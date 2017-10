Willkommen im dritten Teil unserer Blogger-Reihe, in der wir auf die großen Fragen an die Wissenschaft antworten wollen. Am Montag drehte sich alles um das Universum, gestern wollten wir herausfinden, woher alles Leben stammt und heute geht es weiter mit der Frage: Was ist Bewusstsein?



Es gibt bereits zahlreiche Antworten darauf, aber noch viel mehr, was wir nicht wissen, worüber wir nur spekulieren können. Zusammen mit vier Bloggern der Plattform Scilogs will ich in den kommenden Stunden das Bewusstsein so gut wie möglich ergründen. Dabei sind die Medizinerin Karin Schumacher, die Philosophin Leonie Seng, der Neuropsychologe und Theologe Christian Hoppe und der Neurophilosoph Stephan Schleim.



Uns haben mehr als 1.500 Leser ihre drängendsten Fragen an die Wissenschaft geschickt, unter anderem: Was ist das Ich? Was macht einen Menschen aus? Wo fängt Bewusstsein an? Haben Babys das schon und wissen Tiere, dass sie “sie selbst” sind? Hat all das etwas mit der Seele zu tun?



Zu Beginn erstmal die Frage: Was verstehen wir unter dem Begriff Bewusstsein?