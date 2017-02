Im Streit um die Haftung des TÜV Rheinland für mangelhafte Silikon-Brustimplantate hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Prüfpflichten von Zertifizierungsstellen genauer festgelegt. Organisationen seien nicht verpflichtet, unangemeldete Inspektionen durchzuführen und Produkte zu prüfen, heißt es in der Entscheidung. Bei Hinweisen auf Produktmängel müssten sie aber "alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen", um ihren Verpflichtungen zur Qualitätssicherung nachzukommen. Die Geschädigten im Falle des Implantat-Skandals haben damit kaum mehr Chancen auf Schmerzensgeld.

Der EuGH entschied ebenfalls, dass mit der Zertifizierung für Medizinprodukte grundsätzlich Schutzwirkung für die Patienten einhergeht. Damit bleibt vorerst weiter offen, in welchem Fall Prüfstellen wie der TÜV die Haftung übernehmen müssen. Laut dem Urteil müssen nun die nationalen Gerichte auf Grundlage des jeweiligen Rechts entscheiden, unter welchen Voraussetzungen Prüfstellen für Pflichtverletzungen haften müssen.

Eine Frau aus der Vorderpfalz hatte wegen mangelhafter Brustimplantate vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe geklagt und 40.000 Euro Schmerzensgeld vom TÜV Rheinland gefordert. Der TÜV Rheinland überwachte jahrelang das Qualitätssicherungssystem des mittlerweile insolventen, französischen Implantatherstellers Poly Implant Prothèse (PIP).

Dabei fiel nicht auf, dass die Firma die Kissen über Jahre mit billigem Industriesilikon füllte. Die Implantate waren extrem reißanfällig. Weltweit waren Hunderttausende Frauen betroffen, allein in Deutschland bekamen schätzungsweise 5.000 Frauen die minderwertigen Implantate eingesetzt. Viele Frauen ließen sich die Kissen später wieder entfernen, so auch die Klägerin.

Vor Gericht argumentierte die Geschädigte, dass der Prüfverein mit unangekündigten Kontrollen der Implantate die Mängel hätte bemerken können. Der TÜV Rheinland führte nach Angaben einer EU-Gutachterin nur angekündigte Kontrollen in den Betriebsstätten durch, die Implantate selbst prüfte er nicht. Damit habe man im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen gehandelt, betonte der Verein in einer früheren Stellungnahme. Diese Auffassung bestätigt das Urteil des EuGH. Bislang sahen das auch deutsche Richter so: Der TÜV Rheinland wurde nach eigenen Angaben in Dutzenden Verfahren in Deutschland noch nie schuldig gesprochen.

Deren Urteil könnte auch Einfluss auf ein Verfahren in Frankreich haben. Dort wurde der TÜV im Januar zu Schadenersatzzahlungen in Höhe von rund 60 Millionen Euro verurteilt. Geklagt hatten 20.000 Frauen. Der TÜV legte Berufung ein.