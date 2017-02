Kein Thema war dem wichtigsten britischen Staatsmann des vergangenen Jahrhunderts zu kompliziert, keines zu abseitig. Winston Chuchill führte nicht nur als Premier sein Land durch den Zweiten Weltkrieg, war begnadeter Historiker und Literaturnobelpreisträger, sondern auch forschungsbegeistert. Er diskutierte die Evolution, befasste sich mit der Zukunft der Zellforschung und wägte die Möglichkeit ab, Kernfusion zur Energieerzeugung zu nutzen. Progressive Politik ohne wissenschaftliche Basis? Für ihn undenkbar.

Einer der größten Fragen der Menschheit widmete er sich auch: "Sind wir allein im Universum?" Das zeigt ein lange verschollener Aufsatz des Politikers. Bedenke man die Vielzahl an Sonnen und Planeten im Weltraum, schreibt er darin, ziehe man ihre Entstehung in Erwägung und erwäge man, wohin im All der Mensch künftig überall reisen werde, könne die Antwort nur "wahrscheinlich nicht" lauten. Irgendwo im Weltraum müsste es fremdes Leben geben, schreibt Churchill – Aliens.

Winston Churchill Fleißiger Staatsmann Winston Churchill regierte als Innen-, Finanz-, Verteidigungs- und zweimal als Premierminister Großbritanniens – 1940 bis 1945 und von 1951 bis 1955. Damit führte er das Land durch den Zweiten Weltkrieg. Schon zuvor hatte er ehrenvolle Posten, war Kavallerieleutnant und Kriegsberichterstatter. Für seine Leistungen schlug ihn Königin Elisabeth II. 1953 zum Ritter des Hosenbandordens, fortan hieß er Sir Winston Churchill.



Der Staatsmann hat zahlreiche politische und historische Schriften verfasst sowie Artikel über wissenschaftliche Themen. Für sein Werk über den Zweiten Weltkrieg bekam er nicht weniger als den Literaturnobelpreis.

Jahrzehntelang war der Aufsatz in Vergessenheit geraten, obwohl die These für Diskussionen taugt. Rund 30 Jahre lang lag er wohl im Archiv des US National Churchill Museums in Fulton, Missouri. 1939 könnte er verfasst, in den fünfziger Jahren überarbeitet worden sein. 2016 schließlich entdeckte der Direktor des Museums den bislang wohl unveröffentlichten Aufsatz. Und gab diesen sofort dem Astrophysiker Mario Livio, der gerade zu Besuch war, zum Faktencheck – das Thema schien dem Direktor doch äußerst brisant. Churchill, der über fremdes Leben nachsinnt? Über Aliens auf dem Mars und zweite Erden außerhalb des Sonnensystems? Was ist davon zu halten?

"In Zeiten, in denen zahlreiche Politiker die Wissenschaft scheuen, halte ich es für angebracht, an einen Anführer zu erinnern, der sich so sehr für sie engagierte", schreibt Livio, der seine Analysen nun publiziert hat (Nature, 2017). Churchill sei ein visionärer Denker gewesen. Seine wissenschaftlich fundierte Argumentationskette sei bemerkenswert logisch und spiegle aktuelle Diskussionen in der heutigen Astrobiologie wider, schreibt der Astrophysiker.

Wer fremdes Leben finden will, sollte nach Wasser Ausschau halten

Gemessen an der Weite des Universums sei es äußerst unwahrscheinlich, dass wir Erdlinge einzigartig sind, argumentiert Churchill. Er stellt sich die Frage: Wie sieht außerirdisches Leben aus? Sich fortpflanzen und vermehren zu können, sind für Churchill entscheidende Eigenschaften. Dazu müssten auch Außerirdische in der Lage sein. Dabei sei zu bedenken, dass "alle Lebewesen, die wir kennen, Wasser benötigen", um existieren zu können. Zwar könne man keine anderen Flüssigkeiten ausschließen, aber "derzeit sei nichts bekannt, dass andere Annahmen zulassen würde". Wer fremdes Leben finden wolle, sollte also nach Planeten mit flüssigem Wasser im Weltraum Ausschau halten.



Noch heute sind Astrobiologen darauf fokussiert, wenn sie über Lebensformen auf dem Mars, den Monden von Saturn und Jupiter oder Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nachdenken, den Exoplaneten.



Exoplanet Was ist ein Planet? Vom Wortsinn her ist ein Planet ein umherrschwirrender Himmelskörper. Um nach der Definition der Internationalen Astronomievereinigung (IAU) als Planet zu gelten, muss dieser drei Kriterien erfüllen: Er bewegt sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne. Seine Masse ist groß genug, um ihn im hydrostatischen Gleichgewicht zu halten. Sprich: Er ist annähernd kugelförmig. Er ist das dominierende Objekt seiner Umlaufbahn, was bedeutet, dass er mit der Zeit durch sein Gravitationsfeld alles andere aus dem Weg geräumt hat. Das Sonnensystem "Mein (Merkur) Vater (Venus) erklärt (Erde) mir (Mars) jeden (Jupiter) Samstag (Saturn) unsere (Uranus) neun (Neptun) Planeten (Pluto)" – so lautet ein Merkspruch für die Planeten unseres Sonnensystems. Die Eselsbrücke listet sie in der richtigen Reihenfolge, bei dem sonnennächsten Merkur angefangen, auf. Aber Achtung: Seit 2006 gilt Pluto offiziell nur noch als Zwergplanet, weil er das dritte Planetenkriterium nicht erfüllt. Eine umstrittene Entscheidung, über die in Fachkreisen weiter diskutiert wird. Dafür gibt es mitunter einen neuen Kandidaten: Planet X, auch Planet 9 genannt, der sich außerhalb des Neptun verbirgt. Bewiesen ist seine Existenz allerdings noch nicht. Wie die Planeten in unserem Sonnensystem entstanden sind, glaubten Astronomen gut verstanden zu haben. Doch inzwischen sind Hunderte ferne Sternsysteme und damit Tausende Exoplaneten bekannt, die das bisherige Modell in Frage stellen. Was ist ein Exoplanet? Die ersten Exoplaneten wurden Mitte der Neunziger Jahre entdeckt. Seither haben Astronomen mindestens 2.000 bestätigte Exoplaneten erspäht. Ebensoviele prüfen sie derzeit und jährlich kommen neue hinzu.

Grob gesagt, handelt es sich dabei um Himmelskörper ähnlich unserer Planeten. Sie können um ein Zentralgestirn kreisen oder frei durch das All zieht – bloß außerhalb unseres Sonnensytems. Sie können fest wie die Erde oder gasförmig wie der Jupiter sein. Genau ist das nicht definiert. Die bislang aufgespürten Planeten lassen sich in drei Kategorien einteilen: heiße Jupiter, Riesenplaneten mit eigenwilligen Umlaufbahnen und Supererden.

Damit ein Himmelskörper flüssiges Wasser beherbergt, darf es in seiner Umgebung allerdings weder zu kalt noch zu warm sein. Auch der Druck muss stimmen. Was Astrobiologen heute als habitable, also bewohnbare Zone bezeichnen, definierte Churchill so: Nur dort, wo Temperaturen "zwischen ein paar Frostgraden und der Siedetemperatur von Wasser" liegen, können Organismen überleben. Diese Eigenschaft sei abhängig von ihrem Abstand zur Sonne. Außerdem müssten die entsprechenden Himmelskörper eine Atmosphäre besitzen. Von diesen Bedingungen für Leben gehen Astrobiologen bis heute aus.



"(Churchill) kommt zu dem Schluss, dass abgesehen von der Erde der Mars und die Venus die einzigen Planeten im Sonnensystem sind, die Leben beherbergen könnten", schreibt Livio. Die äußeren Planeten? Laut Churchill zu kalt. Merkur? Zu heiß auf der Sonnenseite, zu kalt auf der anderen, nahm er an. Monde und Asteroiden? Besitzen wohl nicht genug Anziehungskraft, um eine Atmosphäre zu haben.