1/6 Der zwei Meter lange Roboterarm eignet sich hervorragend für Selfies, hier an der "Mojave"-Stelle im Gale Krater. © NASA/JPL-Caltech/MSSS 2/6 Im April 2016 funktionierte der Bohrer am Greifer noch. Er erzeugt Gesteinspulver, das in den Rover transportiert und dort analysiert werden kann. © NASA/JPL-Caltech/MSSS 3/6 Mit der Mastcam macht Curiosity einzelne Farbfotos, die sich zu Panoramabildern zusammenfügen lassen. Hier zu sehen: Ein Abhang in der Region "Murray Buttes", aufgenommen im September 2016. © NASA/JPL-Caltech/MSSS 4/6 Damals fotografierte der Roboter auch diese Wand aus Sandstein. Gut zu erkennen: Die einzelnen Schichten, in denen sich Gestein über Jahrmillionen abgelagert hat. © NASA/JPL-Caltech/MSSS 5/6 Das dunkle Objekt mit glatter Oberfläche entdeckte der Roboter im Oktober 2016. Mithilfe von Laserpulsen und einem Spektrometer stellte er fest, dass es sich um einen Eisen-Nickel-Meteoriten handelt. © NASA/JPL-Caltech/MSSS 6/6 © NASA/JPL-Caltech/MSSS

Hätte sich Mars-Rover Curiosity vor seiner Reise auf den roten Planeten auf seinen Job bewerben müssen, wäre die Stellenausschreibung wohl so ausgefallen:



Top-Job auf dem Mars – Forschender Roboter, zum 6. August 2012.



Wir bieten:



Chance auf Ruhm und Ehre

Geregelte Arbeitstage, ruhige Arbeitsatmosphäre

2,6 Milliarden Dollar Budget

Viel Luft, reich an Kohlendioxid und kosmischer Strahlung

Alle zwei Jahre zwei Wochen frei (technische Probleme nicht mit eingerechnet)

Wir wünschen uns:



Mobilität

Sicherer Umgang mit Maschinen, Bohrwerkzeugen, Labortechnik und Social Media

Erfahrungen in Klimatologie, Geologie, Chemie, Mikrobiologie

Fotografie-Kenntnisse

Entdeckergeist



Bewerbungen bitte an NASA Headquarters, 300 E Street SW, Washington DC, USA

Roter Planet Der Mars Roter Planet – so wird der Mars gerne genannt. Diesen Spitznamen verdankt er den großen Mengen Eisenoxid, also Rost, die sich auf seiner Oberfläche finden. Wegen seines roten Schimmers benannten die Römer den Nachbarplaneten der Erde einst nach ihrem Kriegsgott. Heute weiß man, dass er einen Durchmesser von 6.794 Kilometern hat. Das ist etwa die Hälfte des Erddurchmessers. Die Schwerkraft ist damit nur ein Drittel so groß wie auf der Erde, die Tage aber dauern 37 Minuten länger. Ein Marsjahr hat entsprechend 669 Tage, was 687 Erden-Tagen entspricht. Auch die Bedingungen auf dem Planeten unterscheiden sich deutlich von hier. Seine Atmosphäre besteht zu rund 95 Prozent Kohlendioxid – auf der Erde sind es 0,04 Prozent, aber nur zu etwa 0,13 Prozent aus Sauerstoff. Hier sind es rund 21 Prozent. Die Durchschnittstemperatur beträgt minus 55 Grad Celsius, heißt: Es können mal angenehme 27 Grad Celsius auf dem Roten Planeten herrschen – oder minus 133. Letzteres liegt unter anderem an der vergleichsweise großen mittleren Distanz zur Sonne. Mit 228 Millionen Kilometern ist der Mars 1,5-mal so weit vom Zentralstern unseres Sonnensystems entfernt wie die Erde.





Für die prestigeträchtige Stelle war Curiosity aber eh schon ausgewählt – er wurde eigens für sie gebaut: 900 Kilogramm Hightech im Kleinwagenformat. Zum fünfjährigen Dienstjubiläum zeigt sich der Roboter äußerlich fit; allein seine Reifen sind ein wenig lädiert und deren Aluminiumhülle hat kleine Risse. Doch sein Dienst läuft längst nicht mehr nach Vorschrift: Der Bohrer, Curiositys wichtigsten Werkzeug, funktioniert seit Dezember nicht mehr.

Statt sich also ins Marsgestein zu wühlen und es an Bord zu analysieren, um Leben, Überreste davon oder zumindest Hinweise darauf zu finden, fährt Curiosity vor allem herum, schaut sich alles genau an und fotografiert. Sightseeing statt Science.



Sieben Minuten Terror, weinende Mitarbeiter – damals war's noch aufregend

Dabei hatte 2012 alles so vielversprechend angefangen. Zumindest nachdem die "sieben Minuten des Terrors" überstanden waren. So nennt die amerikanische Weltraumagentur Nasa die Landephase des Roboters auf der Marsoberfläche.



© Jakob Börner Alina Schadwinkel Redakteurin im Ressort Wissen, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Vom äußeren Rand der Atmosphäre bis zum Bodenkontakt blieben Curiosity nur sieben Minuten. Wenig Zeit, um von 21.000 Kilometern pro Stunde zum vollständigen Stopp abzubremsen. "Der Computer musste ganz allein eine perfekte Choreografie abliefern", sagt Ingenieur Tom Rivellini, der das Landeverfahren mitentwickelt hat. Hitzeschild abwerfen, Fallschirm zünden, Fallschirm abwerfen und Raketen anwerfen. "Die Atmosphäre ist zu dünn, als dass sie den Job (Anm. d. Red.: des Abbremsens) hätte übernehmen können." Radar starten, Landestelle anvisieren, Rover von dem Raketenmodul trennen und langsam hinablassen, abkoppeln, sanft absetzen. So der Plan.

14 Minuten braucht ein Funksignal vom Mars zur Erde. Curiosity hätte also schon sieben Minuten verbrannt, explodiert oder zerschellt sein können, statt sicher zu stehen, als man auf der Erde von seinem Eintritt in die Marsatmosphäre erfuhr. Hätte. Denn im Kontrollraum hieß es letztlich unter Glückstränen: "Touchdown confirmed, wir sind sicher auf dem Mars." Auch Curiosity durfte sich offiziell freuen. Ein Nasa-Mitarbeiter twitterte im Namen des Rovers: "I'm safely on the surface of Mars. GALE CRATER I AM IN YOU!!! #MSL."