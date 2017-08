Palmengesäumte Straßen führen auf flachem Land vorbei am Space Shirt Shop, am Shuttle-Restaurant und am Orbit-Café zum Kennedy Space Center, Amerikas Tor ins Weltall. War ein Architekt mutig, baute er in Beige. Fast alle anderen Gebäude auf dem Gelände sind grau. Von hier aus starteten 1969 schon Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins zum Mond. Alle Spaceshuttles, die seit den 1980er Jahren Astronauten ins All flogen, hoben von hier ab – dem Weltraumbahnhof im Norden des Cape Canaveral, einem Kap auf Floridas Insel Merritt Island.

Von hier aus haben Journalisten jeden bemannten Weltraumflug seit Apollo 8 im Jahr 1968 gesehen. #nasa #kennedyspacecenter #CRS12 pic.twitter.com/CZezWX8gX8 — Alina Schadwinkel (@aschadwinkel) 15. August 2017

Endlich wieder ins Weltall – ohne die Russen

Seit dem Ende der Spaceshuttlemission im Jahr 2011 ist kein Mensch mehr von diesem Bahnhof aus mit einer Rakete auf Reisen gegangen. Die bemannte Raumfahrt der Nasa: eingestellt. Lange sah es aus, als verfiele die seit 1962 im Auftrag von John F. Kennedy errichtete Anlage langsam. Doch seit einiger Zeit wird wieder renoviert und gebaut. Es herrscht Betrieb. Allein diese Woche sollen zwei Raketen abheben: ein Frachtflug und ein Satellitentransport, wie dieser Tage üblich. Falls die Pläne der Nasa aufgehen aber, sollen schon nächstes Jahr von hier aus wieder Astronauten ins All starten. Mit privater Hilfe.

Kennedy Space Center Launch Pad 39A Es ist ein historischer Ort in Florida, von dem aus SpaceX den Weltraum ansteuert: Launch Pad 39A. Apollo 11 flog von hier zum Mond. 1981 war von ebendiesem Startplatz das erste Shuttle der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa gestartet – und das letzte im Jahr 2011. Mit dem Ende des Shuttle-Programms kam das Ende für Launch Pad 39A. Die Plattform lag brach, Jahre lang verrostete sie unter dem dauernden Einfluss von Salz und Wind als Symbol einer vergangenen Ära. Dann übernahm SpaceX.



Nach aufwendiger Renovierung hob am 19. Februar 2017 eine Rakete des Typs Falcon 9 von der Rampe ab. Menschen waren keine an Bord, stattdessen trug die Rakete rund 2.500 Kilogramm Last zur Internationalen Raumstation ISS. Es war ein erster Schritt, um Nasas Kennedy Space Center zu einem "multifunktionalen Weltraumbahnhof" zu machen, wie es die Behörde nach eigenen Angaben anstrebt.



SpaceX hat zudem Nutzungsrechte an Plattform Nummer 40 erworben. Diese jedoch war stark beschädigt worden, als im September 2016 eine Rakete während des Starts explodierte. Bis zum Herbst 2017 dauern die Reparaturarbeiten an. Falcon 9 2015 war die Falcon 9 die erste Rakete, die bis in eine Höhe von 200 Kilometern flog und anschließend wieder auf der Erde landete. Zumindest in Teilen. Es war die Erststufe der Rakete, auch Unterstufe oder Booster genannt, die sanft aufsetzte. Dabei handelt es sich um den größten Teil, der mit insgesamt neun Antrieben das Gefährt von der Erde abheben ließ.



Die Erststufen von SpaceX sind auf Mehrfachnutzung ausgelegt: Einmal in der Luft, drehen sie sich, um zurück zur Erde zu fliegen. Mithilfe von Computeralgorithmen und GPS-Navigation peilen sie ihr Ziel an, bremsen, indem sie ihre Motoren wieder anwerfen, und setzen dann auf. 2017 hat die Firma erstmals einen Booster wiederverwertet – ein Jahr nach der ersten Nutzung half er, einen Satelliten in den Orbit zu bringen. Zehn bis 50 Tonnen Nutzlast kann sie transportieren. Ein Flug mit der Falcon 9 kostet umgerechnet rund 60 Millionen Euro. Weil sie sich mehrfach nutzen lässt, soll es im Laufe der Jahre allerdings deutlich billiger werden. Die Recyclingidee ist nicht neu. Schon die Nasa-Shuttles waren wiederverwendbar, ebenso ihre Zusatzraketen, die nach dem Start abgeworfen wurden. Allerdings hat sich das Konzept nicht gerechnet. Es haben weit weniger Flüge stattgefunden, als ursprünglich geplant. Falcon Heavy Die Falcon 9 ist allerdings nur der Anfang. Ein neuer Raketenyp ist bereits in Arbeit: die Falcon Heavy. Ein erster Demonstrationsflug ist für Herbst 2017 geplant. Noch ist fraglich, ob die Ingenieure die Rakete bis dahin tatsächlich fertigstellen werden – die Entwicklung hat bereits Jahre länger gedauert, als gedacht. Und: Wie die Falcon 9 wird sie für bemannte Missionen zu weit entfernten Planeten zu klein sein. Immerhin aber soll Falcon Heavy eine weiterentwickelte Raumkapsel Dragon leer zum Mars tragen. Dragon-Kapsel 5,9 Meter lang, 3,66 Meter im Durchmesser, 3.310 Kilogramm – das sind die Maße des Raumtransporters Dragon. Erstmals war die Kapsel 2011 von Cape Canaveral aus an Bord einer Falcon 9 zur Internationalen Raumstation geflogen, der Roboterarm der ISS fing sie ein und ermöglichte so das Andocken. Bis heute kann Dragon als einziger Raumtransporter nicht nur Lasten zur ISS bringen, sondern auch zurück zur Erde; inklusive Proben von Experimenten, die die Besatzung des Weltraumlabors durchgeführt hat. Fünfeinhalb Stunden etwa dauert die Rückkehr. Wie Teile der Raketen ist auch Dragon mehrfach benutzbar. Ein Nachfolger der Raumkapsel ist bereits in Arbeit. Maßgeblich gefördert von der Nasa, arbeitet SpaceX derzeit an Dragon 2. Die Kapsel soll zunächst bis zum Mond fliegen. Ein erster unbemannter Testflug ist für November 2017 geplant, ein Test mit Crew im Mai 2018. Internationale Raumstation Die Internationale Raumstation (ISS) ist der äußerste Posten der Menschheit. In durchschnittlich 400 Kilometern Höhe umkreist sie die Erde. Seit November 2000 ist die Station dauerhaft besetzt, mehr als 200 Menschen waren bereits in dem Labor im Orbit, das ungefähr so viel Wohnraum bietet wie eine Boeing 747. Acht Solarpanels mit einer Spannweite von 73 Metern liefern Energie. Mit einem Gewicht von rund 420.000 Kilogramm wiegt die ISS mehr als 320 Kleinwagen.

Firmen wie SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Orbital ATK und Boeing haben die Raumfahrt zu einer rasch wachsenden Wirtschaft gemacht. Noch schießen sie vor allem Satelliten und Fracht für die Besatzung der ISS in den Orbit. Bereits nächstes Jahr aber geht es um bedeutend mehr: Die von PayPal-Pionier und Tesla-Chef Elon Musk gegründete Firma SpaceX und der Flugzeugbauer Boeing haben von der Nasa den Auftrag bekommen, den Vereinigten Staaten die Rückkehr in die bemannte Raumfahrt zu ermöglichen. Erst zum Mond, später zum Mars soll es gehen. So günstig, sicher und oft wie nie zuvor. Und ganz wichtig: ohne Hilfe der Russen. Nur wird die privatentwickelte Technologie auch sicher genug sein?

Nichts zu sehen, nur zu spüren

4, 3, 2, 1 … – verzerrt ertönte der Countdown über die Lautsprecher, als die Rakete mit der Dragon-Kapsel planmäßig am Montag um 12.31 Uhr Ortszeit unter Feuer und Dampf vom Weltraumbahnhof in Florida abhob. Sekunden nach der Zündung stieg sie wie ein glühender Ball nach oben, der schon zwei Minuten später mit bloßem Auge nicht mehr zu sehen war. Allein die Luft vibrierte weiter.



Die erste Stufe der Falcon-9-Rakete setzt auf Landing Zone 1 der Cape Canaveral Air Force Station auf. © Ken Kremer

Minutenlang war bloß das Krächzen von Möwen zu hören, dann grummelte es am blauen Himmel. Aus dem Nichts tauchte erneut ein Feuerball auf, der rasch Gestalt annahm: die erste Stufe auf ihrem Weg zurück zur Erde. 13-mal war SpaceX mit so einem Manöver bereits erfolgreich gewesen, achtmal auf dem Wasser, fünfmal an Land. Mit jeder Landung schrieben sie Geschichte – am Montag erneut.



Niemandem sonst ist es bisher gelungen, Raketen in vergleichbare Höhen zu schießen, zurückzuholen, gar wiederzuverwerten. Binnen Sekunden raste die Falcon 9 auf eine Landezone der Cape Canaveral Air Force Station zu. Viel schneller, als dass eine sanfte Landung möglich schien. Doch die Triebwerke feuerten, die drei Beine klappten hinab und unter Staub und Überschnallknall setzte der untere Teil der Rakete auf.