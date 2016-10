"Das ist mehr Propaganda als Wissenschaft!" Es ist drastisch, was der weltbekannte Demograf James Vaupel seinen New Yorker Fachkollegen an den Kopf wirft, nachdem deren neuste Studie erschienen ist. Seine Wut verdeutlicht, wie emotional hier gestritten wird. Es geht um die Frage: Kann der Mensch theoretisch immer älter werden? Oder gibt es von Natur aus eine obere Grenze für unsere Lebensspanne, die wir nicht durchbrechen können?

Die Veröffentlichung sei ein Hohn in der "schon ein Jahrhundert alten Saga der vermuteten drohenden Grenze für die durchschnittliche und die maximale Lebensspanne", schreibt Vaupel, Gründungsdirektor des Rostocker Max-Planck-Instituts für Demografie, in einem Kommentar, den er Journalisten schickte. "Es ist entmutigend, wie oft derselbe Fehler in der Wissenschaft gemacht und in einem respektablen Fachmagazin veröffentlicht werden kann." Die Arbeit, um die es geht, ist heute im Magazin Nature (Dong/Milholland/Vijg, 2016) erschienen. Jan Vijg, Xiau Dong und Brandon Milholland – alle vom New Yorker Albert-Einstein-College – sind die Autoren. Zu gleichen Teilen hätten sie daran mitgearbeitet. Vaupel liegendieselben Daten vor, auch seine Arbeitsgruppe hat sie ausgewertet. Das Paper dazu ist noch nicht veröffentlicht, liegt der ZEIT aber vor.



Die Lebenserwartung steigt. Nur: Wie lange noch?

Zunächst zum Ursprung des Streits. Er beginnt mit etwas Offensichtlichem: Im Laufe von hundert Jahren ist die Lebenserwartung vor allem in den entwickelten Ländern der Welt kontinuierlich gestiegen. Franzosen, Jahrgang 1900, zum Beispiel, wurden im Schnitt kaum älter als 45. Im Jahr 2000 geborene Kinder können dagegen damit rechnen, 75 Jahre oder älter zu werden.



Die Hauptgründe sind Wohlstand sowie medizinischer und technologischer Fortschritt. Seitdem der Mensch Bakterien kennt, die Hygiene und später auch Antibiotika entdeckte, sank zunächst die Sterblichkeit von Neugeborenen, Kindern und Frauen im Kindbett deutlich. Herzschrittmacher, Dialyse, Transplantationen, Krebsmedizin: Solche Errungenschaften senkten als nächstes auch die Sterblichkeit im höheren Alter.



Auch das maximale Alter, das Einzelne erreichen, ist erheblich gestiegen. Die bislang nachweislich älteste Frau der Welt war die Französin Jeanne Calment. Sie starb 1997 mit 122 Jahren. Bis zu diesem Punkt sind sich die New Yorker Studienautoren und Vaupel, der ursprünglich selbst von dort stammt, noch einig.



Nicht dagegen in der entscheidende Frage: Wie geht es mit der Menschheit weiter? Die einen sagen, unsere Lebensspanne ließe sich beliebig ausdehnen. Andere – und in dieses Horn blasen nun Vijg, Dong und Milholland – sind überzeugt: Irgendwann ist Schluss. Und das sei biologisch vorbestimmt.



Ist mit 125 Jahren für alle Schluss?

Diese natürliche Grenze wollen die drei jetzt sogar beziffern können. Sie liege bei 125 Jahren. Dass jemals ein Mensch älter werde: höchst unwahrscheinlich. Doch die Art, wie die Forscher durch statische Analysen dorthin gekommen sind, ist es, die den Mathematiker Vaupel zur Weißglut treibt.



Wie selbst beschrieben, analysierten Studienleiter Vijg und seine Kollegen zunächst Geburts- und Sterbedaten aus der Human Mortality Database zu mehr als 40 Ländern. Erwartungsgemäß zeigte sich: Der Anteil alter Menschen (über 70 Jahre) wird von Jahrgang zu Jahrgang größer. Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt. Für Über-100-Jährige scheine dies nicht mehr zu gelten. Als Kurve dargestellt, zeigt sich, wie diese irgendwann flacher wird. Es sieht aus, als werde ein Plateau erreicht.