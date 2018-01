Kapstadt - Hoffen auf Regen Wegen der Dürre wird Wasser in Kapstadt nur noch kontrolliert ausgegeben. Ende April droht »Day Zero«, der Tag, an dem kein Wasser mehr fließt. Eine Videoreportage © Foto: Rodger Bosch / Getty Images

Day Zero. Das ist der Tag, an dem die Wasserhähne abgedreht werden. Die Meldungen dazu, wann dieser Tag in Kapstadt kommen wird, ändern sich täglich. Aber er wird kommen. Irgendwann im April. Von da an wird jeder Kapstädter für seine rationierten 25 Liter Wasser pro Tag an Notausgaben anstehen müssen. Die Kanister sind jetzt schon ausverkauft.



Die Metropole in Südafrika, in der 3,7 Millionen Menschen leben, leidet an der schwersten Dürre ihrer Geschichte. Seit drei Jahren hat es nicht mehr richtig geregnet, in einigen Stauseen verdunsten die letzten Rinnsale an Süßwasser – wer einen eigenen Brunnen im Garten hat, muss das – so das Gesetz – den Behörden melden.

Immer wieder appelliert die Stadtverwaltung an alle, noch mehr Wasser einzusparen. Autos mit Leitungswasser zu waschen, Swimmingpools aufzufüllen oder den Rasen zu sprengen – längst steht eine derartige Verschwendung unter Strafe. Ab morgen, dem 1. Februar, gilt nun die nächststrengere Wassersparstufe: Nur noch 50 Liter am Tag darf jeder höchstens noch verbrauchen – für alles: Kochen, Duschen, Waschen (Wie wenig das ist, verdeutlichen die Grafiken). Zuvor waren es noch 87 Liter. In Haushalten, die das Limit überschritten haben, installiert die Stadt Drosselventile.