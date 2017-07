In Sri Lanka erkranken immer mehr Menschen am Denguefieber. Mehr als 114.000 Menschen haben sich laut Gesundheitsministerium bereits infiziert, 315 sind gestorben. Das seien mehr als doppelt so viele Infektionen und knapp dreimal so viele Tote wie im gesamten vergangenen Jahr. Nach Angaben des Roten Kreuzes ist es der schlimmste Ausbruch der Krankheit, der jemals in Sri Lanka erfasst worden ist.



"Wir brauchen die Mitarbeit der Öffentlichkeit, um die Ausbreitung von Dengue unter Kontrolle zu bringen", sagte Gesundheitsminister Rajitha Senaratne. Die Regierung stecke all ihre Anstrengungen in die Eindämmung der Krankheit. Das Denguefieber wird vor allem von tagaktiven Mücken übertragen. Soldaten und Polizisten gegen deshalb in der Hauptstadt Colombo von Haus zu Haus, um die Brutstätten der Insekten zu beseitigen. Bewohner, auf deren Grundstück stehendes Wasser entdeckt wird, in dem Mücken brüten, müssen eine Strafe zahlen.



Das Denguefieber ist vor allem in den Tropen und Subtropen verbreitet. Die Viruskrankheit verursacht Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. In schweren Fällen führt sie zu Gefäßschäden und innere Blutungen. Im Oktober beginnt in Sri Lanka die zweite jährliche Monsunzeit, die die Entstehung von Brutstätten begünstigt. Dann sei mit einem weiteren Ausbruch zu rechnen, sagte der Epidemiologe von der Nationalen Dengue-Schutzeinheit des Gesundheitsministeriums, Nimalka Pannila Hetti.



Die Region der Hauptstadt, die Westprovinz, ist am stärksten betroffen. Mehr als die Hälfte aller Fälle wurden in der Region gemeldet. Die Krankenhäuser in Colombo sind bereits sind überfüllt, einige Kliniken weisen Betroffene ab. Auch an der bei Touristen beliebten Südküste gibt es viele Infektionen. Mehrere Länder haben Reisewarnungen herausgegeben. Sri Lanka rief die Regierungen auf, die Reisewarnungen zurückzunehmen und bat um Hilfe. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Präventionsprogramme gestartet, die teilweise von Australien finanziert werden.