzend Nachrichten verschickt. Vakoch ist also nicht der Erste, der Kontakt sucht. Er will es nur als Erster ordentlich machen. Denn die bisherigen Grüße ins All waren bei allem Ehrgeiz dilettantisch bis dubios: zu kompliziert verschlüsselt, schwach ausgestrahlt oder auf fragwürdige Ziele ausgerichtet. Einige immerhin haben großen Unterhaltungswert.

"Wunderschön, aber völlig nutzlos"

Den Auftakt machte 1962 ein Morsecode. Nach vier Minuten und 32,7 Sekunden erreichte das russische Signal die Venus. Ja, Venus, jenen Planeten in unserem Sonnensystem mit ätzender Atmosphäre und Oberflächentemperaturen von an die 500 Grad Celsius, auf dem Leben alles andere als wahrscheinlich ist. Zwischenzeitlich durften sich auch mal Teenager eine Nachricht überlegen, der erste musikalische Funkspruch ging 2001 raus.

Ausschnitt der Arecibo-Botschaft: Die blauen Kurven stellen die DNA dar, sie umgeben die Nukleotide des Genoms. Die rote Figur wiederum zeigt grob den Menschen, links davon ist die Durchschnittsgröße codiert – 176,4 Zentimeter –, rechts davon steht die Zahl 4.292.853.750, die ungefähre Größe der damaligen Erdbevölkerung. Gelb dargestellt ist das Sonnensystem. /CC

Nicht unerwähnt bleiben darf auch die goldene Schallplatte an Bord der Voyager-1-Sonde, "ein praktisch unzerstörbares Best-of-Album der Menschheit", wie DIE ZEIT sie nannte (Nr. 01/2013). 115 Bilder sind darauf, herzensgute Grüße in mehr als 50 Sprachen, darunter – wie naheliegend – Englisch, Deutsch – Jubel –, aber auch Latein – schadet nie – oder Hethitisch, eine ausgestorbene indogermanische Sprache – warum nicht? Außerdem zwölf Minuten lang Geräusche wie Meeresrauschen, Lachen, Herzklopfen, und anderthalb Stunden feinste Musik. Mittlerweile nachzuhören auf Soundcloud. "Wunderschön, aber völlig nutzlos", urteilt Astrophysiker Haerendel.

Und dann, um sich nicht in Belanglosigkeiten zu verlieren, ist da noch die Arecibo-Botschaft von 1974. Entworfen und aus Puerto Rico verschickt hat sie eben jener Frank Drake, der Seti begründete, indem er zwei Sterne nach strukturierten Radiowellen absuchte und der die Wie-viele-Außerirdische-es-geben-muss-Gleichung entwickelt hat. Es handelt sich um lichtschnelle 168 Sekunden rhythmischer Pulse – 1.679, um genau zu sein – mit einer Frequenz von 2.380 Megahertz, die mithilfe eines Primzahlcodes verschlüsselte Bilder enthalten. Wer diesen knackt – in einem ersten Schritt muss der Empfänger verstehen, dass sich die Zahl 1.679 nur durch 73 und 23 vollständig teilen lässt – bekommt unter anderem das Wort "Hi" zu sehen. Dann sind da noch ein Strichmännchen, die Struktur unseres Sonnensystems und die wichtigsten chemischen Elemente.