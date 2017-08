Dieselmotoren sind schmutzig, manipuliert und ein Nachrüsten wird teuer für die Hersteller, falls es überhaupt soweit kommt. Der Diesel, einst gelobt für seine Klimabilanz und Effizienz, hat seine besten Tage hinter sich. Sein Ruf ist dahin. Und selbst wenn die Millionen Dieselfahrzeuge auf den Straßen bald reinlicher unterwegs sein sollten: Die Zukunft des Selbstzünder-Motors scheint besiegelt. Eine solche Technologie gehöre "in absehbarer Zeit" nicht mehr auf die Straße, urteilte das Bundesumweltministerium kürzlich.

"Die Zukunft des Pkw ist rein elektrisch oder hybridisiert", sagt auch Martin Schmied, der Leiter der Verkehrsabteilung im Umweltbundesamt ZEIT ONLINE. "Ab 2030 sollten rund 70 Prozent der Pkw-Neuzulassungen E-Autos und Plug-in-Hybride sein. Nur so können wir langfristig das Klima schützen, Energie einsparen und die Luft in den Städten wird auch sauberer."

So stimmen Politiker und Umweltschützer das Requiem auf den Selbstzünder an, das die deutschen Autohersteller selbst komponiert haben. Mit Lügen und Tricksereien haben sie ihr eigenes Erfolgsprodukt in Verruf gebracht. Zwar sprachen sie stets vom "Clean Diesel" und ließen sich sogar "Umwelt-Zertifikate" ausstellen, doch in Wahrheit programmierten die Ingenieure die Steuergeräte der Motoren so, dass die Schadstofflimits nur beim Labortest eingehalten wurden. Auf diese Weise wollten sie Gewicht, Aufwand und Kosten sparen – zu Lasten von Umwelt und Gesundheit (siehe Kasten). Denn auf der Straße stoßen selbst die neuen Euro 6-Selbstzünder enorme Mengen gesundheitsschädlicher Stickoxide (NOx) aus: durchschnittlich 507 statt erlaubter 80 Milligramm pro Kilometer, wie aktuelle Daten des Umweltbundesamtes belegen.

Feinstaub Luftverschmutzung, was heißt das? Schmutzig ist es draußen durch Schadstoffe aus verschiedenen Quellen: Industrie, Straßenverkehr, Landwirtschaft, Energiegewinnung und die Natur selbst. Je sauberer die Luft ist, desto seltener leiden Menschen an Schlaganfällen, Herzkreislauferkrankungen, Lungenkrebs oder Atemwegserkrankungen wie Asthma. Auch leben Menschen nachweislich länger, wenn sie frische Luft atmen können. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass allein im Jahr 2012 weltweit drei Millionen Menschen länger gelebt hätten, wenn die Luftverschmutzung geringer gewesen wäre. Feinstaub Zu Feinstaub zählen alle Partikel, die in der Luft schwirren und vor allem aus Sulfat, Nitrat, Ammoniak, Natriumchlorid, Kohlenstoff, mineralischem Staub und Wasser bestehen. Das können Rußpartikel, Reifenabrieb, Plastikteilchen, Dünge- und Abfallrückstände sein. Die Partikel schweben fest oder flüssig in der Luft und sind gefährlich, wenn sie einen Durchmesser von zehn Mikrometern oder weniger haben. Je kleiner die Schwebeteilchen sind, desto leichter können sie bis tief in die Lunge, gar in den Blutkreislauf gelangen. Feinstaub erhöht statistisch gesehen das Krebsrisiko, vor allem in der Lunge. Wie genau die Partikel Geschwüre auslösen, ist aber bisher nicht geklärt. Stickoxide Stickoxide, abgekürzt als NO x , gelten in den meisten Städten als Luftschadstoff Nummer eins. Die giftigen Gasmischungen entstehen vor allem, wenn Öl, Gas, Holz oder Kohle verbrannt werden, etwa zum Heizen oder um Strom zu erzeugen. Alte Diesel- und Vebrennungsmotoren stoßen verhältnismäßig viel Stickstoffdioxid (NO 2 ) aus. Auch Schiffsmotoren schleudern dieses spezielle Stickoxid in die Luft. NO 2 kann in Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zu akuten Entzündungen der Atemwege führen. Langfristig kann dies Asthma und Bronchitis auslösen. In Deutschland wurde 2016 der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an mehr als jeder zweiten verkehrsnahen Messstation im Jahresmittel überschritten. Schwefeldioxid Schwefeldioxid (SO 2 ) ist ein Gas, das scharf riecht. Es tritt aus, wenn zum Beispiel fossile Brennstoffe wie Kohle oder Öl in Flammen aufgehen, um Strom zu erzeugen, Wohnungen zu heizen oder Fahrzeuge anzutreiben. Auch wenn Erze gewonnen und geschmolzen werden, entstehen giftige Schwefelverbindungen. SO 2 kann die Atemwege, die Lunge und Augen reizen. Es verschlimmert Asthma und Bronchitis. Atembeschwerden treten bereits innerhalb von zehn Minuten auf wenn die SO 2 -Konzentration bei 500 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft oder mehr liegt. Wer längere Zeit einer durchschnittlichen Tagesbelastung von 20 Mikrogramm SO 2 pro Kubikmeter Luft ausgesetzt ist, muss ebenfalls mit Atemwegsproblemen rechnen. Reagiert Schwefeldioxid in großer Menge mit Wasser, bildet sich zudem Schwefelsäure, der Hauptbestandteil sauren Regens. Dieser schadet vor allem Pflanzen und Wäldern. Ozon Ozon (O 3 ) als Teil dreckiger Luft am Boden ist etwas anderes als die Ozonschicht in der oberen Atmosphäre der Erde. Smog in Großstädten wie Peking besteht hauptsächlich aus Ozon. Es entsteht, wenn Sonnenlicht mit Schadstoffen wie Stickoxiden oder mit organischen Teilchen aus Lösungsmitteln und Industrieprozessen reagiert. Deshalb tritt Smog meist in Wetterlagen mit viel Sonne auf. Er reizt die Lunge und kann Asthma und andere Atemwegserkrankungen auslösen. Ein erhöhtes Risiko für Herzkreislauf-Beschwerden stellten Forscher ab einer langfristigen Ozon-Konzentration von zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft fest. Zum Vergleich: In Peking erreichte die Konzentration in der Vergangenheit bereits an mehreren aufeinander folgenden Tagen Werte von rund 300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Mit ihren Manipulationen haben die Autohersteller die Erfolge jahrzehntelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit zunichte gemacht. Denn schmutzige Dieselmotoren muss es gar nicht geben. Das sagen nicht nur 27 führende deutsche, österreichische und schweizerische Motorenforscher. Denn anders als Politiker, Umweltschützer und viele Zeitungskommentatoren sagen die Experten "eine sehr lange andauernde Notwendigkeit verbrennungsmotorischer Antriebe, insbesondere auch des Dieselmotors" voraus. Das steht in einem Positionspapier der Fachleute, die Mitglieder der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Kraftfahrzeug- und Motorentechnik (WKM) sind. Mehr noch: Schadstoffemissionen werden "in Zukunft kein Argument gegen den Diesel- oder Benzinmotor sein", behaupten die Professoren und verstärken diese Botschaft mit einem Ausrufezeichen.

In Lkw zeigt die Abgastechnik, was sie wirklich kann

Es sind deutliche Worte, die die Forscher den Teilnehmern am Dieselgipfel genannten Treffen an diesem Mittwoch der Bundesregierung mit auf den Weg geben. Sie setzt sich mit den Autoherstellern zusammen, um zu beraten, wie manipulierte Dieselfahrzeuge reinlicher werden könnten. Die Technik ist längst da und funktioniert. Nur ist sie teuer.



Mit NOx-Speicherkatalysatoren und der SCR-Technik (Selective Catalytic Reduction), die Stickoxide mittels der Harnstofflösung AdBlue unschädlich macht (siehe Kasten), wurden Verfahren entwickelt, um strenge Abgasvorschriften zu erfüllen – auch auf der Straße. "Diese Technologien sind verfügbar und ausgereift wie im Nutzfahrzeugbereich bereits eindrucksvoll bewiesen wird", sagt Thomas Körfer vom Aachener Forschungsunternehmen FEV Group.

Infobox SCR Adblue Wie Dieselmotoren sauber werden sollen Verbrennt Diesel in Motoren, entstehen Rußpartikel und Stickoxide. Die Partikel dringen in die Lunge ein und können Krebs verursachen, Stickoxide reizen die Schleimhäute der Atemwege und der Augen und erhöhen das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Sie fördern zudem die Ozonbildung. Damit möglichst wenig der Schadstoffe in die Umwelt gelangt, werden in modernen Fahrzeugen die Abgase in zwei Stufen gereinigt – zumindest in der Theorie. Reinigung Ist die Verbrennungstemperatur im Motor hoch, entstehen wenig Partikel, aber viel Stickoxide. Bei niedrigen Temperaturen ist es umgekehrt. Der Partikelfilter filtert rund 95 Prozent der Rußpartikel heraus. Sensoren messen die Stickoxidkonzentration im Abgas. Die Kontrolleinheit spritzt entsprechend Adblue (Harnstofflösung) im SCR-Katalysator. Das Adblue reagiert in dem SCR-Katalysator mit den Stickoxiden zu harmlosem Wasser und Stickstoff. Rund 90 Prozent der Stickoxide werden so entfernt. Kritik Die Adblue-Tanks neuer Autos sind häufig viel zu klein, zeigt eine niederländische Studie (Durchschnittsangaben). Heute übliche Größe des Adblue-Tanks: 15 Liter Erforderliche Größe des Adblue-Tanks, um bei einer Fahrleistung von 20.000 Kilometern nur bei der Jahresinspektion nachtanken zu müssen, wie es in den USA vorgeschrieben ist: 70 Liter

Tatsächlich sind moderne Lastwagen und Busse mit der gleichen SCR-Abgasreinigung ausgerüstet wie moderne Pkw-Diesel. Doch stoßen sie durchschnittlich nur 210 Milligramm Stickoxide pro Kilometer aus. Einzelne Brummis hatten bei Tests sogar nur 83 Milligramm NOx im Abgas. Das ergab eine Analyse des unabhängigen International Council on Clean Transportation (ICCT).Der Unterschied liegt an strengeren Messvorschriften: Lastwagen und Busse müssen die Abgastests nicht nur wie Pkw auf dem Prüfstand bestehen, sondern auch auf der Straße. "Für Lkw-Emissionen sind schon seit 2013 mobile Messgeräte vorgeschrieben, so dass zufällig ausgewählte Fahrzeuge unter realen Fahrbedingungen getestet werden können," sagt ICCT-Geschäftsführer Peter Mock. Lkw-Hersteller haben also weitaus weniger Möglichkeiten zu tricksen – und beweisen damit, wie leistungsfähig die Diesel-Abgasreinigung sein kann.



"Das NOx-Emissionsproblem kann als technisch gelöst betrachtet werden", heißt es auch im Positionspapier der WKM. Die Experten gehen sogar noch einen Schritt weiter: "Auf Basis intensiver Forschung sind vollständig umweltneutrale verbrennungsmotorische Antriebe darstellbar."