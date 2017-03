Die Vermessung des Körpers ist in vollem Gange: Smartphones zählen Schritte, geben Ratschläge darüber, wie viele Kalorien das Abendessen haben soll, messen Blutdruck und Herzrhythmus. Doch dem nicht genug. Künftig sollen die Geräte auch testen, ob ihre Nutzer fruchtbar oder unfruchtbar sind.

Das Smartphone, ein kleiner Aufsatz, Röhrchen, Mikrochip und Sperma – mehr brauche es dazu nicht, wie Mediziningenieure der Harvard-Universität nun veröffentlicht haben (Science Translational Medicine: Kanakasabapathy, Shafiee et. al, 2017). "Unser Ziel war es, Infertilitätstests für Männer genauso einfach und kostengünstig zu machen wie einen Schwangerschaftstest aus der Apotheke", sagt Hadi Shafiee, der an der Studie beteiligt war.

In einem ersten Schritt muss der Mann sein Sperma über eine Pipette mit hauchdünnem Röhrchen in einen Mikrochip saugen. Den steckt er dann in eine Plattform, die mit dem Smartphone verbunden ist. Anschließend wertet das Gerät per Kamera und App aus, wie viele Spermien in der Probe herumschwirren und wie beweglich sie sind.

Die beiden Werte – Aktivität und Konzentration – sind die wichtigsten, wollen Mediziner die Fruchtbarkeit eines Mannes abschätzen. Je fitter die Spermien, je größer ihre Anzahl, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dem Mann gelingt, die Eizelle seiner Partnerin zu befruchten.



Nichts ist genauer als das Labor

Erfüllt sich der Kinderwunsch eines Paares nicht, werten Mediziner Spermien derzeit unter einem Mikroskop aus. Das Verfahren ist aufwendig, es braucht ein spezialisiertes Labor und besonders geschulte Labortechniker. Es ist aber auch so genau, dass sich jede neue Methode daran messen muss. Shafiee und seine Kollegen verglichen deshalb, wie nahe die Smartphone-App den Ergebnissen von Labortechnikern kommt, indem sie mehr als 350 Proben doppelt auswerten ließen. Nur in acht Fällen täuschte sich das Smartphone in seiner Analyse. Ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Einfache Instrumente sind gefragt, um die Fruchtbarkeit von Männern zu testen. Mindestens 15 Prozent der deutschen Paare ist ungewollt kinderlos. Im Mittel liegt das genauso oft am Mann wie an der Frau. Oft ist diese Infertilität oder Subfertilität, wie die Abnahme der Fruchtbarkeit im Fachjargon heißt, von Männern aber mit Scham besetzt. Ein Test, den sie zu Hause und selber durchführen können, hat daher großes Potenzial.



Der Bausatz soll allerdings nicht nur in Deutschland und den USA auf den Markt kommen. Mit weniger als fünf US-Dollar ist der Test so günstig, dass er in Regionen, in denen eine aufwendige Laboranalyse nicht möglich ist, zum neuen Goldstandard werden könnte.