Es gibt Dinge, die erscheinen klar und einfach. Sobald man aber einen Moment länger darüber nachdenkt, merkt man: Dahinter steckt eine Frage, die so groß, so grundsätzlich, so weitgreifend ist, dass sie bisher weder Wissenschaftler und Philosophen noch Denker anderer Richtungen haben zufriedenstellend beantworten können.



Woraus zum Beispiel besteht unser Universum? Einerseits sind da die Bausteine, die wir nach den Gesetzen der Physik heute schon kennen. Andererseits machen sie nur etwa fünf Prozent des Universums aus. Der Rest? Rätselhafte Dunkle Materie.



Oder was ist Zeit? Das ist schnell zu beantworten, wenn wir nur an Uhrzeiten, Tageszeiten oder die eigene Lebenszeit denken. Doch in einsteinschen Dimensionen wird es kompliziert. Manche Physiker behaupten sogar, Zeit sei nur eine Illusion!

Manches wissen wir – aber verstehen es nicht

Und dann gibt es da noch Fragen, deren Antworten wir zu kennen glauben. Aber verstehen wir sie auch? Wer sich beispielsweise überlegt, was Leben ist, dem fallen Mikroben, Pflanzen und Tiere ein, vielleicht noch die Debatte unter Biologen, ob Viren nun Lebewesen sind oder nicht. Aber reicht das wirklich, um zu ergründen, was Leben ist?

