Die Luft in Städten ist nicht rein. Mit jedem Atemzug inhalieren wir zahlreiche Teilchen, wie Rußpartikel, Reifen- und Bremsabrieb, Sandkörnchen, Pollen, Mikroplastik, Salzkristalle, Glasstaub. Sie gelten als Feinstaub – auch Schwebstaub oder englisch Particulate Matter genannt –, wenn sie nicht sofort zu Boden sinken, sondern eine gewisse Zeit in der Atmosphäre schweben.



Klein, aber riskant

Je nach Größe ist Feinstaub laut Umweltbundesamt in Fraktionen unterteilt: Unter PM10 versteht man alle Staubteilchen mit einem Durchmesser kleiner als zehn Mikrometer. Daneben gibt es die Feinfraktion im Größenbereich von 2,5 Mikrometern und die ultrafeinen Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 Mikrometern.

Als Stadt mit der dreckigsten Straße Deutschlands gilt Stuttgart. Dort dürfen auf manchen Straßen ab 2018 keine Dieselfahrzeuge mehr fahren, wenn zu viele Partikel umher schwirren. Doch der Autoverkehr ist nicht allein verantwortlich für den Schmutz in der Luft. Andere menschengemachte Quellen sind Kraft- und Fernheizwerke, Abfallverbrennungsanlagen, Öfen und Heizungen in Wohnhäusern, der Schüttgutumschlag, die Tierhaltung sowie bestimmte Industrieprozesse. Auch Kerzen, schlecht gewartete Staubsauger oder ein offener Kamin setzen Feinstaub frei. Laut einer Berechnung italienischer Forscher erzeugt das Rauchen einer einzigen Zigarette so viel Feinstaub wie ein Dieselmotor ohne Filter, der eineinhalb Stunden läuft (BMJ: Invernizzi et al., 2004). Zu den natürlichen Quellen zählen Emissionen aus Vulkanen, Waldbrände sowie Sporen von Bakterien.

Feinstaub Luftverschmutzung, was heißt das? Schmutzig ist es draußen durch Schadstoffe aus verschiedenen Quellen: Industrie, Straßenverkehr, Landwirtschaft, Energiegewinnung und die Natur selbst. Je sauberer die Luft ist, desto seltener leiden Menschen an Schlaganfällen, Herzkreislauferkrankungen, Lungenkrebs oder Atemwegserkrankungen wie Asthma. Auch leben Menschen nachweislich länger, wenn sie frische Luft atmen können. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass allein im Jahr 2012 weltweit drei Millionen Menschen länger gelebt hätten, wenn die Luftverschmutzung geringer gewesen wäre. Feinstaub Zu Feinstaub zählen alle Partikel, die in der Luft schwirren und vor allem aus Sulfat, Nitrat, Ammoniak, Natriumchlorid, Kohlenstoff, mineralischem Staub und Wasser bestehen. Das können Rußpartikel, Reifenabrieb, Plastikteilchen, Dünge- und Abfallrückstände sein. Die Partikel schweben fest oder flüssig in der Luft und sind gefährlich, wenn sie einen Durchmesser von zehn Mikrometern oder weniger haben. Je kleiner die Schwebeteilchen sind, desto leichter können sie bis tief in die Lunge, gar in den Blutkreislauf gelangen. Feinstaub erhöht statistisch gesehen das Krebsrisiko, vor allem in der Lunge. Wie genau die Partikel Geschwüre auslösen, ist aber bisher nicht geklärt. Stickoxide Stickoxide, abgekürzt als NO x , gelten in den meisten Städten als Luftschadstoff Nummer eins. Die giftigen Gasmischungen entstehen vor allem, wenn Öl, Gas, Holz oder Kohle verbrannt werden, etwa zum Heizen oder um Strom zu erzeugen. Alte Diesel- und Vebrennungsmotoren stoßen verhältnismäßig viel Stickstoffdioxid (NO 2 ) aus. Auch Schiffsmotoren schleudern dieses spezielle Stickoxid in die Luft. NO 2 kann in Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zu akuten Entzündungen der Atemwege führen. Langfristig kann dies Asthma und Bronchitis auslösen. In Deutschland wurde 2016 der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an mehr als jeder zweiten verkehrsnahen Messstation im Jahresmittel überschritten. Schwefeldioxid Schwefeldioxid (SO 2 ) ist ein Gas, das scharf riecht. Es tritt aus, wenn zum Beispiel fossile Brennstoffe wie Kohle oder Öl in Flammen aufgehen, um Strom zu erzeugen, Wohnungen zu heizen oder Fahrzeuge anzutreiben. Auch wenn Erze gewonnen und geschmolzen werden, entstehen giftige Schwefelverbindungen. SO 2 kann die Atemwege, die Lunge und Augen reizen. Es verschlimmert Asthma und Bronchitis. Atembeschwerden treten bereits innerhalb von zehn Minuten auf wenn die SO 2 -Konzentration bei 500 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft oder mehr liegt. Wer längere Zeit einer durchschnittlichen Tagesbelastung von 20 Mikrogramm SO 2 pro Kubikmeter Luft ausgesetzt ist, muss ebenfalls mit Atemwegsproblemen rechnen. Reagiert Schwefeldioxid in großer Menge mit Wasser, bildet sich zudem Schwefelsäure, der Hauptbestandteil sauren Regens. Dieser schadet vor allem Pflanzen und Wäldern. Ozon Ozon (O 3 ) als Teil dreckiger Luft am Boden ist etwas anderes als die Ozonschicht in der oberen Atmosphäre der Erde. Smog in Großstädten wie Peking besteht hauptsächlich aus Ozon. Es entsteht, wenn Sonnenlicht mit Schadstoffen wie Stickoxiden oder mit organischen Teilchen aus Lösungsmitteln und Industrieprozessen reagiert. Deshalb tritt Smog meist in Wetterlagen mit viel Sonne auf. Er reizt die Lunge und kann Asthma und andere Atemwegserkrankungen auslösen. Ein erhöhtes Risiko für Herzkreislauf-Beschwerden stellten Forscher ab einer langfristigen Ozon-Konzentration von zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft fest. Zum Vergleich: In Peking erreichte die Konzentration in der Vergangenheit bereits an mehreren aufeinander folgenden Tagen Werte von rund 300 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Am Stuttgarter Neckertor ist der Verkehr für die Hälfte der Feinstaubbelastung verantwortlich, wie DIE ZEIT berichtet hat (Nr. 17/2016): "Rund ein Viertel stammt aus Holzkaminen und anderen Feuerungsanlagen, der Rest verteilt sich auf Landwirtschaft, Pollen sowie Staub von Baustellen, aus der Schüttgutverladung und anderen Quellen."

Ebenfalls wichtig zu wissen, wenn man das Fahrverbot von Dieselautos diskutiert: Abgas nimmt bei den Verkehrsemissionen nur Platz zwei ein. Der meiste Feinstaub entsteht dort durch Abrieb von Kupplungen, Bremsbelägen und Reifen. Vor allem schwere Laster wirbeln den Feinstaub, der sich bereits auf und neben der Straße abgelagert hat, immer wieder hoch.



Nur Stickoxide gelten als gefährlicher

In Deutschland verschmutzen Stickoxide zu großen Teilen die Luft. Manchmal werden sie ebenfalls als Feinstaub bezeichnet, per Definition aber bilden sie eine eigene Gruppe (siehe Infobox). Giftig sind die Partikel der Gasmischung, kurz NOx, in jedem Fall. In der Stadtluft gelten Stickoxide als größte Gesundheitsgefahr. Sie entstehen überall dort, wo etwa Öl, Holz, Kohle oder Gas verbrannt werden. Schuld seien in den Städten aber vor allem alte Diesel-Autos, sagte kürzlich Maria Krautzberger, die Präsidentin des Bundesumweltamtes. Auf den Straßen entstehe so der Schadstoff Nummer eins: Stickstoffdioxid oder NO2.



Besonders gesundheitsschädlich sind kleinste Partikel, ganz gleich ob sie nun als Feinstaub oder Stickoxid bezeichnet werden. Überall dort, wo sich besonders viele Staubteilchen in der Luft konzentrieren, ist die Zahl tödlich verlaufender Schlaganfälle, Herzleiden und Atemwegserkrankungen wie Asthma erhöht. Das haben verschiedene epidemiologische Studien aus aller Welt gezeigt (siehe etwa Hum Exp Toxicol: Schwarze, Ovrevik & Låg, 2006 & Environmental pollution: Kampa & Castanas, 2008).

PM10 kann beim Menschen in die Nasenhöhle eindringen, PM2,5 bis in die Bronchien und Lungenbläschen und ultrafeine Partikel bis in das Lungengewebe und sogar in den Blutkreislauf. Die Folgen reichen von Atemwegsentzündungen über Thrombosen bis hin zu Lungenkrebs (siehe etwa International Journal of Environmental Health Research: Kloog, 2016 & Environ Health Perspect: Gharibvand, Lida, et al., 2016 & Environmental Health: Baxter, Crooks & Sacks, 2017).

2015 waren Forscher mit einer Modellrechnung zu dem Ergebnis gekommen, dass 34.000 Deutsche, die im Jahr 2010 einer Erkrankung erlagen, ohne die Feinstaubbelastung noch leben könnten (Nature: Lelieveld et al., 2015). Laut einer Statistik des Umweltbundesamts starben damals 45.000 Menschen an den Folgen der Feinstaubbelastung. Die aktuellsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2014: Damals gab es hierzulande demnach 41.100 vorzeitige Todesfälle aufgrund schmutziger Luft.



Am Beispiel Brasilien wiederum hatten andere Wissenschaftler im selben Jahr gezeigt, dass Menschen länger leben, wenn Feinstaubquellen versiegen (Nature Geoscience: Reddington et al., 2015). Den Berechnungen zufolge hatte die Partikelbelastung in Südamerika seit 2004 deutlich abgenommen, was jährlich bis zu 1.700 Todesfälle verhindert habe.