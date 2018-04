Der österreichische Mediziner Hans Asperger war laut einer Studie an den Verbrechen des Nationalsozialismus beteiligt. So soll er behinderte Kinder in eine Tötungsanstalt überwiesen haben. Zu diesem Ergebnis kommt der Historiker Herwig Czech von der Medizinischen Universität Wien nach der Auswertung von bisher unbekanntem Archivmaterial. Das Ergebnis wurde am Donnerstag im Fachjournal Molecular Autism veröffentlicht (Czech, 2018).



Hans Asperger hatte seit den 1930er Jahren als Kinderarzt in Wien gearbeitet, auch nachdem 1936 Österreich an Nazi-Deutschland angeschlossen wurde. Nach ihm ist eine bestimmte Form des Autismus, das Asperger-Syndrom, benannt (siehe Kasten). Er starb im Jahr 1980.

Bisher waren Historiker davon ausgegangen, dass Asperger in Gegnerschaft zu den NS-Herrschern stand. Doch das ist möglicherweise eine Legende, die in erster Linie von Asperger selbst gestammt haben könnte. Zu diesem Schluss kommt zumindest der Historiker Czech. "Es geht darum, dass jemand, der in den letzten Jahren fast als Widerstandskämpfer gefeiert wurde, einer Prüfung anhand der Quellen nicht standhält", sagte Czech.

Inszenierte sich Asperger als Nazigegner?

In seiner Studie kam der Wissenschaftler zu dem Schluss, dass der Mediziner Asperger vielmehr am NS-Programm zur systematischen Ermordung von Behinderten und kranken beteiligt gewesen sei. Die Nazis sprachen beschönigend von "Euthanasie", also dem Gnadentod.

Diagnose Asperger Infobox Diagnose Asperger Das Asperger-Syndrom ist eine milde Form des Autismus. Die Ursache ist eine Hirnentwicklungsstörung, die Defizite bei emotionalen und sozialen Fähigkeiten hervorruft. Manche Betroffene sind hochintelligent oder verfügen über Inselbegabungen wie außergewöhnliche Gedächtnisleistung oder Rechenfertigkeit. Namensgeber Hans Asperger Hans Asperger, 1906 in Wien geboren, war ein Kinderarzt und Heilpädagoge aus Österreich. Er gilt als Erstbeschreiber der leichten Form von Autimus, die später – in den 1980er-Jahren – von der britischen Psychologin Lorna Wing weiter erforscht und nach Asperger benannt wurde. Bekannt wurde das Syndrom erst in den 1990ern. Heute weiß man, dass es nicht selten Erwachsene betrifft, bei denen es als Kind nicht diagnostiziert wurde. Lange Zeit galt Asperger als Gegner Nazi-Deutschlands, bis 2018 Historiker in bis dato unausgewerteten Akten Hinweise auf eine Beteiligung an NS-Verbrechen fanden.

Czech kommt zu dem Ergebnis, dass Asperger zwei schwer behinderte Kinder direkt an die Wiener Tötungsanstalt Am Spiegelgrund überwiesen hat. In dieser Klinik wurden etwa 800 Mädchen und Jungen ermordet. Zudem saß der Kinderarzt in einer Kommission, in der selektiert wurde, ob Kinder in Sonderschulen oder zum "Spiegelgrund" gebracht wurden.

Asperger habe nach Einschätzung Czechs zwar keine große Rolle in dem eigentlichen Euthanasieprogramm der Nazis gespielt. Aber er sei ein Opportunist gewesen. "Es ist eine kollektive und geteilte Verantwortung, wie so oft bei NS-Verbrechen."