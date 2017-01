Dass Adolf Hitler bei all dem Tod und Verderben, das er über Millionen von Menschen gebracht hat, nicht auch noch über Atomwaffen verfügen konnte, ist ein Lichtblick im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte – und ein Rätsel, das Historiker und Physiker seit mehr als 70 Jahren immer wieder zu lösen versucht haben.

Über Jahrzehnte befassten sich fast ausschließlich amerikanische und britische Historiker mit der Geschichte des "Uranvereins" – so wurde die Gruppe aus weniger als 100 Wissenschaftlern um den Physiker Werner Heisenberg informell genannt. Die deutschen Geschichtsforscher mussten nach dem Krieg weitaus schlimmere Ereignisse aufarbeiten. Den Historikern der Alliierten stellte sich indes eine ebenfalls heikle Frage. Ihre Wissenschaftler hatten hoch motiviert an der Entwicklung der Atombombe gearbeitet, weil sie ihren deutschen Kollegen zuvorkommen wollten. Doch tatsächlich gab es das postulierte Wettrennen nie. Warum aber hatten ihre Physiker in einer Demokratie, die ihnen die Freiheit ließ, Nein zu sagen, die Bombe gebaut, während die deutschen – oft ihre ehemaligen Lehrer, Schüler oder Kommilitonen – selbst unter der unmenschlichsten Diktatur nur an der Entwicklung eines Kernreaktors arbeiteten?

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert steht dazu in den Geschichtsbüchern, die deutschen Wissenschaftler hätten gewusst, wie eine Atombombe konstruiert werden muss. Wie der gigantische Aufwand des "Manhattan-Projekts" der USA aber zeige, habe deren Entwicklung die Möglichkeiten des "Dritten Reichs" überfordert, insbesondere unter Kriegsbedingungen. Damit folgt die Geschichtsschreibung dem Urteil des US-Historikers Mark Walker, dessen Werke als beste Darstellung der Arbeit des Uranvereins gelten. Seine Nachricht war für die Alliierten tröstlich: Das Wettrennen schien lediglich aus ökonomischen Gründen ausgefallen zu sein.

Manfred Popp ist Kernphysiker und Wissenschafts­manager. Von 1976 bis 1987 leitete er die Unterabteilung Energie­forschung des Bonner Forschungsministeriums und war von 1991 bis 2006 Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Karlsruhe. © Manfred Popp

Walker und seine Kollegen hielten für den Bau einer Atombombe zwei Kenntnisse für entscheidend: einerseits das Wissen über das richtige Grundprinzip der Bombe, nämlich die Spaltung der Atomkerne von Uran-235 oder Plutonium-239 durch schnelle Neutronen. Andererseits war die Schlüsselfrage für sie die Berechnung der "kritischen Masse", jener Mindestmenge an Spaltstoff, in der eine Kettenreaktion ablaufen kann. Wie unzureichend dieser Ansatz ist, illustriert ein Vergleich aus der Leichtathletik: Beim Hochsprung ist es zweifellos wichtig, die Höhe zu kennen, auf der die Latte liegt – analog zum Wert der kritischen Masse. Aber ob man darüber springen kann, ist eine andere Frage.

Der Autor Bruce C. Reed (The Physics of the Manhattan Project, 2015) hat die Berechnung der kritischen Masse als eine der einfachsten Aufgaben bei der Entwicklung einer Atombombe bezeichnet. Eine kritische Masse ist noch lange keine Bombe. Wenn sie unkontrolliert zusammengebracht wird – das ist seit Kriegsende oft in verschiedenen Laboren aus Versehen passiert –, dann zerlegt sie sich durch die dabei entstehende Wärme sofort von selbst, meist ohne große Schäden anzurichten. Die Strahlung kann jedoch in der Nähe tödlich sein.

Atombombe Das Prinzip Kernspaltung Das Prinzip von Atombomben beruht auf der enormen Energie, die frei wird, wenn ein schwerer Atomkern in mehrere leichtere zerfällt. Beschießt man ihn mit Neutronen, kann man diesen Prozess gezielt auslösen. Für die technische Nutzung der Kernspaltung kam zunächst nur Uran-235 in Betracht (der Name bedeutet, dass dieses Isotop des Elements Uran 235 Kernbausteine enthält, 92 Protonen und 143 Neutronen). Es kommt nur zu 0,7 Prozent in Natururan vor, das vor allem aus dem Uran-238 (mit drei Neutronen mehr) besteht. Für Kernwaffen muss Uran-235 durch physikalische Verfahren auf einen Anteil von typischerweise 93 Prozent angereichert werden. Die Kettenreaktion Bei der Spaltung von Uran-235 werden im Mittel 2,5 schnelle Neutronen frei, von denen jedes wieder andere Kerne spalten kann. Dadurch kann es zu einer Kettenreaktion kommen, wenn das Volumen des spaltbaren Materials so groß ist, dass nicht zu viele der Neutronen nach außen verloren gehen; diese Mindestmenge ist die sogenannte kritische Masse. Die Spaltung von Uran-235 ist umso effektiver, je langsamer die Neutronen sind; in Atomreaktoren bremst sie ein Moderator (meist Wasser) auf Umgebungstemperatur ab. Man spricht deshalb von thermischen Neutronen. Ein Konkurrenzprozess ist der Einfang von Neutronen durch Uran-238. Dabei entsteht ein neues Element, Plutonium, das leichter spaltbar ist als Uran-235, also eine geringere kritische Masse erfordert. Als Nebenprodukt der Prozesse im Reaktor ist es sehr viel preiswerter herzustellen. Unterschied zum Reaktor Eine Atombombe funktioniert fundamental anders als ein Reaktor. Insbesondere darf sie keinen Moderator enthalten. Das entscheidende physikalische Problem ist, im etwa gleichen Volumen einer konventionellen Bombe eine millionenfach höhere Energie aufzubauen. Nur dann ist die Explosion auch entsprechend stärker. Dazu muss das Material viele Millionen Grad Celsius heiß werden. Aber oberhalb von rund 3.000 Grad Celsius wird die ganze Bombe gasförmig und beginnt sich auszudehnen; mit abnehmender Dichte reißt die Kettenreaktion sofort ab. Der Prozess der Aufheizung muss also abgeschlossen sein, bevor sich die Atome nennenswert in Bewegung setzen. Mit thermischen Neutronen wie in einem Reaktor kann das nicht gelingen, weil sie ja nicht schneller sind als ihre Umgebung. Die Neutronen aus dem Zerfall des Uran-235 müssen in einer Bombe daher direkt und ohne Abbremsung weitere Kerne spalten. Allerdings ist dann der Wirkungsquerschnitt, ein Maß für die Wahrscheinlichkeit dieses Prozesses, etwa 500 Mal kleiner. Deswegen läuft der Vorgang immer noch nicht rasch genug ab, um den gesamten verfügbaren Brennstoff zu spalten. Denn die Freisetzung der Energie durch die Kettenreaktion braucht ihre Zeit. Hohe Ineffizienz Ein Kilogramm Uran-235 enthält 1.024 Kerne. Wenn jeweils zwei Neutronen neue Spaltungen auslösen, dann bedarf es zu dessen vollständiger Umwandlung 80 Neutronengenerationen (1.024 = 280). Ein schnelles Neutron legt im Durchschnitt bis zur nächsten Spaltung 17 Zentimeter zurück. Für diese "freie Weglänge" benötigt es zehn Nanosekunden. Nach 80 Generationen ist also fast eine Mikrosekunde vergangen. In dieser Zeitspanne erfolgt aber bereits die thermische Ausdehnung. Die Bombe explodiert schon, wenn erst ein kleiner Teil des Materials gespalten wurde – die über Hiroschima abgeworfene bereits nach der Spaltung von nur einem Prozent der enthaltenen 64 Kilogramm Uran-235. Und selbst diese geringe Effizienz ist nur zu erzielen, wenn ein Neutron die Bombe genau in dem Moment zündet, bei dem die größtmögliche kritische Masse zusammengebracht wurde. In der Hiroschima-Bombe hat eine Kanone zwei unterkritische Massen mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Sekunde zusammengeschossen. Dabei vergingen 0,2 Millisekunden zwischen dem Erreichen der so genannten "ersten Kritikalität", bei der bereits eine Kettenreaktion ablaufen kann, und dem Maximum der Kritikalität, bei dem die Bombe am effizientesten zündet. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bombe während dieser Zeitspanne durch zufällig eintreffende Neutronen aus der Umgebung oder aus dem Zerfall des Urans zu früh gezündet wurde und mit wenig Wirkung verpuffte, lag bei 1,7 Prozent. Bei einer ebenso gebauten Plutoniumbombe jedoch läge dieser Wert nahe 100 Prozent, weil im Reaktor neben dem gewünschten Brennstoff Plutonium-239 immer auch ein weiteres Isotop dieses Elements entsteht, Plutonium-240. Wegen seiner relativ hohen Wahrscheinlichkeit für Spontanspaltung emittiert es Neutronen. Deshalb muss die Kritikalität sehr viel schneller erreicht werden; dies gelingt durch Implosion einer Hohlkugel aus Plutonium, welche die Dichte des Spaltstoffs auf das Drei- bis Fünffache steigert. Die Frage, wie groß der Anteil von Plutonium-240 in einer effizienten Bombe sein darf, ist wichtig, um die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung von Plutonium aus zivilen Reaktoren zu beurteilen.

Die heute verbreiteten Kenntnisse des richtigen Bombenprinzips und der kritischen Masse reichen glücklicherweise nicht aus, um eine Atombombe herzustellen. Denn es ist zum einen höchst aufwändig, das spaltbare Material zu gewinnen, und zum anderen anspruchsvoll, in einer Bombe einen nennenswerten Teil davon zu spalten. (Obwohl das deutsche Kerntechnikprogramm, das ich elf Jahre geleitet habe, ziviler Natur war, musste ich mich wegen der Möglichkeiten des Missbrauchs von Materialien und Technologien für den Bau von Atomwaffen intensiv mit der Physik der Bombe befassen.) Um im Bild zu bleiben: Die Latte Walkers und anderer Historiker für die Fähigkeit, eine Bombe zu bauen, liegt zu niedrig.

Historiker denken anders als Physiker

Wer Wissenschaftsgeschichte der Physik betreibt, muss die angeblich so unvereinbaren Kulturen der Geistes- und der Naturwissenschaften verbinden und sollte die Denkweise der beiden Forschungsbereiche verinnerlichen. Während historische Quellen selten widerspruchsfrei sind, machen selbst kleinste Diskrepanzen eine physikalische Theorie wertlos. Die Interpretationsspielräume sind in beiden Fächern höchst unterschiedlich. Aber die naturwissenschaftlichen Aspekte müssen möglichst früh berücksichtigt werden, denn die Integration der Ergebnisse in die Geschichtsschreibung ist ohnehin Sache der Historiker.



In seiner Arbeit über die Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Institute für Physik und Chemie aus dem Jahr 2005 erwähnt Walker jedoch in einem Überblick über die wichtigen Veröffentlichungen zum Uranverein keine, die von Physikern verfasst wurde. Bei der Beschreibung der Geschichte von "Hitlers Bombe" sind physikalische Gesetzmäßigkeiten und Erläuterungen oft unter den Tisch gefallen. So oft, dass ein Zerrbild entstanden ist, das dringend der Korrektur bedarf. Dabei war die zu geringe Anforderung für die Kenntnisse über den Bombenbau nur einer von mehreren Fehlern.