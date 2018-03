Das größte Rätsel? "Frauen." Entkoffeinierter Kaffee? "Das Werk des Teufels!" Und auf die Frage, wieso der Sänger Zayn Malik tatsächlich die Boygroup One Direction verlassen habe, antwortete Stephen Hawking: "Mein Tipp für jedes junge Mädchen mit gebrochenem Herzen ist, sich auf die Erforschung der theoretischen Physik zu konzentrieren." Es sei nicht auszuschließen, dass es noch andere Universen gebe und dass in so einem Universum Zayn noch bei One Direction mitsinge. Passt schon. Der Astrophysiker und Bestsellerautor Stephen Hawking war bekannt für seinen scharfsinnigen Humor und seine teilweise kruden Ansichten. Wer ihn etwas fragte – egal was –, bekam eine Antwort. Am Mittwoch ist Hawking gestorben. Seine Ansichten aber bleiben uns erhalten. Wir haben ein paar davon gesammelt – können Sie Fragen und Antworten zusammenfügen?