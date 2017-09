Seit Kurzem sprechen wir über Sex. Im ZEIT-ONLINE-Audiopodcast Ist das normal? beschäftigen wir uns jede Woche mit Mythen, Ängsten und Fragen rund ums Thema. Wir, das sind die Wissen-Redakteure Alina Schadwinkel und Sven Stockrahm zusammen mit der Münchener Sexualtherapeutin Melanie Büttner.

Wie lange dauert Sex? Was löst ein Orgasmus im Körper aus und ist er wirklich so wichtig? Was ist los, wenn jemand gar keine Lust auf Sexualität hat? Was macht es mit uns, wenn wir ständig von Nacktheit und Geilheit umgeben sind, im Alltag, in der Werbung, im Netz, in Magazinen und im Fernsehen?

Uns interessieren die Fragen, die in den Köpfen vieler Menschen herumschwirren. All das, was höchstens auf Abenden mit Freunden und für viele nur in verdrucksten Gesprächen mal Thema ist, oder auch nur heimlich gegoogelt wird. Meist bleibt es dabei oberflächlich, selten gibt es Informationen, die wissenschaftlich fundiert sind. Das soll unser Sexpodcast ein Stück weit ändern.



Was wollen Sie wissen?

Sie können uns dabei helfen. Was wollten Sie immer schon einmal über Sex wissen? Schicken Sie uns Ihre Fragen an istdasnormal@zeit.de oder posten Sie Ihre Beiträge in den Kommentarbereich. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und bemühen uns, auf einige der Fragen in einer künftigen Folge von Ist das normal? einzugehen. Wir bitten Sie aber auch um Verständnis, dass wir nicht jede einzelne Frage berücksichtigen können und wir deshalb eine Auswahl treffen werden.

Ihre Beiträge werden wir vertraulich behandeln. Uns geht es um die Fragen, nicht darum, wer Sie uns gestellt hat. Deshalb werden wir Ihren Namen – zum Beispiel, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben – aber auch Ihren Nickname im Podcast nicht erwähnen.



Sie suchen Beratung oder professionelle Hilfe? Sie denken, mit Ihrem Sexleben stimmt etwas nicht, vermuten, süchtig nach Pornos zu sein oder haben einen sexuellen Übergriff erlebt? In diesem Artikel haben wir Anlaufstellen aufgelistet.



Alle Folgen unseres Sexpodcasts sowie weiterführende Informationen zu jeder Folge finden Sie hier.