Radioaktivität – dieses Wort gab Marie Curie den strahlenden Elementen. Entdeckt hatte die Strahlung ihr Doktorvater Henri Becquerel. Curie erforschte, warum manche Elemente radioaktiv sind, und fand neue dieser Art: Polonium und Radium. Ihre bahnbrechenden Forschungen eröffneten der Medizin ganz neue Möglichkeiten. Heute, vor 150 Jahren wurde die Physikerin und Chemikerin in Warschau geboren.



Als erste Frau lehrte sie an der renommierten Pariser Sorbonne – allerdings erst nachdem ihr Mann, der Physiker Pierre Curie, bei einem Unfall gestorben war und man ihr seine Lehraufträge übertragen hatte. Mit ihm und Doktorvater Becquerel gewann sie 1903 als erste Frau aller Zeiten einen Nobelpreis. Und zwar für Physik. Jahre später, 1911, bekam sie die höchste Auszeichnung der Wissenschaft ein zweites Mal: diesmal in der Kategorie Chemie und ohne sie sich teilen zu müssen. Marie Curie gilt bis heute als Ikone, als Vorzeigeforscherin und Kämpferin gegen Widerstände in einer von Männern dominierten Welt der Wissenschaft.



Das verzerrte Bild einer Heldin

Auch 150 Jahre nachdem das Ausnahmetalent zur Welt kam, sind Frauen in der Forschung nicht zu gleichen Teilen vertreten. Außerdem sind Historiker mittlerweile überzeugt: Vieles von dem, was jahrzehntelang über Marie Curie berichtet wurde, ist ein Mythos. Sicherlich hat Curie Großes geleistet. Sie ist nicht umsonst die bisher einzige Frau, die zwei Nobelpreise erhalten hat. Aber ihr Einfluss zu Lebzeiten war geringer, als es sich lange Zeit in Geschichtsbüchern las.



Es war der Vater Pierre Curies, der es seiner Schwiegertochter ermöglichte, der Forschung treu zu bleiben, indem er sich um die erste Tochter des Physikerpaares kümmerte. Und es ist Maries Ehemann und liberalem Kollegen zu verdanken, dass Curie 1903 überhaupt auf der Liste der Nobelpreiskandidaten stand. In der Öffentlichkeit machte die Forscherin nach dem Tod ihres Mannes mit einer Liebesbeziehung deutlich längere Zeit Schlagzeilen als mit der zweiten Auszeichnung durch das Nobelkomitee, auch wenn ihr das selbst nicht lieb war.



"Aufopfernd, altruistisch, nahezu puritanisch"

Historiker beschreiben es heute so: Erst eine Reise in die USA machte aus Curie das heroische Vorbild, für das sie von vielen immer noch gehalten wird. Sie wird zu Recht verehrt, ihre Leistungen waren herausragend. Nur ist das Bild verzerrt, das viele heute von der Forscherin haben.



Diese Aufnahme aus dem Jahr 1908 zeigt Marie Curie mit ihren Töchtern Ève (links) und Irène (rechts). © AFP/Getty Images

Eine Schlüsselrolle dabei schreibt die Historikerin Julie Des Jardins in ihrem Buch The Madame Curie Complex: The Hidden History of Women in Science der Journalistin Marie Meloney zu. Diese hatte Marie Curie 1921 in die USA geholt, um ihr dort mit einer PR- und Spendenkampagne zu Geld und zu neuem Forschungsmaterial, also Radium, zu verhelfen. In einer Reihe von Artikeln verpasste sie der Nobelpreisträgerin ein geradezu überlebensgroßes Image.

Schon im ersten Artikel, der vor Maries Ankunft in den USA erschien, machte Meloney die Forscherin zu einer selbstlosen Frau, die alles erreicht hatte: Ehe, Mutterschaft, Karriere. "Ihr Gesicht", schrieb Melony etwa, sei "weicher, voller, menschlicher" als die meisten. "Es spiegelte Leiden und Ruhe", so wie "jede Linie ihres schlanken Körpers". Curie wurde von der Journalistin stilisiert zum Idealbild der Mütterlichkeit: "aufopfernd, altruistisch, nahezu puritanisch."



Außerdem ließ Meloney ihre Leserinnen im ganzen Land wissen, Marie Curie brauche das Radium, um ein Heilmittel gegen Krebs zu finden. Es folgen zahlreiche Artikel dieser Art. So wurde Marie Curie zu einer Ikone vieler Amerikanerinnen – zu einer perfekten Mischung aus fürsorglicher Mutter und ehrgeiziger Karrierefrau. Und einer Frau, die den Männern beruflich in nichts nachstand.

Zu perfekt, um es ihr gleichzutun

Allerdings habe dieses überhöhte Bild mögliche Nachahmerinnen eher abgeschreckt, als sie für eine wissenschaftliche Laufbahn zu begeistern. Davon ist die Historikerin Des Jardins überzeugt. Sie nennt das den Marie-Curie-Komplex: "Wenn wir diesen Mythos der Übermenschen schaffen, sind viele von uns Erdlingen nicht gut genug", sagt Des Jardins. "Man schließt die Mehrheit aus, weil sie das Gefühl hat, nicht mithalten zu können." Curie sei dadurch zu einer Art Superheldin geworden, die "zu klug, zu engagiert und zu talentiert war, um von normalen Frauen nachgeahmt zu werden".

Des Jardins steht mit dieser Ansicht nicht allein da. Mögen die Absichten der Verfasser vieler Biografien auch gut gewesen sein – betrachtet man heute die Darstellung von Curie in verschiedenen Büchern, Dokumentationen und Bühnenstücken der vergangenen Jahrzehnte, fällt auf, dass die Charakterzüge der Forscherin zumeist stark überzeichnet sind: Noch in den 1940er Jahren erscheint sie darin als heroische Mutter, während die anderen die unfehlbare Physikerin ins Zentrum stellen, die strebsame; in den 1960er und 1970er Jahren erscheint sie mal als kontaktscheue Studentin, mal als passionierte Vorreiterin der Frauenrechte.