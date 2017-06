Der Handel mit Drogen ist einer der größten Rohstoffmärkte der Welt: Nach Schätzungen von Experten werden allein in Europa jedes Jahr Drogen im Schwarzmarktwert von 20 bis 30 Milliarden Euro verkauft. Das geht aus dem aktuellen Weltdrogenbericht der Vereinten Nationen (UN) hervor. Trotz allen Bemühungen wächst der weltweite Markt besonders bei Opium und Kokain.



Weltweit konsumieren dem Bericht zufolge 250 Millionen Menschen illegale Drogen – also rund ebenso viele wie im Jahr zuvor. Diese Zahl entspricht in etwa der Bevölkerung von Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien zusammen. In Nordamerika ist insbesondere die Zahl der Heroinsüchtigen im vergangenen Jahr gestiegen.

In Europa verkauften Drogenhändler laut der UN im letzten Jahr Heroin im Umfang von sieben Milliarden Euro, Cannabis für neun Milliarden Euro und Kokain für 5,7 Milliarden Euro. Das Deep Web, ein abgeschirmter Bereich des Internets, spiele dabei eine immer wichtigere Rolle, schreiben die Autoren.



Erlaubte Rauschmittel haben die schwersten Folgen

Cannabis bleibt die weltweit beliebteste Droge. Laut des Berichts konsumierten 183 Millionen Menschen Haschisch oder Marihuana. Während in Nord- und Südamerika die Zahl der Cannabisnutzer zunimmt, ist sie in Europa auf hohem Niveau nahezu stabil geblieben.



Zeit Online Karten © Christopher Furlong/Getty Images Wie Cannabis Ihnen weniger schadet Legal oder nicht, viele Leute kiffen. Sie sollten die Risiken wenigstens gut kennen. 12 Hinweise für den Konsum und was Sie lassen sollten. Cannabis-Tipps Das sind unsere Quellen Konsumenten Was Teilnehmer des Global Drug Survey berichten Suchtexperten Was Forscher über Cannabis und Kiffen wissen

Konsumenten Was Teilnehmer des Global Drug Survey berichten ZEIT ONLINE arbeitet mit dem Global Drug Survey zusammen, der weltweit größten Umfrage unter Drogennutzern. Fast 40.000 Cannabiskonsumenten gaben an, wie sie negative Folgen zu verringern versuchen. Zusammen mit Suchtexperten sind daraus Tipps zum Gebrauch entstanden.



#1 – Nicht anfangen Ohne Risiko Jede Droge schadet, Cannabis ist keine Ausnahme. Trotzdem ist Gras der am häufigsten konsumierte verbotene Stoff. Nur zu sagen, dass man es besser lassen sollte, schreckt nicht alle ab. Sicher kiffen? Unmöglich. Weniger schädlich geht aber schon.

















































Karten Wie Alkohol Ihnen weniger schadet Fast jeder trinkt und eist mehr als einem gut tut. 7 Tipps, um die schlimmsten Folgen zu vermeiden.

Karten So high sind Sie – der ZEIT-ONLINE-Drogenbericht 2017 35.918 Menschen in Deutschland haben uns gesagt, welche Drogen sie nehmen. Das sind die Ergebnisse.

Rund 29,5 Millionen Menschen haben laut UN drogenbedingte Störungen. Mindestens 190.000 Menschen pro Jahr sterben vorzeitig wegen ihrer Drogensucht. Allerdings beziehen sich diese Zahlen allein auf die Gesundheitsfolgen als illegal eingestufter Drogen wie Kokain, Ecstasy, LSD, Crystal Meth, Heroin und zu Teilen auch Cannabis. Alkohol und Tabak – in nahezu allen Staaten legal erhältlich – berücksichtigt der UNODC-Bericht nicht. Dabei sind es diese erlaubten Rauschmittel, die statistisch gesehen in Bezug auf die Volksgesundheit die schwersten Folgen haben: Allein in Deutschland sterben dadurch jedes Jahr in etwa 195.000 Menschen.



Die tödlichste verbotene Droge ist Heroin, das aus Rohopium gewonnen wird. Laut des Weltdrogenberichts des vergangenen Jahres führte zwischen 2014 und 2015 etwa eine Rekordausfuhr von Opium aus Afghanistan dazu, dass Dealer in den USA Heroin sehr günstig verkauft haben. In der Folge habe sich die Zahl der Herointoten in den USA zwischen 2012 und 2014 auf fast 10.800 Menschen verdoppelt.



Internationale Zusammenarbeit bei der Drogenfahndung

Afghanistan bietet mit rund 200.000 Hektar die weltweit größte Anbaufläche für Opium, heißt es in dem aktuellen Bericht. Die radikalislamischen Taliban kontrollieren das Geschäft. Mehrere Hundert Hektar Anbaufläche wurden von Behörden zerstört – so wenig wie nie zuvor im vergangenen Jahrzehnt. "Die Fähigkeit der Sicherheitskräfte, die Drogen zu entdecken, ist gesunken", sagte UN-Expertin Angela Me. Laut ihr verdienten die Taliban zwischen 150 und 200 Millionen US-Dollar jährlich am Handel mit illegalen Drogen. Das entspreche etwa der Hälfte der Einkünfte der Terroristen, sagte Me.



Die weltweit wichtigste Route für den Schmuggel von Opiaten geht dem Bericht zufolge über den Balkan. Dort wurden im vergangenen Jahr 40 Prozent mehr von diesem Rauschgift sichergestellt als im Vorjahr. Weil dies auch eine häufig genutzte Route für Flüchtlinge sei, würden die Schmuggler jetzt jedoch auf andere Wege ausweichen. Die Kaukasusroute, die die Türkei umgehe, sei laut UN ein Beispiel dafür.

Der höhere Anteil der beschlagnahmten Drogen in Europa sei laut des Berichts auf die bessere internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den illegalen Drogenhandel zurückzuführen. Fahnder könnten dadurch die Ware jetzt besser abfangen. Rund die Hälfte des vorhandenen Kokains sei Schätzungen zufolge 2015 beschlagnahmt worden, heißt es in dem Bericht. Das sei ein neuer Rekord.