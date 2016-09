Vor schätzungsweise 200.000 Jahren entwickelte sich in Afrika ein Lebewesen, das die Welt für immer verändern sollte. Ein Wesen, das lernte, Feuer zu machen, Strom zu erzeugen, sich auf Rädern fortzubewegen und zu fliegen. Es baute riesige Städte, erkundete jeden noch so kleinen Winkel des Planeten und sogar den Weltraum. Es handelt sich um niemand anderen als – Sie ahnen es schon – den Menschen, Homo sapiens.

Obwohl wir uns in den vergangenen Jahrtausenden beeindruckend entwickelt haben, ist eine entscheidende Sache noch immer unklar: Wie hat unsere Art von Afrika aus die gesamte Erde bevölkert? In der aktuellen Ausgabe des Magazins Nature haben sich Wissenschaftler dieser Frage gewidmet, mit interessanten, aber wieder leicht voneinander abweichenden Ergebnissen.

Insgesamt vier Forschergruppen haben in vier verschiedenen Studien die Verbreitung der Menschheit untersucht. Drei Gruppen haben sich mit der Genetik beschäftigt und das Erbgut von insgesamt 280 modernen Bevölkerungsgruppen analysiert. Ein weiteres Team hat die Wanderung der Menschen anhand eines Klimamodells erforscht.

Evolution des Menschen Auf den Spuren des Menschen Als Homo sapiens ist der Mensch heute die einzige lebende Homo-Art aus der Familie der Hominidae, der Menschenartigen. Die meisten Hominiden sind keine direkten Vorfahren des Menschen, sondern entwickelten sich als Seitenlinien der Evolution. Derzeit wird von sieben verschiedenen Arten der Gattung Homo ausgegangen, die einst gelebt haben sollen. Ob es sich dabei aber tatsächlich um verschiedene Arten handelt, oder ob eine Art besonders unterschiedliche Eigenschaften ausprägte, ist Gegenstand intensiver Diskussion. Ein Überblick nach Alter: 4,4 Millionen Jahre – Ardipithecus ramidus: Der Fund aus Äthiopien zählt zu den Menschenartigen und ist weit mehr von den Affen entfernt als bislang vermutet. 3,2 Millionen Jahre – Australopithecus afarensis: 1974 wird in Äthiopien Lucy ausgegraben, ein Teilskelett, das als letzter gemeinsamer Vorfahre mehrerer Abstammungslinien von Hominiden gilt. 2,1 bis 1,8 Millionen Jahre – Homo rudolfensis: Dieser Mensch hat ein größeres Gehirn als die affenartigen Vormenschen, die Australopithecinen, und nutzte wohl auch schon Werkzeuge. Er könnte einer der direkten Vorgänger des modernen Menschen sein. 2,1 bis 1,5 Millionen Jahre – Homo habilis: Alle Knochenfunde stammen aus Ostafrika, dieser Frühmensch könnte zur gleichen Zeit wie Homo rudolfensis und Homo erectus gelebt haben. 2.000.000 bis 500.000 Jahre 1,8 bis 2 Millionen Jahre – Australopithecus sediba: Die in einer Höhle der südafrikanischen Region Sterkfontein gefundenen Fossilien eines Jungen und einer Frau könnten eine Übergangsform zwischen den Australopithecinen und den Frühmenschen darstellen. 1,8 Millionen bis 300.000 Jahre – Homo erectus: Mit dem Homo erectus begann eine Wanderbewegung aus Afrika nach Europa und Asien. 1891 entdeckt der Holländer Eugène Dubois einen Javamenschen, der vor 500.000 Jahren gelebt hat. In Georgien finden Forscher seit 1999 mehrere 1,75 Millionen Jahre alte menschliche Überreste, die dem Homo erectus zugerechnet werden. 780.000 bis 200.000 Jahre – Homo heidelbergensis: Im Oktober 1907 wird im Dorf Mauer bei Heidelberg ein rund 500.000 Jahre alter Unterkiefer dieses Menschen ausgegraben. 1995 werden in Spanien 780.000 Jahre alte Überreste von vier Menschen dieser Art und Werkzeuge gefunden. Sie zählen zu den frühesten Menschen Europas und sind Vorfahren des Neandertalers. Über die genaue Grenze zwischen Homo erectus und Homo heidelbergensis konnten Forscher sich noch nicht vollständig einigen. 160.000 bis heute 400.000 bis 40.000 Jahre – Homo neanderthalensis: Ein Fund von 1856 in der Feldhofer Grotte im Neandertal stellt den Beginn der Forschung zur Evolution des Menschen dar. 120.000 bis 10.000 Jahre – Homo floresiensis: Der als "Hobbit" bekannt gewordene, nur einen Meter große indonesische Urmensch war im Jahr 2004 auf der Insel Flores gefunden worden. Es gilt als umstritten, ob er eine eigene Art ist oder ein kleinwüchsiger Homo sapiens. 30.000 Jahre – Denisovan hominins:In einer Höhle in Sibirien finden Archäologen 2008 versteinerte Fingerknochen und einen Backenzahn, dessen Erbgut weder zu dem der Neandertaler noch zu dem der Homo sapiens passte. Forscher nennen diesen neu entdeckten Frühmenschen Denisovan – nach seinem Fundort, der Denisovan-Höhle. 160.000 Jahre – Homo sapiens: Die bislang ältesten Überreste des modernen Menschen findet ein internationales Forscherteam 1997 in Äthiopien. Die erst 2003 analysierten Schädelknochen erhärten nach Ansicht der Forscher die Vermutung, dass die modernen Menschen in Afrika entstanden sind und sich von dort in die ganze Welt ausgebreitet haben.

Trennten sich unsere Vorfahren schon in Afrika?

Die Genforscher haben in den Erbinformationen nach Spuren früher Vorfahren gesucht. So wollten sie verstehen, wann aus einer Sippe verschiedene Völker wurden, um zu klären, ob eine einzige Bevölkerungsgruppe aus Afrika auswanderte und erst auf eurasischem Boden getrennte Wege ging. Oder brachen mehrere Gruppen nacheinander in Afrika auf und ließen sich dann an unterschiedlichen Orten in Europa, Asien und Australien nieder?



Ein erster Blick auf die Ergebnisse der Erbgutanalysen ist frustrierend, denn sie scheinen ganz und gar nicht einheitlich zu sein. Zwei Studien kommen zu dem Ergebnis, dass nur eine Menschengruppe aus Afrika ausgewandert ist und sich schließlich auf der Welt verteilt hat. Ein Team hat dazu das Erbgut von 142 Populationen untersucht (Mallick et. al., 2016). Das andere Team hat die Gene von 83 Aborigenes und 25 Menschen aus Papua Neuguinea sequenziert (Malaspinas et.al., 2016).

Die dritte Untersuchung gibt hingegen Hinweise darauf, dass es mehrere Auswanderungswellen gegeben hat (Pagani et. al., 2016). Hierfür haben die Forscher ebenfalls das Erbgut der Papua untersucht. Sie fanden heraus, dass zwei Prozent der Menschen dort Merkmale in sich tragen, die von Vorfahren stammen, die Afrika früher verlassen hatten als andere Eurasier.