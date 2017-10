Die großen Fragen an die Wissenschaft"Frieden ist der Normalzustand, Krieg die Ausnahme"

Man könnte Krieg evolutionär am ehesten als organisierte Aggression auffassen. Zur Aggression bei Menschen und Tieren gibt es eine unübersehbare Zahl von Theorien. Sicher ist, dass Menschen in allen Kulturen zu aggressivem Verhalten fähig sind, und dabei andere Menschen bereitwillig verletzen oder töten. Eine Neigung dazu ist also sicher angeboren. Das Ausmaß aggressiver Aktionen oder Reaktionen hängt aber offenbar auch von der Kultur sowie von individuellen Erfahrungen ab. Soweit sind sich alle Wissenschaftler einig. Darüber hinaus fasern aber die einzelnen Theorien weit auf, und werden dann wiederum teilweise zu neuen Ideen kombiniert. Entschieden ist noch nichts.



Wenn Sie einen Fußball-Hooligan fragen, warum er sich Samstag für Samstag in die Schlacht stürzt, wird er vermutlich sagen: "Das macht Spaß! Schon wenn ich die Gegner ankomme sehe, gibt mir das einen Adrenalin-Kick! Ja, und dann geht’s eben zur Sache!!"



Wir müssen uns also leider erst mal damit abfinden, dass gerade jungen Männern die unmittelbare Anwendung von Gewalt schlicht Spaß macht. Selbst das Zusehen ist offenbar schon ein Kick. Warum sonst hätte die Serie Game of Thrones einen derartigen Erfolg?



Von der Aggression weiter zum Krieg: Bis vor kurzem gingen die meisten Archäologen, Anthropologen und Historiker davon aus, dass Menschen erst Kriege führten, als sie in der Jungsteinsteinzeit sesshaft wurden. Hier zwei aktuelle Artikel dazu. In der ZEIT riefen der Anthropologe Carel van Schaik und der Historiker Kai Michel beispielsweise die Bibel zum Zeugen an, um zu belegen, dass erst der Besitzes von Land, Vieh oder Häusern die Menschen zu Kriegen verleitete. Und die märkische Allgemeine titelte im Februar "Krieg beginnt mit Besitz".



Der Artikel zitiert eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die sich alle einig sind, dass es Kriege unter Jägern und Sammlern nicht gab. Aber der Fund von 10 erschlagenen Vormenschen in Kenia stellte diese Theorie wieder in Frage. Im Januar 2016 berichtete eine internationale Wissenschaftlergruppe in der Zeitschrift Nature, sie hätten zwölf Skelette von Jägern und Sammlern gefunden, von denen 10 vor zirka 10.000 Jahren eines gewaltsamen Todes starben (Nature: Lahr et al, 2007). Die Fundumstände sprechen für ein absichtliches Massaker. Einer der Männer hatte ein Bruchstück einer Obsidianklinge im Schädelknochen, fünf Tote zeigten Spuren von Speer- oder Pfeilverletzungen.



Jetzt könnte man natürlich einwenden, dass man von Krieg nur sprechen kann, wenn sehr viele Menschen organisiert und gewaltsam aufeinander losgehen. Das wäre bei vorzeitlichen Jägern und Sammlern schon deshalb unmöglich, weil die Gruppen zu klein waren. Das halte ich aber dann doch für eine Spitzfindigkeit.



Die Frage ist einfach, ob Menschen, die im Einklang mit ihren Instinkten als Jäger und Sammler leben, friedlich sind, und erst durch die unnatürlichen Lebensumstände der Sesshaftigkeit zu Gewaltausbrüchen neigen. Der amerikanische Anthropologe Jared Diamond ist davon überzeugt und hält die Sesshaftigkeit sogar für den größten Fehler der Menschheit. Dabei geht es ihm nicht nur um Kriege. Die Bauern seien schlechter ernährt gewesen, und deshalb kleinwüchsiger. Sie hätten wegen des Zusammenlebens mit dem Vieh vermehrt an Krankheiten gelitten. Aber sie konnten sich stärker vermehren. Deshalb haben sie die Welt erobert, meint Diamond, und den Krieg in die Welt gebracht. Die These ist allerdings durchaus nicht allgemein akzeptiert.



So ist bekannt, dass Gruppen von männlichen Schimpansen regelrechte Grenzkriege gegen ihre Nachbargruppen führen, wie zum Beispiel die Schimpansenforscherin Jane Goodall beobachten konnte. Sie war außerordentlich erschüttert, weil sie das so nicht erwartet hatte. Wenn bereits die letzten gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Schimpanse so rabiat miteinander umgingen, könnten wir also durchaus ähnlich aggressiv veranlagt sein. Das wird immer noch außerordentlich kontrovers diskutiert, denn Bonobos, die mit den Schimpansen eng verwandt sind, zeigen ein sehr viel friedlicheres Verhalten.



Ich selbst neige allerdings eher dazu, eine aggressive Veranlagung anzunehmen. Es geht bei Kämpfen und Kriegen keineswegs immer um materiellen Gewinn. Nicht die Beute allein ist der Anreiz, sondern auch der Adrenalinausstoß. Wenn Menschen eigentlich friedlich veranlagt wären, sollte es dieses Hochgefühl des Kampfes nicht geben.



Eine im Moment viel diskutierte Theorie geht davon aus, dass sich im Laufe der Evolution beim Menschen eine sehr enge und aufopferungsvolle Zusammenarbeit innerhalb der eigenen Gruppe ausgebildet hat, die mit einer aggressiven Haltung gegen andere Gruppen einhergeht. Je stärker beide Parameter gleichzeitig ausgeprägt sind, desto besser die Überlebenschancen, sagen die Befürworter.



Das Stichwort lautet "Parochial Altruism", zu Deutsch etwa "engherzige Selbstlosigkeit" (Science: Choi & Bowles, 2007). Die Theorie würde gut erklären, warum Populisten mit ihrer Hetze gegen Fremdgruppen so erstaunlich erfolgreich sind. Aber wie gesagt: von einer vollständigen und sicheren Erklärung für Aggression, Gewalt und Krieg ist die Wissenschaft noch weit entfernt.