Liebe Leser,



es ist soweit. Unser Liveblog zu den großen Fragen an die Wissenschaft startet. Vielen Dank an die mehr als 1.500 Leser, die uns geschrieben haben, auf welche großen Fragen sie sich in den kommenden Tagen Antworten wünschen. Heute geht es um ein Thema, das die meisten von Ihnen umtreibt: Warum gibt es das Universum?



In den kommenden Stunden werden wir darauf vielleicht keine allumfassende Antwort finden, das Thema aber zumindest ausführlich diskutieren. Es wird um den Urknall gehen, um Gravitationswellen, um Zeit und Raum.



Vielen Dank an die drei Wissenschaftsblogger der Plattform SciLogs, die heute mit mir bloggen und diskutieren: der Astronom Florian Freistetter und die Astrophysiker Markus Pössel und Carolin Liefke von Haus der Astronomie. Schön, dass Sie dabei sind!



Legen wir gleich los: Aus dem Urknall entstand das Universum, heißt es. Doch was war der Urknall eigentlich genau? Und gab es davor etwas?