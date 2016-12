Der Global Drug Survey versichert, dass IP-Adressen der Teilnehmer nicht gespeichert und die Rohdaten weder an andere Organisationen noch an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben oder verkauft werden.

Die Verbindung zur Umfrage selbst ist verschlüsselt, die Angaben, die gemacht werden, können also nicht ohne Weiteres von Dritten mitgelesen werden. Trotz aller Bemühungen um Datensicherheit kann ZEIT ONLINE nicht garantieren, dass Dritte nicht doch irgendwie an die Daten herankommen. Teilnehmer sollten wissen, dass einige der Antworten strafrechtlich relevant sind und ihr Internetprovider erfasst, welche Seiten sie aufrufen. Wer also am Survey teilnehmen will, ohne dass sein Provider das registriert, sollte ein Internetcafé aufsuchen oder über einen Proxyserver surfen.

Bereits gegebene Antworten werden bis zum Schluss der Umfrage nicht gespeichert und werden erst nach einer Bestätigung durch den Teilnehmer an den Server des Global Drug Surveys übermittelt. Das Umfrageteam versichert, keine Informationen zu sammeln, mit denen Teilnehmer identifiziert werden könnten, wie etwa Name, Adresse oder gar die Sozialversicherungsnummer.