Mehr als 50.000 Menschen brechen in Deutschland jedes Jahr zusammen, weil ihr Herz aufgibt. Entweder regt es sich gar nicht mehr oder es beginnt wie wild zu zucken. Bei einem solchen Kammerflimmern kann sich das Herz nicht mehr kontrolliert zusammenziehen und Blut in die Gefäße pumpen. Das führt dazu, dass kein sauerstoffreiches Blut mehr durch den Körper fließt. Jetzt zählt jede Minute. Das Hirn ist das erste Organ, das leidet. Nach wenigen Sekunden wird der Betroffene bewusstlos, nach drei bis fünf Minuten beginnen die Hirnzellen zu sterben. Mit jeder Minute, die verstreicht, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn Prozent. In vielen Ländern, gerade fernab von Städten, aber brauchen Notärzte oft lange, um am Unfallort zu sein.

Jetzt berichten schwedische Forscher, dass Drohnen die Wartezeit auf den Notarzt überbrücken könnten. Sie sind beladen mit Defibrillatoren, die das Herz mit einem Elektroschock wieder in den richtigen Rhythmus bringen sollen. Ihre vielversprechenden Ergebnisse haben die Wissenschaftler um Andreas Claessen vom Karolinska-Institut in Stockholm diese Woche in der Zeitschrift JAMA (Claessen et al., 2017) veröffentlicht.

Sie haben die Studie in der Nähe von Stockholm durchgeführt. "Hier machen Tausende Schweden im Sommer Urlaub", sagt Claessen. "Aber weil der Notarzt im Schnitt 20 Minuten braucht, um vor Ort zu sein, sterben fast alle Menschen, die einen Herzstillstand erleiden." Die Drohnen, die von einer Rettungsstation abhoben, brauchten hingegen nur etwas mehr als fünf Minuten. Zwar simulierten die Forscher ihren Test zunächst nur, es waren also keine echten Patienten involviert. Aber Claessen und seine Kollegen hatten die Drohnen gezielt in Vorgärten von Menschen landen lassen, die schon einmal einen Herzstillstand hatten. So sollte der Flug und die Landung der Drohnen besonders realistisch simuliert werden.

Fliegen also bald auch in Deutschland Drohnen mit 75 Kilometern pro Stunde über Seen, Wälder und Hochhäuser, um Defibrillatoren zu liefern? Könnten dadurch jährlich viele Menschenleben gerettet werden? Bernd Böttiger, Professor für Anästhesie an der Kölner Uniklinik und Vorsitzender des Rats für Wiederbelebung, hat da seine Zweifel. Er findet die Studie zwar interessant, merkt aber an: "In Deutschland braucht der Notarzt im Schnitt ungefähr acht Minuten, in großen Städten oft weniger. Drohnen mit Defibrillatoren können also nur die Kür der Kür sein." Viel wichtiger, betont Böttiger, sind sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen: "Jeder Mensch hat zwei Hände, die Leben retten können."

Wiederbelebung Herzstillstand – was tun? Ein Herzkreislaufstillstand ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Mehr als 50.000 Menschen brechen jedes Jahr zusammen, weil ihr Herz aufgibt. Nur jeder Zehnte überlebt. Die Zahl ist auch deshalb so gering, weil den Betroffenen oft nicht direkt geholfen wird. Wissen Sie, was zu tun ist, wenn neben Ihnen jemand umkippt? Eigentlich ist es ganz einfach: Halten Sie sich an Prüfen – Rufen – Drücken. Prüfen Sprechen Sie den Menschen laut und deutlich an und schütteln Sie ihn oder drücken Sie ihn fest. Er reagiert nicht? Holen Sie sich schnell Hilfe, am besten, indem Sie gezielt Menschen ansprechen. Testen Sie, ob der Betroffene noch atmet. Überstrecken Sie dafür seinen Kopf und legen Sie Ihr Ohr an seine Nase. Rufen Wählen Sie 112. Schildern Sie, wo Sie sind, was passiert ist, wie viele Verletzte es gibt, welche Verletzungen Sie haben und – ganz wichtig – warten Sie auf Anweisungen. Drücken Wenn der Mensch nicht atmet, beginnen Sie sofort zu drücken: Machen Sie den Oberkörper des Betroffenen frei, legen Sie die Hände übereinander, verschränken Sie die Finger und lassen Sie die Arme gestreckt. Drücken Sie mit beiden Handballen auf die Mitte des Brustkorbs – kräftig, der Brustkorb muss fünf Zentimeter nachgeben – und lassen Sie wieder los. Wiederholen Sie die Bewegung in einem Rhythmus von ungefähr 100 Stößen pro Minute. Die Frequenz entspricht dem Rhythmus von Highway to Hell von AC/DC oder Staying Alive von den Bee Gees. Die Lieder während der Ersten Hilfe im Kopf zu singen, mag geschmacklos klingen, führt aber dazu, dass Sie nicht langsamer werden. Wenn Sie mehrere Ersthelfer sind, können Sie auch Mund-zu-Mund-Beatmen. Überstrecken Sie dafür den Kopf und halten Sie die Nase zu. Nach dreißig Mal Drücken, atmen Sie zwei Mal gleichmäßig in den Mund des Bewusstlosen. Wichtig: Hören Sie nicht auf. Eine Herzdruckmassage ist anstrengend, holen Sie sich also so früh wie möglich Hilfe. Mehr Informationen gibt es hier. Eine genaue Anleitung gibt es beim Deutschen Roten Kreuz.

Wenn ein Ersthelfer sofort mit der Herzdruckmassage beginnt, steigen die Überlebenschancen ganz erheblich. Denn wenn der Brustkorb und das Herz zusammengedrückt werden, gelangt Blut aus dem Herzen in den Körper. Fast so, als würde das Herz weiterschlagen. Zusätzlich dazu, kann im Einzelfall ein automatischer externer Defibrillator (AED) helfen.