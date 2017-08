Nein, Nordkorea ist ausnahmsweise mal nicht schuld. Auch wenn uns dieser Tweet das weismachen will, gepostet von dem nicht ganz so offiziellen Account der Democratic Peoples Republic of Korea:

Marshal Kim Jong-Un to blot out sun over skies of United States on August 21, 2017, in awesome display of DPRK space power. — DPRK News Service (@DPRK_News) 15. August 2017

Die große amerikanische Finsternis – Astronomen haben sie tatsächlich so getauft – machen Erde, Mond und Sonne schon ganz allein unter sich aus. Innerhalb von 100 Minuten wird eine komplett verdunkelte Sonne über 14 US-Bundesstaaten zu sehen sein. Um 10.16 Uhr Ortszeit (19.16 Uhr deutscher Zeit) in Lincoln Beach, Oregon, beginnt die totale Sonnenfinsternis. Sie zieht sich einmal quer über Nordamerika, von Nordwesten bis in den Südosten der Vereinigten Staaten nach South Carolina. Von Europa aus ist so gut wie nichts davon zu sehen. Trotzdem: Eine totale Sonnenfinsternis ist ein Weltereignis. Warum kommt es überhaupt dazu? Wie häufig ist das – und was hat das mit Albert Einstein und seiner Allgemeinen Relativitätstheorie zu tun? Das erfahren Sie oben in unserer Kartengeschichte.

Livestream der Nasa, ab 18 Uhr deutscher Zeit hier

Experten schätzen, dass die Finsternis von mehr Menschen live und an Bildschirmen verfolgt werden wird als jedes andere Ereignis in der Geschichte. Allein zwölf Millionen Amerikaner leben in dem rund 100 Kilometer breiten Streifen, in dem die Sonne komplett vom Mond verdeckt sein wird. Diesen Kernschatten können weitere 200 Millionen US-Bürger innerhalb einer Tagesreise erreichen. Und schließlich werden noch einmal etwa sieben Millionen Sofi-Touristen erwartet. Deshalb fürchten die Behörden auch einen historischen Verkehrskollaps mit Staus und langen Wartezeiten auf den Highways.

Überall im Kernschatten-Land gibt es Festivals und Veranstaltungen. Fast ganz Nordamerika ist aus dem Häuschen. Und zumindest im Westen der USA sollte es trocken und wolkenfrei bleiben. Regen und Gewitter könnten in South Carolina die schwarze Sonne verdecken.

Über Europa und Deutschland wird praktisch nichts zu sehen sein. Im äußersten Nordwesten der Bundesrepublik dürfte die Sonne höchstens ganz leicht angefressen aussehen. Nur minimal besser dürfte es in Portugal und am Rande Großbritanniens sein. Deshalb können Sie ab 18 Uhr diesen Livestream der US-Weltraumbehörde Nasa verfolgen:



Der Nachrichtensender N24 berichtet ab 18:30 ebenfalls live auf Deutsch und zwar hier.



