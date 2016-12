2.403 Tote – das ist die offizielle Zahl. So viele Amerikaner kamen durch den Überraschungsangriff Japans auf den US-Marine-Stützpunkt vor Hawaii ums Leben. Am 7. Dezember 1941 griffen japanische Kampfflugzeuge und U-Boote die in Pearl Harbor stationierten Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer und Flugzeuge an – ohne Kriegserklärung. Die Attacke veranlasste die USA damals, offiziell in den Zweiten Weltkrieg einzutreten. Bilder der Zerstörung im Hafen der hawaiianischen Insel O'ahu