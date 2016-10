Wissenschaftler warnen vor einem unzureichenden Schutz gegen Masern bei Kleinkindern in Deutschland. Nach Angaben der Experten vom Versorgungsatlas erhalten nicht einmal zwei Drittel der Kinder vor ihrem zweiten Geburtstag die nötige Doppel-Impfung. Der Versorgungsatlas ist ein Studienportal des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung. Für ihre Analyse haben die Forscher den Impfstatus von 2,2 Millionen gesetzlich versicherten Kindern analysiert.

Demnach sind mehr als 73.000 Kleinkinder, die zwischen 2009 bis 2012 zur Welt kamen, nicht gegen Masern geschützt. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen einzelnen Regionen in Deutschland. In manchen Landesteilen sinken die Impfquoten.

Während in den niedersächsischen Städten Peine und Wolfsburg fast 80 Prozent der Kleinkinder vollständig geimpft sind, sind es im Süden deutlich weniger. In den bayerischen Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz und Rosenheim haben deutlich weniger als die Hälfte der Kinder beide Impfungen. Im Ländervergleich liegt Schleswig-Holstein an der Spitze. Bayern belegt im Ranking den letzten Platz.

Unterschiede gibt es auch zwischen Ost- und Westdeutschland: Die Quote für die erste Masernimpfung lag in allen Geburtsjahrgängen in Ostdeutschland bei etwa ein bis zwei Prozent über der Quote in Westdeutschland. Bei der zweiten Masernimpfung ist es umgekehrt. Hier sind die Kinder im Westen häufiger geimpft als im Osten.

"Impfschutz hängt von der Einsicht der Eltern ab"

Die Forscher sprechen von einem "löchrigen Impfschutz". Der Leiter des Versorgungsatlas, Jörg Bätzing-Feigenbaum mahnte, die Impflücken bei Kleinkindern könnten in Kindertagesstätten und -horten fatale Folgen haben, wenn die Infektion eingeschleppt werde. In Berlin war im vergangenen Jahr ein vorerkranktes Kleinkind infolge der Masern gestorben. Bundesweit erkrankten 2015 nach Angaben des Robert Koch-Instituts fast 2.500 Menschen daran.



Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert eine Impfpflicht. Verbandspräsident Thomas Fischbach warnte, "ob Kinder die lebenswichtige Masernimpfung bekommen, hängt von ihrem Wohnort und der Einsicht der Eltern ab". In der Politik werde die Tatsache ausgeblendet, dass Eltern zum Teil durch sachliche Argumente nicht zu erreichen oder nachlässig bei Impfterminen seien. Gut gemeinte Kampagnen reichten nicht aus.

Was sind Masern? Masern Masern zählen zu den Viruserkrankungen. Der Erreger ist äußert empfindlich gegenüber Hitze, Licht und Desinfektionsmitteln. Übertragen wird er durch Tröpfchen – also bei engem Kontakt mit Infizierten. Es reicht meist aus, sich in einem Raum mit einem Menschen aufzuhalten, der das hochansteckende Virus in sich trägt. Vor allen in Entwicklungsländern sind Masern weiterhin ein großes Problem. In Deutschland ist die Zahl der Ausbrüche zwar deutlich zurückgegangen. Seit den 1960er Jahren gibt es eine günstige und effiziente Impfung gegen den Erreger. Doch kommt es wiederholt zu regionalen Epidemien. Ausgerottet sind die Masern trotz der Bemühungen der Gesundheitsbehörden noch immer nicht. Krankheitsverlauf Erste Anzeichen sind Erkältungssymptome, wie Schnupfen, Husten und Fieber. In einer zweiten Phase der Erkrankung bildet sich ein Ausschlag mit rötlich-braunen Flecken. Ansteckend sind die Masern bereits etwa fünf Tage bevor der Hautausschlag zu sehen ist. Die Inkubationszeit nach einer Infektion beträgt acht bis zehn Tage. Für das Jahr 2011 schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass 158.000 Menschen auf dem Globus an den Folgen der Infektion starben. Die meisten Toten sind Kinder unter fünf Jahren. Die Todesursache kann etwa eine durch das Virus hervorgerufene Hirnhautentzündung sein. Außerdem schwächt der Erreger das Immunsystem, wodurch Infektionen mit anderen Viren oder Bakterien schwerer verlaufen können. Dank der Impfung sank die Zahl der Todesfälle seit 2000 um mehr als 70 Prozent. Zuvor starben im Schnitt jedes Jahr bis zu 548.000 Menschen an den Folgen einer Masern-Infektion. Impfung und Nebenwirkungen Seit 1984 hat sich die Weltgesundheitsorganisation WHO zum Ziel gesetzt, die Masern durch konsequente Impfungen auszurotten. Der Impfstoff ist ein Lebendvirusimpfstoff, hergestellt aus abgeschwächten Masernviren. Er ist kombiniert mit abgeschwächte Mumps- und Rötelnerregern und wird daher als MMR-Impfstoff bezeichnet. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut empfiehlt eine erste Impfung für Kinder im Alter zwischen elf und 14 Monaten. Bis zum Ende des zweiten Lebensjahres (empfohlen im Alter von 15– 23 Monaten) soll auch die zweite MMR-Impfung erfolgt sein. Auch weil viele Deutsche die Nebenwirkungen von Impfungen fürchten, ist die Impfquote hierzulande im Vergleich zu anderen europäischen Ländern geringer. Erst ab einer Quote von 95 Prozent gelten die Masern als ausgerottet. Die Stiko empfiehlt daher auch allen Menschen, die nach 1970 geboren worden sind eine Immunisierung mit der MMR-Vakzine, sofern sie nicht geimpft sind oder es nicht wissen. Nebenwirkungen der Impfung sind selten. Bei etwa 5 von 100 Geimpften rötet sich die Einstichstelle in den ersten drei Tagen nach der Impfung oder schwillt etwas an. Kurzfristig kann hin und wieder leichtes Fieber auftreten, Kopfschmerzen, Mattigkeit oder Magen-Darm-Beschwerden. Allergische Reaktionen auf den Impfstoff sind möglich, ebenso länger andauernde Gelenkentzündungen. Beides ist sehr selten. Als sehr seltene Nebenwirkung wird auch eine mögliche Hirnentzündung nach der Impfung diskutiert; weltweit sind diese nach Impfung in wenigen Einzelfällen beobachtet worden. Ein Zusammenhang mit der Impfung konnte jedoch nicht belegt werden.

Die Forderung nach einer Impfpflicht wurde in den vergangenen Jahren auch von Politikern erhoben, unter anderem von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. Eingeführt wurde sie jedoch nicht.

Experten beschreiben Masern als ernstzunehmende Krankheit, da sie das Immunsystem schwächt und auch schwere Komplikationen wie Gehirnentzündungen mit sich bringen kann. Schwere Verläufe werden vor allem bei Säuglingen und Erwachsenen beobachtet. In seltenen Fällen kann die Krankheit zum Tod führen.

Deutschland und viele andere Länder haben es sich zum Ziel gesetzt, die Masern ausrotten. Dazu müssen mindestens 95 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft sein.