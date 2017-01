1. Im Urwald von Affe zu Mensch (sylvatisch): In tropischen Regenwäldern tritt das Virus bei Affen auf, die es an Moskitos weitergeben. Die infizierten Mücken übertragen das Virus dann auf Menschen, die in den Regenwald kommen. Meist sind das junge Männer, die in den Wäldern arbeiten.



2. Zwischen Dörfern über Affe und Mensch (intermediär): In den feuchten und mittelfeuchten Teilen Afrikas treten kleinräumigere Epidemien auf. Moskitos, die in der Wildnis und in der Nähe von Häusern brüten, übertragen das Virus sowohl auf Affen als auch auf Menschen. So kann sich die Krankheit über verschiedene Dörfer hinweg ausbreiten. In Afrika ist das die häufigste Art der Ausbreitung. Ein Ausbruch kann zu einer schweren Epidemie werden, wenn ein Gebiet gleichzeitig von ungeimpften Menschen und Moskitos bewohnt wird.

Auf dem amerikanischen Kontinent findet die Übertragung des Virus sowohl im Rahmen von sylvatischen als auch urbanen Zyklen statt; ein intermediärer Zyklus fehlt. Am sylvatischen Zyklus sind hier vor allem Haemogogus-Mücken, die in Bäumen brüten und in den Wipfeln der Bäume ihre Blutmahlzeit nehmen, und amerikanische Affenarten beteiligt. Im Gegensatz zu den afrikanischen Affen sterben diese häufig nach der Infektion.



3. In der Stadt von Mensch zu Mensch (urban): Die größten Epidemien treten dann auf, wenn infizierte Menschen das Virus in dichtbesiedelte Gebiete einschleppen, in denen nur wenige Menschen gegen Gelbfieber immun sind – und in denen gleichzeitig Aedes-Moskitos leben. Die Moskitos übertragen die Krankheit von Mensch zu Mensch.