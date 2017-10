Der Mensch hat Schlaf- und Wachphasen. Auch Pflanzen und Tiere unterliegen dem Rhythmus aus Tag und Nacht: Für die Erforschung dieser inneren Uhr teilen sich drei Forscher den diesjährigen Nobelpreis in der Kategorie Medizin oder Physiologie: Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young (mehr dazu hier).

361 Nominierungen erhielt die Jury am Karolinska-Institut im schwedischen Stockholm dieses Jahr für diese Kategorie. Nun stehen die Gewinner fest. Wer die anderen Nominierten waren, bleibt 50 Jahre geheim: So steht es in den Statuten der Stiftung.



"Diejenigen (...), die der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben" – sie sollen jedes Jahr Preise erhalten. So hatte es der Großindustrielle und Erfinder des Dynamits Alfred Nobel 1895 in Paris in seinem letzten Willen notiert. Finanziert mit den Zinsen eines beträchtlichen Teils seines Vermögens. Seit 1901 werden die Nobelpreise verliehen. Kein Preis in Wissenschaft und Forschung sowie im Kampf für Frieden und in der Literatur gilt seit mehr als 100 Jahren als größere Ehre.

Anfang Oktober wird traditionell verkündet, wer einen der fünf Nobelpreise sowie die 1968 gestiftete Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften erhält.



Letztes Jahr gewann die Zell-Selbstzerstörung

Vergangenes Jahr hatte die Jury dem Zellbiologen Yoshinori Ohsumi den Nobelpreis in Medizin/Physiologie (ZEIT ONLINE berichtete) verliehen. Anfang der 1990er Jahre hatte der Japaner herausgefunden, wie Zellen sich zum Teil selbst zerstören und was diesen Prozess der Autophagie auslöst. Die Selbstzerstörung ist aus mehreren Gründen wichtig: Zellen gewinnen auf diese Weise etwa schnell Energie und Bausteine für neue Zellteile. Gestresste Zellen können sich so rasch regenerieren.

Nobelpreise Die Nobelpreise Mit der Stiftung der Nobelpreise wollte der schwedische Forscher und Großindustrielle Alfred Nobel (1833–1896) einen Konflikt lösen, der sein Leben bestimmte: Der Erfinder des Dynamits konnte nicht verwinden, dass seine Entdeckung für den Krieg genutzt wurde. Der engagierte Pazifist vermachte sein Vermögen einer Stiftung. Die Zinsen daraus sollten Preise für jene finanzieren, die "im vorhergehenden Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben". Die drei wissenschaftlichen Preiskategorien sind Physik, Physiologie oder Medizin sowie Chemie. Hinzu kommen der Literatur- und der Friedensnobelpreis. Die Nobelpreisjurys sind allerdings dazu übergegangen, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte abzuwarten, bis sie die Preise für eine Leistung, Entdeckung oder Theorie verleihen. Begründet wird dies damit, dass oft erst lange Zeit später klar sei, ob eine Errungenschaft tatsächlich von derart großer Bedeutung gewesen ist, dass sie mit einem Nobelpreis geehrt werden sollte. Dotierung und Verleihung Die Preise werden seit 1901 vergeben. Die Dotierung stieg von anfangs 150.782 Schwedischen Kronen auf zehn Millionen (rund eine Million Euro), wurde in den letzten Jahren aber wieder etwas gesenkt auf rund acht Millionen Kronen, um auch künftig die Aufgaben der Nobelstiftung finanzieren zu können. Dieses Jahr wurde das Preisgeld wieder auf neun Millionen Kronen erhöht, umgerechnet gut 930.000 Euro. Bis zu drei Menschen können sich den Preis in einer Kategorie teilen. Der Friedensnobelpreis wird auch an Organisationen verliehen. Jährlich am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise verliehen. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und die goldene Medaille mit dem Konterfei des Stifters. Zusätzlich füllen sich die Konten der Ausgezeichneten mit dem Preisgeld, das versteuert werden muss. Gibt es mehrere Preisträger in einer Kategorie, wird die Summe aufgeteilt. Weitere Preise Neben den eigentlichen Nobelpreisen wird seit 1969 eine Ehrung für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel verliehen. Sie wird von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Die Preisträger für Physik und Chemie werden immer von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die der Medizin vom Karolinska-Institut in Stockholm und die Literaturpreisträger von der Königlich Schwedischen Akademie der Künste ausgewählt. Die Friedenspreisträger bestimmt ein Ausschuss des norwegischen Parlaments in Oslo. Seit 1980 vergibt die Stiftung zur Auszeichnung richtiger Lebensführung die Right Livelihood Awards, die oft als Alternative Nobelpreise bezeichnet werden. Bekanntgabe 2017 Traditionell Anfang Oktober werden die Preisträger des laufenden Jahres verkündet. Die Reihenfolge ist dabei stets dieselbe. Zudem gehört es dazu, dass das Datum für die Bekanntgabe des Literaturnobelpreises erst in der ersten oder zweiten Oktoberwoche erfolgt. Dies sind die Daten und Uhrzeiten für dieses Jahr: Montag, 2. Oktober , frühestens um 11.30 Uhr deutscher Zeit: Der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin , verkündet vom Karolinska-Institut in Stockholm

Am Todestag Alfred Nobels, dem 10. Dezember, werden die Preise jedes Jahr verliehen. Die Geehrten erhalten eine Urkunde und eine goldene Medaille mit dem Konterfei des Stifters. Zusätzlich können die Ausgezeichneten sich über ein Preisgeld von derzeit neun Millionen Schwedischen Kronen (umgerechnet gut 930.000 Euro) freuen. Es muss versteuert werden, darf aber für anderes als weitere Forschung verwendet werden. Gibt es mehrere Preisträger in einer Kategorie, wird das Geld aufgeteilt – unter maximal drei Personen pro Kategorie.



