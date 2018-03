30 Mal gibt es in Deutschland eine Emmy-Noether-Straße (hier können Sie das nachsehen). Sieben Mal einen Emmy-Noether-Weg. Und eine Emmy-Noether-Allee. Nichts davon allerdings in Berlin mit seinen rund 10.000 Straßen. In der Hauptstadt ist immerhin ein Gymnasium in Köpenick nach der Frau benannt, die zu den bedeutendsten Mathematikerinnen der Geschichte zählt – Mathematiker eingeschlossen.

Zu den größten Leistungen der 1882 geborenen Wissenschaftlerin gehört das Noether-Theorem, das vor 100 Jahren in den Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen veröffentlicht wurde. Darin bewies sie mit einer, wie Albert Einstein es formulierte, "Poesie logischer Ideen" einen geradezu spirituellen Zusammenhang zwischen den grundlegenden Eigenschaften physikalischer Naturgesetze und dem zentralen Begriff aller Naturwissenschaften: der Energie.

Jeder redet heute von Energie

Dieser Begriff ist mittlerweile aus seiner naturwissenschaftlichen Welt heraus vorgedrungen in unseren Alltag, in Politik und Wirtschaft. "Energie" ist ein omnipräsentes Schlüsselwort unserer modernen Zivilisation. Wir verwenden es, wann immer wir über Geschichte und Gegenwart und die Zukunft unseres Planeten nachdenken. Viele Menschen stellen sich dabei Energie vor als eine Art Treibstoff, der nicht nur die unbelebte Welt in Bewegung hält, sondern auch durch unsere Körper strömt. Etwas, das uns mehr oder weniger energisches Leben ermöglicht. Und wenn die Energie einmal nicht strömen will, dann müssen nicht selten die Druiden des 21. Jahrhunderts herhalten. Unter Berufung auf uraltes Wissen längst vergangener Kulturen in Ost und West meinen sie, "Energieblockaden" wieder lösen zu können, damit alles wieder auf "Meridianen" oder sonstigen Bahnen durch uns fließen kann.

Dabei begann die Karriere der Energie und des Energiebegriffs eigentlich erst vor weniger als 180 Jahren. Und zwar nicht etwa in einem Physiklabor, sondern auf einem holländischen Handelsschiff, unterwegs in tropischen Gewässern. Die damals übliche Behandlung kranker Matrosen war der Aderlass. Dabei beobachtete der deutsche Schiffsarzt Julius Robert Mayer aus Heilbronn etwas, das vor ihm schon viele gesehen, worüber aber offenbar noch niemand nachgedacht hatte: Das aus den Venen strömende Blut der Matrosen war deutlich heller, als er es aus Europa in Erinnerung hatte. Mayer interpretierte das hellere Venenblut als Anzeichen für einen abgeschwächten Stoffwechsel.

Er fragte sich: Was ist anders in den Tropen? Die Lufttemperatur, lautete seine Antwort. Diese schlichte Erkenntnis zündete in dem jungen Schiffsarzt die entscheidende Idee: In den Tropen gibt unser Körper weniger Wärme an die Umgebung ab als im kalten Europa. Deshalb muss der Stoffwechsel auch weniger Wärme nachliefern, damit die innere Körperwärme erhalten bleibt. Erhaltung! In der Natur, folgerte Mayer, beruhe alle Veränderung darauf, dass etwas erhalten bleibt. Dieses quantitative Etwas war für Mayer die "Kraft" – ein Begriff, den auch die Physiker jener Zeit bereits verwandten.

Energie geht nie verloren

Das Wort "Energie" hatte schon der griechische Philosoph Aristoteles zwei Jahrtausende früher benutzt. Aber eben rein philosophisch. Es bedeutet so viel wie "innere Wirkung". Als physikalische Größe beschrieb ihn 1807 erstmals der englische Augenarzt Thomas Young für das Ausmaß der Wirkung, die ein bewegter Körper hervorrufen kann, etwa, wenn er irgendwo anstößt.

Heute weiß man, dass Energie eine zahlenmäßige Bilanzgröße der Natur ist, die durch alle Veränderungen eines abgeschlossenen Systems hindurch erhalten bleibt. In etwa das war es, was Mayer meinte, auch wenn das helle Blut als ursprünglicher, beispielhafter Ideengeber wohl kaum etwas damit zu tun hatte. Als Beispiel eignet sich eher die Achterbahn: Während der Wagen ins Tal rollt, nimmt seine Höhe ab, dafür wächst aber seine Geschwindigkeit. Energetisch ausgedrückt: Was der Wagen an Höhenenergie verliert, gewinnt er an Bewegungsenergie dazu. Die Summe aus beiden Energieformen bleibt dabei in jedem Moment gleich, also "erhalten".

Mayers wichtige Erkenntnis ging unter

Nach einer universalen Erhaltungsgröße in der Natur hatten Naturforscher schon lange vor Mayer gesucht. Bereits 1686 hatte der Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz eine vis viva beschrieben, eine lebendige Kraft also, die bei rein mechanischen Vorgängen, wie etwa bei einem Zusammenstoß von Körpern, erhalten bliebe. Doch erst Mayer erkannte auch Wärme als Energieform. Und erst dadurch stimmten die Energiebilanzen. Im Bewusstsein, damit ein fundamentales Universalgesetz der Natur gefunden zu haben, versuchte Mayer gleich nach seiner Rückkehr, seine Entdeckung bekannt zu machen. Doch sein erster Artikel 1841 Über die quantitative und qualitative Bestimmung der Kräfte wurde nicht einmal veröffentlicht. Sein zweiter Aufsatz ein Jahr später erschien zwar, aber in den für das Thema eigentlich nicht zuständigen Annalen der Chemie und Pharmacie. Und Physiker, die trotzdem Mayers Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur zu lesen bekamen, waren offenbar nicht in der Lage, die Bedeutung der Ideen des Heilbronner Arztes zu erkennen. Tatsächlich waren sie formuliert in fachfremder Terminologie und versteckt zwischen weiteren eher nebulösen Spekulationen über die Ursachen des Laufs der Welt.

Seine Entdeckung einer buchstäblich All-umfassenden Erhaltungsgröße unter Berücksichtigung der Wärme fand jedenfalls kaum Beachtung. Mayer fühlte sich verkannt und verfiel zunehmend in Depressionen. 1850 stürzte er sich aus einem Fenster, überlebte dies und fristete weitere freudlose Jahre zunächst in Nervenheilanstalten. Später kehrte er nach Heilbronn zurück, wo man ihn fortan den "närrischen Mayer" nannte.