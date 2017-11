Keine private Raumfahrtfirma fliegt so regelmäßig und so erfolgreich ins All wie SpaceX. Dieser Tage steht der nächste Start an. Im Auftrag der US-Regierung soll eine Falcon-9-Rakete Fracht in den Orbit bringen. Der deutsche Raumfahrtingenieur Hans Koenigsmann ist seit 2002 Teil des Start-ups von Tesla-Gründer Elon Musk, das sich mit seinen wiederverwertbaren Raketen zu einem der einflussreichsten Player in der kommerziellen Raumfahrt entwickelt hat.

ZEIT ONLINE: Herr Koenigsmann, Sie sind seit dem ersten Tag bei SpaceX. Wenn Sie die letzten 15 Jahre Revue passieren lassen: Was ist der größte Erfolg bislang?

Hans Koenigsmann: Eines unserer ersten Ziele war es, eine Rakete, die im All war, wieder zu landen, zu prüfen und wieder hochzuschicken, statt sie neu zu bauen. Die Falcon 9 ist unser größter Erfolg bis heute.

Am Anfang waren wir bloß ein paar Kerle, die um einen Tisch saßen, dann entwickelten wir uns zu einem einflussreichen Unternehmen. Mir ist unklar, wie groß dieser Einfluss tatsächlich ist, aber ich höre häufig, dass wir Leute inspirieren. Bei jedem Start gibt es zahlreiche Zuschauer, manche fahren dafür extra in die USA. Das ist doch erstaunlich: Wir begeistern eine neue Generation für den Weltraum.

ZEIT ONLINE: Und was ist Ihr größter persönlicher Erfolg?

Koenigsmann: Schwer zu sagen. Die Landung war sicherlich einer. Davor gab es noch zwei grandiose Events: Als Falcon 1, die Kleine, nach zahlreichen Versuchen und Fehlschlägen in den Orbit gelangte – das war ein Durchbruch.Vor allem weil sie von 250 bis 300 Menschen gebaut wurde, nicht von einer staatlichen Organisation mit 22.000 Mitarbeitern. Der zweite Erfolg war, als es uns gelang, die Dragon-Kapsel mit der Internationalen Raumstation (ISS) zu verbinden. Das war absolut – ich denke, das hier ist das richtige Wort – episch.



Hans Koenigsmann liebt Raketen. Er ist Chefingenieur und Vizepräsident für Build and Flight Reliability, also verantwortlich für die Sicherheit sowie den Erfolg von SpaceX-Missionen. © SpaceX

ZEIT ONLINE: Haben Sie etwas noch nicht erreicht, womit Sie eigentlich gerechnet hatten?

Koenigsmann: Wir haben mehr erreicht, als ich zu Beginn dachte. Aus persönlicher Sicht: Ich wollte immer mal deutsche Fracht ins All fliegen. Das steht noch aus.



ZEIT ONLINE: Was hat Sie motiviert, überhaupt bei SpaceX anzufangen?

Koenigsmann: Ich habe mit Satelliten gearbeitet, dachte aber schon, es würde Spaß machen, Raketen zu bauen, als Elon Musk mich aus dem Nichts anrief und fragte, ob ich mitmachen möchte. Ich zögerte nicht länger als zehn Millisekunden. Denn das ist etwas, wovon Ingenieure nur träumen können: Wenn sie normalerweise Fördermittel bekommen wollen, müssen sie Anträge stellen, das dauert lange und während all der Zeit müssen sie sich für ihre Arbeit rechtfertigen. Nun war da dieser Kerl, der Geld auf den Tisch legte und sagte: Hiermit baust du eine Rakete. Alles, was zählte, waren die technischen Fähigkeiten. Es gab keine Ablenkung. Nur uns.

ZEIT ONLINE: Mit dem dritten Start der Falcon 1 wurden Sie Chefingenieur und sind es bis heute. Aus Ihrer Sicht: Was sind die drei größten Unterschiede zwischen der Falcon 9 und den anderen Raketen auf dem Markt?

Kennedy Space Center Launch Pad 39A Es ist ein historischer Ort in Florida, von dem aus SpaceX den Weltraum ansteuert: Launch Pad 39A. Apollo 11 flog von hier zum Mond. 1981 war von ebendiesem Startplatz das erste Shuttle der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa gestartet – und das letzte im Jahr 2011. Mit dem Ende des Shuttle-Programms kam das Ende für Launch Pad 39A. Die Plattform lag brach, Jahre lang verrostete sie unter dem dauernden Einfluss von Salz und Wind als Symbol einer vergangenen Ära. Dann übernahm SpaceX.



Nach aufwendiger Renovierung hob am 19. Februar 2017 eine Rakete des Typs Falcon 9 von der Rampe ab. Menschen waren keine an Bord, stattdessen trug die Rakete rund 2.500 Kilogramm Last zur Internationalen Raumstation ISS. Es war ein erster Schritt, um Nasas Kennedy Space Center zu einem "multifunktionalen Weltraumbahnhof" zu machen, wie es die Behörde nach eigenen Angaben anstrebt.



SpaceX hat zudem Nutzungsrechte an Plattform Nummer 40 erworben. Diese jedoch war stark beschädigt worden, als im September 2016 eine Rakete während des Starts explodierte. Bis zum Herbst 2017 dauern die Reparaturarbeiten an. Falcon 9 2015 war die Falcon 9 die erste Rakete, die bis in eine Höhe von 200 Kilometern flog und anschließend wieder auf der Erde landete. Zumindest in Teilen. Es war die Erststufe der Rakete, auch Unterstufe oder Booster genannt, die sanft aufsetzte. Dabei handelt es sich um den größten Teil, der mit insgesamt neun Antrieben das Gefährt von der Erde abheben ließ.



Die Erststufen von SpaceX sind auf Mehrfachnutzung ausgelegt: Einmal in der Luft, drehen sie sich, um zurück zur Erde zu fliegen. Mithilfe von Computeralgorithmen und GPS-Navigation peilen sie ihr Ziel an, bremsen, indem sie ihre Motoren wieder anwerfen, und setzen dann auf. 2017 hat die Firma erstmals einen Booster wiederverwertet – ein Jahr nach der ersten Nutzung half er, einen Satelliten in den Orbit zu bringen. Zehn bis 50 Tonnen Nutzlast kann sie transportieren. Ein Flug mit der Falcon 9 kostet umgerechnet rund 60 Millionen Euro. Weil sie sich mehrfach nutzen lässt, soll es im Laufe der Jahre allerdings deutlich billiger werden. Die Recyclingidee ist nicht neu. Schon die Nasa-Shuttles waren wiederverwendbar, ebenso ihre Zusatzraketen, die nach dem Start abgeworfen wurden. Allerdings hat sich das Konzept nicht gerechnet. Es haben weit weniger Flüge stattgefunden, als ursprünglich geplant. Falcon Heavy Die Falcon 9 ist allerdings nur der Anfang. Ein neuer Raketenyp ist bereits in Arbeit: die Falcon Heavy. Ein erster Demonstrationsflug ist für Herbst 2017 geplant. Noch ist fraglich, ob die Ingenieure die Rakete bis dahin tatsächlich fertigstellen werden – die Entwicklung hat bereits Jahre länger gedauert, als gedacht. Und: Wie die Falcon 9 wird sie für bemannte Missionen zu weit entfernten Planeten zu klein sein. Immerhin aber soll Falcon Heavy eine weiterentwickelte Raumkapsel Dragon leer zum Mars tragen. Dragon-Kapsel 5,9 Meter lang, 3,66 Meter im Durchmesser, 3.310 Kilogramm – das sind die Maße des Raumtransporters Dragon. Erstmals war die Kapsel 2011 von Cape Canaveral aus an Bord einer Falcon 9 zur Internationalen Raumstation geflogen, der Roboterarm der ISS fing sie ein und ermöglichte so das Andocken. Bis heute kann Dragon als einziger Raumtransporter nicht nur Lasten zur ISS bringen, sondern auch zurück zur Erde; inklusive Proben von Experimenten, die die Besatzung des Weltraumlabors durchgeführt hat. Fünfeinhalb Stunden etwa dauert die Rückkehr. Wie Teile der Raketen ist auch Dragon mehrfach benutzbar. Ein Nachfolger der Raumkapsel ist bereits in Arbeit. Maßgeblich gefördert von der Nasa, arbeitet SpaceX derzeit an Dragon 2. Die Kapsel soll zunächst bis zum Mond fliegen. Ein erster unbemannter Testflug ist für November 2017 geplant, ein Test mit Crew im Mai 2018. Internationale Raumstation Die Internationale Raumstation (ISS) ist der äußerste Posten der Menschheit. In durchschnittlich 400 Kilometern Höhe umkreist sie die Erde. Seit November 2000 ist die Station dauerhaft besetzt, mehr als 200 Menschen waren bereits in dem Labor im Orbit, das ungefähr so viel Wohnraum bietet wie eine Boeing 747. Acht Solarpanels mit einer Spannweite von 73 Metern liefern Energie. Mit einem Gewicht von rund 420.000 Kilogramm wiegt die ISS mehr als 320 Kleinwagen.

Koenigsmann: Was Falcon 9 von anderen unterscheidet, ist die Art, wie sie gebaut wurde. Wir haben mit der Falcon 1 sehr einfach begonnen, haben dafür gesorgt, dass sie funktioniert. Wir haben die Fahrzeuge bis heute stetig weiterentwickelt.



Das unterscheidet SpaceX von anderen Unternehmen: Andere setzen ein Ziel, analysieren es zehn Jahre und beginnen dann mit Flugtests. Wir testen, wir bleiben dran und nehmen währenddessen Änderungen vor. Nach ersten Schwierigkeiten wurden wir schnell besser. Mittlerweile sind wir elfmal auf einem Schiff gelandet, siebenmal an Land. Und – Klopf auf Holz – 14 Landungen klappten hintereinander.

ZEIT ONLINE: SpaceX nimmt also große Niederlagen in Kauf für große Erfolge?

Koenigsmann: Nicht wirklich. Wenn es um die Hauptmissionen geht – etwa darum, Satelliten ins All zu schicken –, sind wir eher konservativ und gehen kein Risiko ein. Was stimmt: Bei den anschließenden Tests sind wir bereit, etwas zu riskieren. Zwischen Missionen und Zielen gibt es eine klare Trennung.