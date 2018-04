Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen Überschalljet bestellt, der ohne Überschallknall funktionieren soll. Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin habe den Auftrag bekommen, teilte die Nasa mit. Das Unternehmen arbeitet schon länger am Konzept für das sogenannte X-Plane. Nun bekommt Lockheed 247,5 Millionen Dollar von der Nasa für den Entwurf, den Bau und den Test eines solchen Jets.



Das X-Plane soll in etwa 16 Kilometern Höhe fliegen und eine Geschwindigkeit von rund 1.500 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Grenze zur Überschallgeschwindigkeit hängt vor allem von der Lufttemperatur ab. Bei den Temperaturen in der geplanten Flughöhe liegt die Schallmauer knapp über 1.000 Kilometern pro Stunde.



Die Entwickler wollen erreichen, dass anstelle eines Überschallknalls nur ein Geräusch so laut wie das Zuschlagen einer Autotür entsteht. Das solle durch ein spezielles Design möglich werden, das an ein Papierflugzeug erinnere, verspricht Lockheed. Dafür habe das Flugzeug einen extrem schlanken Rumpf, geschwungene Delta-Flügel und spezielle Oberflächen.

"Man braucht eine Flugzeugform, die verhindert, dass die Schallwellen des Überschallfluges nicht miteinander verschmelzen und so einen lauten Doppelknall erzeugen", zitiert Lockheed den Nasa-Chefingenieur Michael Buonanno. "An die Aufgabe muss man sehr nuanciert und detailverliebt herangehen." Das X-Plane sei so konzipiert, dass der Überschallschock in viele kleine Einheiten aufgeteilt würde, teilt Lockheed mit. So entstehe nur ein leichtes Rumpeln und kein Knall.

Laut Nasa soll der Prototyp bis Ende 2021 fertiggestellt werden. Dann will die Nasa selbst Tests durchführen und ab Mitte 2022 bei Flügen über ausgewählten US-Städten weitere Daten sammeln.

Vor rund 15 Jahren war der Betrieb der Concorde eingestellt worden, und damit auch der Überschallflug in der zivilen Luftfahrt. Inzwischen arbeiten wieder mehrere Unternehmen an der Entwicklung von Überschalljets.