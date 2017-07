In Gruppen scheint gutes Benehmen plötzlich außer Kraft gesetzt. Wo eben noch Ruhe herrschte, wird wenig später geschubst, gedrängelt, gepöbelt. Anstatt Ordnung zu wahren, kämpfen Einzelne für den eigenen Vorteil – weil sie sich übergangen fühlen, etwas zu verpassen fürchten oder verängstigt sind. Nachweislich treffen Individuen in Gruppen extremere Entscheidungen, als sie es allein tun würden. Chaos droht.

Mithilfe von Modellen wollen Wissenschaftler das verhindern. Forscher arbeiten seit Jahren an immer genaueren Vorhersagen darüber, wie Massen sich verhalten: Welchen Weg nehmen Einzelne, welche Rolle spielt die Größe der Menge und welche die Dichte? Auch wollen die Wissenschaftler herausfinden, mit welchen Ansagen, Leitsystemen und Hindernissen sich Menschen davon abhalten lassen, zu drängeln, bis es gefährlich wird. Und wie sie sich selbst in Ausnahmesituationen unterbewusst kontrollieren lassen.



Lange Zeit galt dabei: Fußgänger sind wie sich anziehende oder abstoßende Teilchen, die in vorhersehbare Richtungen strömen, und damit berechenbar. Die grundlegende Idee solch mathematischer, physikalischer Modelle ist am besten mithilfe eines Trichters zu erklären: Lässt man dort Sand Stück für Stück hindurchlaufen, fließt dieser ungehindert ab. Schüttet man aber schlagartig viel Sand hinein, stauen sich die Körnchen über der Öffnung. Die Masse steckt fest. Logisch.

Tatsächlich spiegeln die Modelle die Realität nur zu einem Teil wieder. Denn sie klammern die sozialen und psychologischen Effekte aus, die ein Gedränge beeinflussen.



Wenn einer drängelt, drängeln alle

Es gibt inzwischen viele Hinweise darauf, dass soziale Normen einen beträchtlichen Einfluss darauf haben, ob Massen die Ordnung wahren (PNAS: Moussaïd et al., 2010). Die Situation ist mitentscheidend. Und das Verhalten einzelner Personen spiele eine wichtige Rolle, sagt die Psychologin Anna Sieben, die an der Ruhr-Universität Bochum unter anderem erforscht, wie Menschen in Ansammlungen handeln.

Ein Beispiel: In einer Bank warten Kunden geduldig vor dem Schalter. Die Regeln sind hier klar definiert, es gibt eine Schlange, einer nach dem anderen kommt an die Reihe. "Wenn aber ein Zug in den Bahnhof einfährt, brechen soziale Normen schnell zusammen", sagt Sieben. Statt in einer Schlange zu stehen, Reisende aussteigen zu lassen und dann einer nach dem anderen in den Wagen zu steigen, bilden die Menschen zumeist eine Traube um den Einstieg. Drängten mehrere Menschen in die Bahn, ohne abzuwarten, bis alle ausgestiegen sind, sei die Wahrscheinlichkeit höher, dass weitere ihrem Beispiel folgen, sagt Sieben.



Beginnt einer zu drängeln, drängeln also alle. Ein Grund dafür ist laut Armin Seyfried die Sorge, leer auszugehen. "Die Menschen wollen etwas, von dem sie glauben, dass es davon nicht genug gibt", sagt Seyfried, der sich am Forschungszentrum Jülich unter anderem mit dem Verhalten von Fußgängern in Gruppen beschäftigt. Begehrt könne der Sitzplatz im Zug sein oder ein naher Stehplatz an einer Konzertbühne. "Oder Menschen werden ungeduldig, wie im Stau", sagt Seyfried. Sie seien dann mehr auf den eigenen Vorteil statt auf Ordnung bedacht.