Der attraktive Flugbegleiter machte keinen Hehl daraus, dass es ihm egal war, wen er angesteckt hatte und wen er noch anstecken würde. Als Forscher von der amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC den vom Kaposi-Sarkom gezeichneten Mann besuchten, zählte er unbeeindruckt seine Sexualpartner auf. In einem Netzwerk von 40 seltsamen Krankheitsfällen in zehn Städten, das CDC-Forscher 1984 rekonstruierten und dann erstmals der Fachwelt von dem Immunschwächevirus HIV berichteten, wirkte er wie eine Spinne im Netz. Sie bezeichneten ihn als Patient O (für "Outside of California").

Der Buchstabe wurde bald als Zahl fehlinterpretiert. Durch das Buch And the band played on und dessen Medienecho entstand der Eindruck, ein Einzelner hätte die Aidsepidemie in Amerika entfacht: Gaetan Dugas alias Patient Zero.

Aber es begann nicht mit ihm. Er war nicht einmal der erste Patient mit Symptomen, der gemeldet wurde, stellt nun ein Team um Harold Jaffe von der CDC (der 1984 dabei war) und Michael Worobey von der Universität von Arizona im Fachblatt Nature nachdrücklich klar (Worobey et al., 2016). Das Team legt komplette Erbgutsequenzen von acht HIV-1-Viren vor, deren RNS sie aus Tausenden 1978 und 1979 archivierten Blutproben schwuler Männer in San Francisco und New York isolieren konnten.

Aids: Ansteckung und Ausbreitung des Virus Aids Aids (Acquired Immunodeficiency Syndrome) ist eine Viruserkrankung, die das Immunsystem des Menschen angreift und dauerhaft schwächt. Ausgelöst wird die Erkrankung durch das HI-Virus (human immunodeficiency virus). Das Humane Immundefizienz-Virus schwächt die Fähigkeit des Körpers, sich gegen Krankheitserreger zu wehren. Es befällt unter anderem die sogenannten Helferzellen des Immunsystems, vermehrt sich in ihnen und zerstört sie. Ohne Therapie verursacht das Virus die tödliche Immunschwächekrankheit Aids. In Deutschland Für das Jahr 2014 wird die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland auf knapp 3.200 geschätzt, damit bleibt sie zum Vorjahr unverändert. Die Gesamtzahl der in Deutschland lebenden HIV-Infizierten hat sich seit 2001 kontinuierlich erhöht. 2001 lebten etwa 45.000 Menschen mit HIV und Aids in Deutschland, heute sind es etwa 83.400.



(Quelle: Robert Koch-Institut) In der Welt Im Global Summary der Weltgesundheitsorganisation zum Thema HIV wurden zuletzt weltweit zwischen 34,3 und 41,1 Millionen Menschen mit dem Virus erfasst (Stand: 2014). Die Zahl der Kinder, die sich neu infiziert haben, hat seit 2001 deutlich abgenommen. Trugen damals noch etwa 580.000 Menschen unter 15 Jahren den Erreger neu in sich, waren es 2013 noch 240.000. Insgesamt infizierten sich 2014 2,0 Millionen Menschen neu, 1,2 Millionen sind im gleichen Jahr an den Folgen von Aids gestorben. Die Zahl der Aids-Toten nimmt vor allem dort ab, wo durch Hilfsprogramme Medikamente zur Verfügung stehen. Sie können das Leben HIV-Infizierter deutlich verlängern. Eine Heilung gibt es bis heute aber nicht. Das am schlimmsten betroffene Gebiet ist nach wie vor Afrika. Allein südlich der Sahara starben 2013 1,1 Millionen Menschen an den Krankheitsfolgen von Aids. Übertragung HIV ist relativ schwer übertragbar. Ein Infektionsrisiko besteht nur, wenn infektiöse Körperflüssigkeiten mit Wunden oder Schleimhäuten in Berührung kommen. Zu diesen Körperflüssigkeiten gehören vor allem Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und der Flüssigkeitsfilm auf der Schleimhaut des Enddarms. Am häufigsten wird HIV beim ungeschützten Geschlechtsverkehr weitergegeben. Sehr riskant ist außerdem die gemeinsame Benutzung von Spritzen beim Drogenkonsum. Das Risiko einer HIV-Übertragung ist erhöht, wenn sich besonders viele Viren im Blut und den Körperflüssigkeiten befinden. Das ist zum Beispiel zwei bis vier Wochen nach einer frischen HIV-Infektion der Fall, weil sich das Virus dann besonders stark vermehrt. Ein geringeres Risiko besteht, wenn sich nur wenige Viren im Blut befinden, etwa wenn HIV-Medikamente die Vermehrung des Virus verhindern. (Quelle: Deutsche Aids-Hilfe) Therapie Medikamente verhindern, dass sich das Virus in den menschlichen Zellen vermehrt. Um die Wirksamkeit zu erhöhen, werden mehrere Mittel kombiniert. Sie erhöhen die Lebenserwartung der Infizierten deutlich. Bei einigen ist das Virus nach einiger Zeit nicht mehr nachweisbar, verschwindet jedoch nie ganz. Deshalb sind Betroffene lebenslang auf die Medikamente angewiesen.

Ausgehend davon zeichnen sie den Verlauf der Epidemie detailliert nach. Etwa 1967 – 60 Jahre nachdem HIV in Zentralafrika vom Schimpansen auf den Menschen übergesprungen war – erreichte die Seuche demnach die Karibik, 1971 New York City und 1976 San Francisco. "In New York infizierten sich so viele Männer, dass die Welt die Epidemie zur Kenntnis nahm", sagt Worobey.

Die Technik könnte bei der Rekonstruktion anderer helfen

Die Entschlüsselung der Viren-RNS ist nicht selbstverständlich. Nach 40 Jahren waren die empfindlichen Moleküle in kleine Stücke zerfallen. Die Forscher entwickelten daher eine eigene Methode, um das Erbgut dennoch analysieren zu können. Die Technik könne auch für die Rekonstruktion anderer Epidemien wie Zika benutzt werden, meinen sie.

Das Erbgut des Virus, das Dugas krank machte, entsprach dem in jener Zeit üblichen Muster, schreiben die Forscher: "Wir haben keinen Beweis gefunden, dass Patient O die erste Person war, die sich mit dieser HIV-Linie infiziert hat." Und viele seiner Sexualpartner seien vermutlich bereits infiziert gewesen.