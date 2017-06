Suchtfaktor: Sehr hoch. 1,3 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig, 9,5 Millionen übertreiben es regelmäßig. Etwa 74.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr an Folgeerkrankungen und zu einem geringeren Anteil an Überdosierungen.

Hinweise: Alkohol ist die einzige Droge, für die es offizielle Tipps für einen risikoarmen Konsum gibt: Männer sollten täglich höchstens einen halben Liter Bier oder zwei Gläser Wein (0,2 Liter) trinken – Frauen nicht mehr Alkohol als in einem kleinen Glas Bier (0,25 Liter) oder Wein (0,1 Liter) steckt. Das Problem: Viele trinken bewusst mehr, weil sie den Rausch wollen. Umfragen unter Drogenkonsumenten, wie der Global Drug Survey, richten sich an diese Menschen und geben Hinweise, wie sie ihr Trinkverhalten so steuern können, dass es ihnen möglichst wenig schadet: