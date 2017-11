Die Zahl der Wolfsrudel in Deutschland ist deutlich gestiegen. Inzwischen lebten 60 Rudel in Deutschland, das seien 13 mehr als in der Saison 2015/2016, teilte das Bundesamt für Naturschutz mit. Zu den Rudeln kommen noch 13 Wolfspaare und drei Wölfe, die allein leben.



Das Amt beruft sich auf Daten der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf. Dieses beobachtet jedes Jahr zwischen Anfang Mai und Ende April des folgenden Jahres den Bestand und die Ausbreitung von Wölfen in Deutschland. Die Messungen zeigen: Die Wölfe breiten sich weiter aus. In bisher sieben Bundesländern sind sie inzwischen heimisch. Die meisten leben in Brandenburg und Sachsen.

Wie viele Wölfe in einem dieser Rudel genau leben, ist unterschiedlich. Deshalb ist schwer zu bestimmen, wie viele Individuen es insgesamt in Deutschland gibt. Die Beobachtungsstelle schätzt, dass es derzeit 150 bis 160 ausgewachsene Tieren sind. Im Vorjahr schätzte sie den Bestand noch auf etwa 140 Tiere.

Straßenverkehr gefährdet die Wölfe

Vor rund 150 Jahren waren die Wölfe in Deutschland ausgestorben. Erst im Jahr 2000 wanderte erstmals wieder ein Paar aus Polen ein.



Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, zeigte sich erfreut über die Zunahme der Wolfsrudel. Dennoch zeigte sie sich besorgt um die Tiere. Vor allem der Straßenverkehr gefährde den Wolfsbestand, seit der Rückkehr des Wolfs kamen 140 Tiere durch Verkehrsunfälle ums Leben.

Wolfsterritorien in Deutschland

Auch illegale Abschüsse seien ein "erhebliches Problem". Seit 2000 wurden 26 Wölfe getötet. Die steigende Population führt auch zu mehr Konflikten: Je mehr Wölfe in Deutschland nach Nahrung suchen, desto gefährlicher ist es für die Nutztiere. Im Zeitraum zwischen 2015 und 2016 griffen Wölfe in etwa 200 Fällen Nutztiere an – rund 700 Tiere wurden dabei getötet. Dort wo der Wolf auftaucht, gibt es zunächst Widerstände in der Bevölkerung. Viele fürchten um ihre Haus- oder Nutztiere. So gibt es einige Wolfsgegner, die den Abschuss von Tieren fordern. Doch das ist nicht möglich, der Wolf ist streng geschützt.

Der Streit zwischen Tierfreunden und Wolfsgegnern war sogar Thema im Wahlkampf in Niederachsen. Die Parteien stritten darüber, ob der Wolfsbestand inzwischen groß genug ist, um den Schutzstatus eventuell zu lockern. Bauern und Schäfer sowie die CDU forderten eine Obergrenze für Wölfe, die auch mit Abschüssen durchgesetzt werden sollte. SPD und Grüne sprachen sich dafür aus, nur sogenannte Problemrudel zum Abschuss freigeben zu lassen. Das sind Wolfsgruppen, die Schutzzäune von Nutztierhaltern regelmäßig überspringen. Im Koalitionsvertrag von SPD und CDU war das Abschießen von Wölfen kein Thema mehr. Die beiden Parteien einigten sich lediglich darauf, dass Bauern und Schäfer schneller entschädigt werden sollen, wenn ihre Tiere durch Angriffe von Wölfen geschädigt wurden.