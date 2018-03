Es wird Trümmer regnen. Nur ob das schon Karfreitag oder erst Ostermontag passieren wird, lässt sich nicht sagen. Ob und wo genau Teile aus Metall auf dem Erdboden einschlagen werden, auch das ist schwer vorhersehbar. In jedem Fall wird über die Feiertage Chinas einstiger Stolz, die ausgediente Raumstation Tiangong 1, abstürzen. Und das ziemlich unkontrolliert, denn lenken lässt sich das Gefährt von der Größe eines Omnibusses nicht mehr. Schon vor zwei Jahren verloren die Ingenieure den Kontakt zu dem achteinhalb Tonnen schweren Raumschiff.



Die beruhigende Nachricht: Der Großteil des Materials wird beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen. Nur 20 bis 40 Prozent werden diese Phase überstehen, schätzt die Europäische Raumfahrtagentur Esa. Die Teile, die vereinzelt trotzdem ihren Weg zur Erde finden, landen höchstwahrscheinlich irgendwo zwischen 43 Grad Süd und 43 Grad Nord (siehe Karte). Und das ist ein immenses Gebiet. Nur ein Drittel der Landflächen der Erde befinden sich in einer Zone, in der die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stückchen von Tiangong 1 niedergeht, bei null liegt. Gleichzeitig ist aber auch in der Zone, in der die Trümmer fallen könnten, die statistische Chance, dass ein Mensch so einen menschengemachten Meteoriten abbekommt, extrem gering. Bisher ist nur ein Fall bekannt, in dem eine Frau in Oklahoma im Jahr 1997 von einem Stück Weltraumschrott getroffen, zum Glück aber nicht verletzt wurde.

Wo Tiangong 1 in die Atmosphäre eintreten könnte Teile der chinesischen Raumstation könnten innerhalb einer sehr breiten Region auf die Erdoberfläche stürzen. Sicher ist nur, dass dies zwischen 42,7 Grad nördlicher bzw. südlicher Breite sein wird. Am Rande dieser Region sind Trümmerteile wahrscheinlicher, schätzt die Europäische Weltraumagentur Esa.

Wechselhaftes Weltraumwetter

Dass sich der Absturz von Chinas Weltraumstation im Detail so schwer vorhersagen lässt, liegt vor allem am wechselhaften Wetter im Weltall: "Wir wissen einfach nicht, wie sich die Hochatmosphäre in den Bereichen zwischen 100 und 200 Kilometern Höhe verhält. Die kann sich von einem Tag auf den anderen aufblähen und doppelt so dicht sein – je nach Sonnenaktivität", sagt Holger Krag, Leiter des Büros für Weltraumtrümmer bei der Esa. Bis heute sei es unmöglich, zu verstehen, wie die Sonne sich verhält – und sie hat gewaltigen Einfluss auf die Atmosphäre. "Eine zweite Unsicherheit ist die Dynamik der Station. Taumelt sie? Fliegt sie mit der größten oder mit der kleinsten Fläche voraus? All das macht eine genaue Vorhersage unmöglich." Für die Esa arbeitet Krag als Teil eines internationalen Komitees zur Koordination aller Angelegenheiten zu Weltraumtrümmern (IADC) daran, mit zwölf weiteren Organisationen die Überwachung des Absturzes zu koordinieren, wenn es so weit ist.

Schon beim Bau eines jeden Raumfahrtobjekts berücksichtigen Ingenieurinnen und Ingenieure dessen Ende: Große Aluminiumteile, wie sie auch in der Tiangong 1 verbaut wurden, werden verglühen. Nur Teile der Treibstofftanks oder in Antriebssystemen müssen schon während der Betriebszeit im All große Hitze aushalten und sind deshalb aus Titan oder Edelstahl. Solche Teile überstehen wahrscheinlich auch den Wiedereintritt der Tiangong 1 und könnten in kleinen Einzelteilen auf die Erde herabregnen. Krag sieht darin aber keine große Gefahr: "Die Teile fallen auf einem sehr großen Gebiet mit sehr geringem Risiko, jemanden zu verletzen. Normalerweise landen sie entlang einer Strecke von bis zu 1.200 Kilometern." Während seiner Laufbahn hat er schon einige Fälle wie den Absturz der Tiangong 1 mitbetreut. Auch wenn in der Öffentlichkeit selten davon berichtet wird, kommt es oft vor, dass Satelliten und Raumstationen – oder andere Dinge, die der Mensch in den vergangenen Jahrzehnten ins All geschossen hat – wieder zur Erde zurückkommen.