Nordkorea will eine Wasserstoffbombe getestet haben. Zumindest hat das das Regime dieses Wochenende verkündet und so den Konflikt mit der Welt erneut verschärft. Wissenschaftler aber bezweifeln, ob das Land über das entsprechende Know-how zum Bau solcher Bomben verfügt.

Seit Jahren versuchen nicht nur Geheimdienste, sondern auch Geologen, Seismologen und Atmosphärenforscher die Aufrüstung Nordkoreas aufzudecken. Sie analysieren Satellitendaten, werten Erschütterungen der Erde aus, hören Ozeane nach Schallwellen ab und untersuchen Proben aus der Luft, um möglichst viel über Nordkoreas Atomwaffenprogramm zu erfahren.

Wie umfangreich das Waffenarsenal von Machthaber Kim Jong Un tatsächlich ist, ist noch immer unklar. Doch so manche Behauptung des Regimes ist bereits als Propaganda entlarvt. ZEIT ONLINE fasst die wesentlichen Fragen und Antworten zu Nordkoreas Atomwaffenprogramm zusammen:

Was unterscheidet eine Wasserstoffbombe von einer Atombombe?

Sowohl bei Atom- als auch bei Wasserstoffbomben (kurz H-Bombe) kommt radioaktives Plutonium oder Uran zum Einsatz. Doch während die Funktionsweise von Atombomben auf der Spaltung von Atomkernen basiert, kommt es bei Wasserstoffbomben zur Fusion von Atomkernen, also ihrer Verschmelzung. Die dadurch freigesetzten Energiemengen sind um ein Vielfaches höher als bei der Kernspaltung. Die Sprengkraft einer Wasserstoffbombe könnte bei mehreren Hundert Kilotonnen liegen. Zum Vergleich: Die auf Hiroshima abgeworfene US-Atombombe hatte eine Sprengkraft von 13 Kilotonnen TNT. H-Bomben sind auch deshalb gefährlich, weil sie so klein gebaut werden können, dass sie auf den Kopf einer Interkontinentalrakete passen.

Für den Bau einer solchen Bombe fehle Nordkorea das Know-how, sagte der Physiker und Rüstungsforscher Götz Neuneck vergangenes Jahr im Interview mit ZEIT ONLINE. "Ich halte es für unwahrscheinlich, dass Nordkorea diesen Typ gezündet hat", sagt er auch nach dem aktuellen Test. Er tippt auf einen anderen Typ: eine fusionsverstärkte Atombombe. "Hier wird einer Plutoniumbombe der Stoff Tritium beigemischt, das ist ein radioaktives Wasserstoffgas. Die Sprengkraft liegt im Bereich von Kilotonnen – das ist schlimm genug." Dass Nordkorea in der Lage ist, solch starke Explosionen zu erzeugen, habe es bereits 2006, 2009 und 2013 in Tests demonstriert.

Atombombe Das Prinzip Kernspaltung Das Prinzip von Atombomben beruht auf der enormen Energie, die frei wird, wenn ein schwerer Atomkern in mehrere leichtere zerfällt. Beschießt man ihn mit Neutronen, kann man diesen Prozess gezielt auslösen. Für die technische Nutzung der Kernspaltung kam zunächst nur Uran-235 in Betracht (der Name bedeutet, dass dieses Isotop des Elements Uran 235 Kernbausteine enthält, 92 Protonen und 143 Neutronen). Es kommt nur zu 0,7 Prozent in Natururan vor, das vor allem aus dem Uran-238 (mit drei Neutronen mehr) besteht. Für Kernwaffen muss Uran-235 durch physikalische Verfahren auf einen Anteil von typischerweise 93 Prozent angereichert werden. Die Kettenreaktion Bei der Spaltung von Uran-235 werden im Mittel 2,5 schnelle Neutronen frei, von denen jedes wieder andere Kerne spalten kann. Dadurch kann es zu einer Kettenreaktion kommen, wenn das Volumen des spaltbaren Materials so groß ist, dass nicht zu viele der Neutronen nach außen verloren gehen; diese Mindestmenge ist die sogenannte kritische Masse. Die Spaltung von Uran-235 ist umso effektiver, je langsamer die Neutronen sind; in Atomreaktoren bremst sie ein Moderator (meist Wasser) auf Umgebungstemperatur ab. Man spricht deshalb von thermischen Neutronen. Ein Konkurrenzprozess ist der Einfang von Neutronen durch Uran-238. Dabei entsteht ein neues Element, Plutonium, das leichter spaltbar ist als Uran-235, also eine geringere kritische Masse erfordert. Als Nebenprodukt der Prozesse im Reaktor ist es sehr viel preiswerter herzustellen. Unterschied zum Reaktor Eine Atombombe funktioniert fundamental anders als ein Reaktor. Insbesondere darf sie keinen Moderator enthalten. Das entscheidende physikalische Problem ist, im etwa gleichen Volumen einer konventionellen Bombe eine millionenfach höhere Energie aufzubauen. Nur dann ist die Explosion auch entsprechend stärker. Dazu muss das Material viele Millionen Grad Celsius heiß werden. Aber oberhalb von rund 3.000 Grad Celsius wird die ganze Bombe gasförmig und beginnt sich auszudehnen; mit abnehmender Dichte reißt die Kettenreaktion sofort ab. Der Prozess der Aufheizung muss also abgeschlossen sein, bevor sich die Atome nennenswert in Bewegung setzen. Mit thermischen Neutronen wie in einem Reaktor kann das nicht gelingen, weil sie ja nicht schneller sind als ihre Umgebung. Die Neutronen aus dem Zerfall des Uran-235 müssen in einer Bombe daher direkt und ohne Abbremsung weitere Kerne spalten. Allerdings ist dann der Wirkungsquerschnitt, ein Maß für die Wahrscheinlichkeit dieses Prozesses, etwa 500 Mal kleiner. Deswegen läuft der Vorgang immer noch nicht rasch genug ab, um den gesamten verfügbaren Brennstoff zu spalten. Denn die Freisetzung der Energie durch die Kettenreaktion braucht ihre Zeit. Hohe Ineffizienz Ein Kilogramm Uran-235 enthält 10^24 Kerne. Wenn jeweils zwei Neutronen neue Spaltungen auslösen, dann bedarf es zu dessen vollständiger Umwandlung 80 Neutronengenerationen (10^24 = 2^80). Ein schnelles Neutron legt im Durchschnitt bis zur nächsten Spaltung 17 Zentimeter zurück. Für diese "freie Weglänge" benötigt es zehn Nanosekunden. Nach 80 Generationen ist also fast eine Mikrosekunde vergangen. In dieser Zeitspanne erfolgt aber bereits die thermische Ausdehnung. Die Bombe explodiert schon, wenn erst ein kleiner Teil des Materials gespalten wurde – die über Hiroschima abgeworfene bereits nach der Spaltung von nur einem Prozent der enthaltenen 64 Kilogramm Uran-235. Und selbst diese geringe Effizienz ist nur zu erzielen, wenn ein Neutron die Bombe genau in dem Moment zündet, bei dem die größtmögliche kritische Masse zusammengebracht wurde. In der Hiroschima-Bombe hat eine Kanone zwei unterkritische Massen mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde zusammengeschossen. Dabei vergingen 0,2 Millisekunden zwischen dem Erreichen der so genannten "ersten Kritikalität", bei der bereits eine Kettenreaktion ablaufen kann, und dem Maximum der Kritikalität, bei dem die Bombe am effizientesten zündet. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bombe während dieser Zeitspanne durch zufällig eintreffende Neutronen aus der Umgebung oder aus dem Zerfall des Urans zu früh gezündet wurde und mit wenig Wirkung verpuffte, lag bei 1,7 Prozent. Bei einer ebenso gebauten Plutoniumbombe jedoch läge dieser Wert nahe 100 Prozent, weil im Reaktor neben dem gewünschten Brennstoff Plutonium-239 immer auch ein weiteres Isotop dieses Elements entsteht, Plutonium-240. Wegen seiner relativ hohen Wahrscheinlichkeit für Spontanspaltung emittiert es Neutronen. Deshalb muss die Kritikalität sehr viel schneller erreicht werden; dies gelingt durch Implosion einer Hohlkugel aus Plutonium, welche die Dichte des Spaltstoffs auf das Drei- bis Fünffache steigert. Die Frage, wie groß der Anteil von Plutonium-240 in einer effizienten Bombe sein darf, ist wichtig, um die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung von Plutonium aus zivilen Reaktoren zu beurteilen.

Wie kann man das wissen? Immerhin geht es um unterirdische Sprengungen.

Kim testet seine Waffen auf dem Testgelände Punggye Ri unter einem Gebirge in etwa einem Kilometer Tiefe. Wenn eine Bombe unterirdisch explodiert, bebt der Boden. Dies erzeugt seismische Wellen, die Forscher dank eines Messnetzwerks aus 170 Instrumenten weltweit erfassen können. Besonders verlässliche Werte liefern die Messstationen in Nordkoreas Nähe, etwa in Südkorea und China. Auch Japan und Russland haben schon Erschütterungen nach einer Explosion verzeichnet, zum Beispiel 2016, als Kim Jong Un ebenfalls behauptete, eine Wasserstoffbombe gezündet zu haben.

Nordkoreas Raketentests – Chronologie Die Anfänge des nordkoreanischen Rüstungsprogramms In den 1970er Jahren entwickelt Nordkorea eine Variante der sowjetischen Scud-B-Rakete mit einer Reichweite von rund 300 Kilometern. Nach einem ersten Raketentest 1984 wird das Programm ausgeweitet. Bald verfügt Nordkorea über Taepodong-2-Raketen mit einer Reichweite von mehreren Tausend Kilometern. 1999 verkündet Nordkorea, bis auf Weiteres keine Langstreckenraketen mehr zu testen. Damit geht das Land auf die USA zu. Die Gespräche scheitern schließlich aber an der nordkoreanischen Forderung von jährlich einer Milliarde Dollar als Ausgleich für einen Verzicht auf den Raketenexport. Im März 2005 beendet Nordkorea das Moratorium. Chronologie der Atomtests Nordkorea hat in den vergangenen elf Jahren nach eigenen Angaben sechs Atomtests durchgeführt. Die erste Atombombe testete das kommunistische Regime demnach im Oktober 2006. Weitere Tests folgten 2009 und 2013. Im Januar 2016 verkündet Nordkorea erstmals, bei seinem vierten Atomwaffentest eine Wasserstoffbombe verwendet zu haben. Das wird aber von Experten bezweifelt. Wasserstoffbomben sind thermonukleare Sprengsätze und deutlich zerstörerischer als herkömmliche Atomsprengsätze. Im September desselben Jahres zündet Nordkorea seine fünfte Atombombe, die Explosion ist die stärkste bis dahin gemessene. Ein Jahr später, am 3. September 2017, führt Nordkorea seinen sechsten Atomwaffentest aus. Dessen Stärke übersteigt den vorangegangenen Test erneut um ein Mehrfaches. Wieder erklärt Nordkorea, es habe sich um eine Wasserstoffbombe gehandelt. Nordkorea und die USA Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea verschärft sich im März dieses Jahres, als Nordkoreas Militär einen Angriff auf US-Stützpunkte in Japan simuliert und Raketen abschießt, die im Meer landen. Einen Tag später beginnen die USA mit dem Aufbau des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea, das aber später durch die Regierung in Seoul wieder gestoppt wird. Am 4. Juli, dem US-Unabhängigkeitstag, verkündet Nordkorea den ersten erfolgreichen Test einer Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14. Experten gehen davon aus, dass sie eine potenzielle Reichweite von 6.700 Kilometern hat und damit theoretisch US-Gebiet erreichen könnte. Wenige Wochen später feuert Nordkoreas Regierungschef Kim Jong Un zum zweiten Mal eine Interkontinentalrakete ab. Die USA antworten Anfang August ebenfalls mit einer Rakete dieser Art – sie stürzt nach etwa 6.700 Kilometern in den Südpazifik. Immer wieder warnen sich US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un gegenseitig. Nachdem Trump "Feuer und Wut" ("fire and fury") ankündigt, falls Nordkorea mit seinen Provokationen nicht aufhöre, droht das kommunistische Regime mit einem Raketenangriff nahe der US-Pazifikinsel Guam. Ende August 2017 feuert Nordkorea erst drei Kurzstreckenraketen ab, die vor der Ostküste des Landes ins Meer stürzen. Dann fliegt eine nordkoreanische Rakete über Japan hinweg und sorgt für internationale Empörung. Die Rakete fliegt laut der südkoreanischen Regierung 2.700 Kilometer weit und 550 Kilometer hoch.

Forscher bezweifelten die Aussage des Diktators. Die Erschütterungen waren zu gering, befanden gleich mehrere Atomphysiker (Nature: Butler & Gibney, 2016). Allerdings bleibt fraglich, wie zerstörerisch die getestete Nuklearwaffe damals tatsächlich war. Schockwellen solch einer Explosion verbreiten sich nämlich je nach Gesteinsbeschaffenheit unterschiedlich gut. Wie die rund um die unterirdischen Testanlagen genau aussieht, wissen bloß die Nordkoreaner.



Worauf deuten die Messungen vom September-Wochenende hin?

Auch für den letzten Test gibt es bisher keine unabhängige Bestätigung, dass Nordkorea erfolgreich eine Wasserstoffbombe getestet hat. Allerdings sind Forscher über die Stärke der Erschütterung erstaunt. Der geologische Dienst der USA meldete Beben der Stärke 6,3. Elf Minuten nach der Zündung in Nordkorea registrierten die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) ebenfalls Erschütterungen in einer Stärke von mehr als 6.

"Das Ereignis fand nur in geringer Tiefe statt", schreibt das Geoforschungszentrum in seiner Pressemitteilung. Rund einen Kilometer unter der Erde sei es zur Detonation gekommen. "Zudem ähnelt die Wellenform sehr deutlich seismischen Wellen, die bei früheren derartigen Tests hervorgerufen worden waren." Die Sprengkraft der Bombe sei ein Vielfaches höher gewesen als bei früheren nordkoreanischen Atomtests, erklärte auch die BGR. In der Vergangenheit habe sie der Detonation von etwa zehn bis 25 Kilotonnen TNT entsprochen, diesmal aber der Explosion von wenigen Hundert Kilotonnen TNT.

Die Grafik zeigt die Stärke der Erdbeben, die die unterschiedlichen Explosionen in Nordkoreas Untergrund ausgelöst haben. Der große Impuls in der Bildmitte entspricht dem Signal der Explosion in zirka 8.000 Kilometern Entfernung. Weil die Explosion vom 3. September 2017 (rote Kurve) so viel stärker war als alle vorherigen, hat das GFZ die Amplitude bei diesem Ereignis um einen Faktor 10 verkleinert. © Section 2.4, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ Potsdam.

Beide Institute sind sich einig: Allein anhand der seismologischen Erschütterung lasse sich nicht zwischen einer herkömmlichen Atombombe oder einer Wasserstoffbombe unterscheiden. "Der eindeutige Nachweis des nuklearen Ursprungs der Explosion ist nur möglich, sofern Spuren radioaktiver Spalt- oder Aktivierungsprodukte in die Atmosphäre gelangen und nachgewiesen werden können", teilte die BGR mit.



Derzeit ist nach jetziger Kenntnis keine radioaktive Wolke unterwegs. Die Bundesanstalt hat aber simuliert, in welche Richtung sie driften würde, wären unmittelbar nach der Explosion Stoffe freigesetzt worden (siehe unten). "Wir können zu beliebiger Zeit solch ein Modell erstellen und so helfen, den Nachweis radioaktiver Produkte zu ermöglichen", erklärt der BGR-Geophysiker Gernot Hartmann. Noch nach Tagen könne durch Risse im Gestein oder wiedereröffnete Tunnel Gas aus dem Testgelände in die Luft gelangen. Nach den nordkoreanischen Nukleartests 2006 und 2013 war auf diese Weise ein solcher Nachweis spezifischer Xenon-Isotope gelungen.