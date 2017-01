Es hört sich nach Science-Fiction an: Im Körper von Tieren lassen Forscher Gewebe eines Menschen heranwachsen. Das ferne Ziel: sie Patienten transplantieren, die eine kaputte Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse oder ein krankes Herz haben.



Sie alle sind bisher auf Spender angewiesen, von denen es viel zu wenige gibt: In Deutschland warten mehr als 10.000 Menschen auf ein oder mehrere Organe – jedes Jahr sterben etwa 1.000, weil keines gefunden wird. Sie zu bauen ist bisher auch keine Universallösung. Mit einer Maschine als Herz lebt es sich nur mit Einschränkungen (DIE ZEIT, 1/2017), an der Entwicklung einer künstlichen Leber tüfteln Forscher – spruchreif ist das aber noch nicht.



Ablauf einer Organspende Organspende Ehe jemand als Spender infrage kommt, müssen zwei erfahrene Ärzte unabhängig voneinander den Hirntod feststellen. Dieser tritt ein, sobald im Großhirn, im Kleinhirn und im Hirnstamm keinerlei Aktivität mehr gemessen werden kann. Damit die Organe nicht geschädigt werden, muss der Spender künstlich beatmet werden. Wenn geklärt ist, dass Organe entnommen werden dürfen, wird der hirntote Spender auf Tumorerkrankungen und Infektionen untersucht. Das soll sicherstellen, dass der Empfänger eines Organs nicht gefährdet wird. Die Daten des Spenders werden an die europäische Vermittlungsstelle Eurotransplant geschickt. Hier wird auf den Wartelisten nach passenden Empfängern gesucht. Anschließend werden dem Verstorbenen die Organe entnommen, die er bereit war zu spenden. Der Leichnam wird dann für eine Aufbahrung vorbereitet und kann bestattet werden. Die Organe werden gekühlt und verpackt und an ihren Bestimmungsort gebracht. Sie werden mit dem Krankenwagen transportiert oder in dringenden Fällen auch per Flugzeug ausgeflogen. Spenden nach dem Tod Wer in Deutschland nach dem Hirntod seine Organe spenden möchte, muss einer Entnahme ausdrücklich zustimmen. Seit dem 1. November 2012 gilt dazu ein neues Transplantationsgesetz: Jeder Krankenversicherte wird regelmäßig angeschrieben und gefragt, ob seine Organe im Todesfall verwendet werden dürfen. Wie bisher gibt es einen Organspendeausweis. Darin steht, ob derjenige generell mit einer Organ- und Gewebespende einverstanden ist oder auch nicht. Die Bereitschaft lässt sich auch einschränken: Wer etwa nicht möchte, dass sein Herz entnommen wird, kann dies auf dem Ausweis vermerken. Bisher wurden, wenn ein möglicher Spender zu Lebzeiten nichts verfügt hatte, nach seinem Tod die Angehörigen gefragt, ob sie einer Spende zustimmen. Auch in Zukunft werden Angehörige informiert, wenn ein potenzieller Spender verstirbt. Maßgeblich ist juristisch dann aber der zu Lebzeiten formulierte Wille des Verstorbenen. In Österreich und Belgien gilt eine Widerspruchslösung: Hier zählt jeder von Geburt an als Organspender. Wer gegen eine Entnahme von Gewebe und Organen ist, muss dies ausdrücklich erklären. Allerdings wird auch in diesen Ländern immer auch mit den Angehörigen gesprochen und geklärt, ob Einwände gegen die Spende bestehen. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) hat die wichtigsten Fragen und Antworten zur Neuregelung der Organspende zusammengefasst. Spenden im Leben Das seit 1997 geltende Transplantationsgesetz regelt auch Organspenden während des Lebens. Auch nach der Reform von 2012 gilt: Wer zeitlebens etwa eine Niere spenden will, muss volljährig sein und über alle Risiken aufgeklärt werden. Ein Organ kann nur Verwandten, Ehegatten, Lebenspartnern oder engen Freunden gespendet werden. Jeder Lebenspender hat aber heute einen Anspruch gegen die Krankenkasse des Organempfängers auf Krankenbehandlung, Vor- und Nachsorge, Rehabilitation sowie Krankengeld. Organe dürfen nur in den deutschlandweit gut 40 Transplantationszentren übertragen werden. Wer als Empfänger infrage kommt, ist auf einer Warteliste vermerkt. Bei jedem Organ wird geprüft, wer es am dringendsten benötigt und bei wem die Aussichten auf eine erfolgreiche Behandlung am größten erscheinen. Dabei ist es unabhängig, ob eine Person arm oder reich, berühmt oder der Öffentlichkeit unbekannt ist. Nach den jüngsten Skandalen wurden die Kontrollen verschärft. Das Gewebegesetz ergänzt das Transplantationsgesetz und regelt unter anderem die Entnahme von Knochen, Knorpeln, Augenhornhäuten und Herzklappen. Der Handel mit Organen ist nach dem Gesetz verboten und wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Abgeschwächte Strafen gelten für den Verkauf und Erwerb von Produkten, die aus Gewebe und Organen hergestellt worden sind.

Deshalb also Tierkörper als Zuchtfabriken. Die Idee ist nicht neu. Das Prinzip: menschliche Stammzellen – Zellen also, die jeder von uns in sich trägt und die sich noch, programmiert man sie entsprechend um, in jegliches Gewebe verwandeln können – in ein Tier einsetzen und sie dann dazu anregen, sich zu Leber-, Nieren-, Herz- oder anderen gewünschten Organzellen zu entwickeln.



Ansätze von Organen statt nur Gewebe

Stammzellforscher um Jun Wu vom Salk Institute in San Diego haben das jetzt mit Embryonen von Schweinen ausprobiert (Cell: Wu et al., 2017). Schweine wären recht geeignete Zuchttiere für Menschenorgane, weil ihre Organe von der Größe her ähnlich sind. Die Wissenschaftler machten es ähnlich wie Pablo Ross von der Universität von Kalifornien vor einem halben Jahr. Nur: Diesmal fand man nach ein paar Wochen in dem heranwachsenden Schweinenachwuchs nicht nur irgendwelches diffuses Menschengewebe, das aus den Stammzellen hervorgegangen war. Wus Embryonen hatten bei ihrer Abtreibung im Labor sogar Ansätze von Organen.



Sieben Tage nach der künstlichen Befruchtung einer Schweineeizelle im Labor hatten die Forscher induzierte Pluripotente Stammzellen (iPS) von Menschen (siehe Kasten) in die Embryonen gespritzt, sie danach in die Gebärmutter jeweils einer Trägersau eingesetzt und dort drei bis vier Wochen heranwachsen lassen. Zum Schluss operierten sie sie wieder heraus, töteten sie ab und untersuchten, ob sich aus den Menschenzellen in dem Schweineembryo etwas Menschliches entwickelt hatte.



Induzierte pluripotente Stammzellen Induzierte pluripotente Stammzellen (iPS) Induzierte pluripotente Stammzelle entstehen, wenn man die ausgereiften Körperzellen eines Erwachsenen mit Hilfe der Biochemie auf einen sehr frühen, quasiembryonalen Zustand zurückprogrammiert. Dann entwickeln etwa Hautzellen Eigenschaften von Embryozellen: Aus ihnen kann praktisch jeder Zelltyp des Körpers entstehen. Die iPS sind genetisch identisch mit den ursprünglichen Hautzellen. Ein entscheidender Vorteil: Daraus gezüchtetes Gewebe würde nach einer Transplantation vom Immunsystem des Zellspenders nicht abgestoßen werden. Die iPS könnten zudem in Zukunft ein ethisches Problem lösen: Um sie zu gewinnen, muss kein Embryo sterben. Möglich wurden die iPS, weil die Forschung an echten embryonalen Stammzellen zuvor vier Erbfaktoren identifiziert hatte, die für den jungfräulichen Status der Zelle entscheidend sind.

In der Tat fanden sie dabei einen kleinen menschlichen Gewebeteil. Und sogar Teile der rudimentär ausgebildeten Organe des Schweinchens im Frühstadium bestanden aus menschlichen Zellen.



Unter anderem weil während solcher Experimente Chimären entstehen, sind sie ethisch so umstritten. Ehe ein solches Mischwesen aus Schwein und Mensch – wie in diesem Fall – aber das Licht der Welt erblickt, müsste es im Leib einer Sau ausgetragen werden und überhaupt lebensfähig sein.



Organtausch bei Nagetieren

Der aktuelle Versuch zeigt erneut: Bevor Ersatzorgane in Tieren nachwachsen, wird es lange dauern. Vielleicht nie gelingen. Zum einen wuchsen die Schweineembryos vergleichsweise langsam. Zum anderen züchteten die Wissenschaftler die Organe nicht gezielt. "Die menschlichen Zellen haben keinen großen Anteil am Embryo. Im Gehirn konnten wir wenige bis gar keine menschlichen Zellen beobachten", sagte Wu der New York Times.



Klar ist, dass keine Schweine-Menschen-Gehirne geschaffen werden sollen. Für austauschbare, da weitgehend baugleiche Organe wie die Bauchspeicheldrüse, auch Pankreas genannt, wurden jedoch schon Fortschritte erzielt. Nicht in Schweinen, dafür aber in Ratten und Mäusen.