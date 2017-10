Am 14. September 2015 stand es fest: Was Albert Einstein mehr als 100 Jahre zuvor vorhergesagt hatte, wurde erstmals nachgewiesen. Ein Signal aus den Tiefen des Alls, ausgelöst durch eine Kollision zweier Schwarzer Löcher vor 1,3 Milliarden Jahren. Gravitationswellen waren auf einen Schlag keine bloße Theorie mehr, sondern Realität.



Für den Nachweis dieser Wellen erhalten nun drei Forscher vom LIGO-Detektor den Nobelpreis in Physik: Rainer Weiss, Barry C. Barish und Kip S. Thorn. Das teilte das Nobelkomitee an der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Weiss erhält die Hälfte der Auszeichnung, die andere Hälfte teilen sich seine Kollegen Barish und Thorne. Allerdings stehen die drei Geehrten nur stellvertretend für die Arbeit von mehr als 1.000 Wissenschaftlern aus mehr als 20 Ländern, die jahrzehntelang am Gelingen des Projekts gearbeitet haben.

Dadurch, dass Gravitationswellen messbar wurden, haben Physiker ein neues Beobachtungsinstrument, um künftig Ereignisse im Universum zu beschreiben. Das Nobelkomitee ist der Ansicht, dass deren Entdeckung sogar zu einer Revolution in der Astrophysik führen könne.

Der Ligo-Detektor Was ist der Ligo-Detektor? Ligo, das steht für Laser-Interferometer-Gravitationswellen-Observatorium, das in den USA für den Nachweis von Gravitationswellen gebaut worden ist. Der Detektor besteht aus zwei rechtwinklig zueinander angeordneten Armen, die jeweils vier Kilometer lang am Boden verlaufen und schnurgerade sind. Im Inneren laufen Laserstrahlen, mit denen sich eine Änderung der Armlängen zueinander extrem genau messen lässt. Treffen Gravitationswellen diese Anlage, stauchen und strecken sie die Arme unterschiedlich um winzige Beträge. Das Lasersystem soll dabei noch Längenänderungen erfassen, die rund zehntausend Mal kleiner sind als ein Wasserstoffatomkern. Wo steht der? Das Ligo-Konsortium betreibt zwei nahezu identischen Detektoren in Hanford (US-Staat Washington) und 3.000 Kilometer davon entfernt in Livingston (Louisiana). Erstmals ging das Observatorium im Jahr 2002 auf Suche nach Gravitationswellen, zunächst erfolglos. Von 2010 an wurden die Detektoren dann aufgerüstet, unter anderem mit Technik, die im Rahmen des deutschen Experiments GEO600 bei Hannover entwickelt worden ist. Seit September 2015 hat dieses "advanced Ligo" (weiterentwickeltes Ligo) eine deutlich verbesserte Empfindlichkeit. Weltweit arbeiten um die 1.000 Wissenschaftler an dem Ligo-Experiment mit. 2015 wurden in der Anlage erstmals Gravitationswellen nachgewiesen, wie Albert Einstein sie vorhergesagt hatte. Alles über Einstein und die Gravitationswellen lesen Sie hier.

Was sind Gravitationswellen?

Unser Kosmos entstand vor 13,8 Milliarden Jahren. Wie genau, weiß niemand so recht. Die Inflationstheorie etwa besagt, dass sich das All in seiner ersten Sekunde gewaltig aufblähte – wobei Gravitationswellen entstanden. Sie können den Raum kurzzeitig dehnen und stauchen. Dann wackelt die Raumzeit. Gravitationswellen entstehen auch, wenn zwei sehr große Massen – etwa Schwarze Löcher oder Neutronensterne – eng umeinander kreisen. Dann wird ein Teil ihrer Energie in Gestalt der Wellen ins All abgestrahlt, durch das sie mit Lichtgeschwindigkeit jagen und die Raumzeit verformen. Die Deformationen sind extrem klein und für Menschen nicht wahrnehmbar.

Diese Kräuselungen entdeckten die Nobelpreisträger und ihre Teams mit dem LIGO-Detektor (siehe Kasten). Jahrzehntelang war unklar, ob dies überhaupt möglich wäre. Die Maschine, die den Beweis für die Wellen jetzt lieferte, besteht aus zwei Detektoranlagen in Louisiana und Washington: aLigo (Advanced Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory).

Der 1932 in Berlin geborene US-Amerikaner Rainer Weiss entwickelte Mitte der 1970er Jahre einen laserbasierten Detektor, um Einsteins letztes großes Ding nachzuweisen. Letzterer hatte Gravitationswellen in seiner berühmten Allgemeinen Relativitätstheorie erstmals beschrieben. Der Physiker Weiss arbeitete bereits damals eng mit seinem Kollegen Kip Thorne zusammen, der 1940 in Logan im US-Bundesstaat Utah geboren wurde. Beide Wissenschaftler waren überzeugt, dass sie eines Tages erfolgreich sein werden. Schließlich stieß später Barry Barish zu ihnen, zwischenzeitlicher Leiter und führender Wissenschaftler am LIGO-Detektor. Barish ist ebenfalls US-Amerikaner und wurde 1936 in Omaha, New England geboren. Gemeinsam mit einem großen Team aus Wissenschaftlern, zu dem auch Forscher des deutschen Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik zählen, gelang ihnen vor zwei Jahren der Durchbruch.

Für die innere Uhr gab es den Nobelpreis in Medizin

Bereits am Montag wurden die Gewinner des Nobelpreises in Medizin bekannt. Für die Erforschung der inneren Uhr aller Lebewesen teilen sich die Amerikaner Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young die Auszeichnung.



Die Nobelpreise werden jedes Jahr am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, verliehen. Die Ausgezeichneten können sich über ein Preisgeld von derzeit neun Millionen Schwedischer Kronen (gut 930.000 Euro) freuen.

