Die Behandlung von Aids-Patienten könnte bald weit weniger aufwendig werden, als bisher: Injektionen im Abstand von vier bis acht Wochen können laut einer Studie das HI-Virus im Körper ebenso gut kontrollieren wie die bisher übliche tägliche Einnahme von Tabletten. Das berichtet ein internationales Forscherteam mit deutscher Beteiligung im Fachjournal The Lancet.



Sollten weitere und größere Studien die Ergebnisse bestätigen, könnte erstmals eine Injektionstherapie gegen HIV auf den Markt kommen. Unabhängige Experten bewerten das im The Lancet als Meilenstein in der Geschichte der HIV-Therapie.

Bei der antiviralen HIV-Therapie nehmen Patienten bislang täglich drei Wirkstoffe oral ein, die die Viruslast im Blut unter die Nachweisgrenze drücken können. Seit einigen Jahren gibt es Kombinationspräparate, so dass Betroffene nur noch eine Tablette pro Tag benötigen.



Zeit Online Karten dpa Kondom geplatzt – und jetzt? Das Date lief super – bis zu diesem Moment. Riss im Gummi. Kann ich das Aids-Virus HIV erwischt haben? Was jetzt zu tun ist. © NIH Angst! Wovor noch gleich? HIV greift die Körperabwehr an. Bei wem Aids ausbricht, den machen sonst harmlose Erreger schwer krank. Passiert mir das jetzt auch?

In der Studie, die auch in Deutschland vor allem die Sicherheit der Therapie prüfte, nahmen rund 300 Teilnehmer zunächst 20 Wochen lang drei Wirkstoffe als Tabletten ein, um die Viruslast im Körper zu senken. Danach führten knapp 60 Patienten diese Behandlung fort, während jeweils 115 Teilnehmer zwei Wirkstoffe im Abstand von vier und acht Wochen intramuskulär injiziert bekamen.

Nach knapp zwei Jahren (96 Wochen) war die Viruskontrolle bei der Injektionstherapie sogar etwas ausgeprägter als bei der konventionellen Tabletten-Einnahme. Bei rund 90 Prozent der Betroffenen wurde das Virus dauerhaft unterdrückt – sowohl bei Injektionen im Abstand von vier Wochen wie auch von acht Wochen. Häufigste Nebenwirkung waren Schmerzen an der Einstichstelle, die im Mittel nach drei Tagen abklangen.

Die Ergebnisse zeigten, "dass eine langwirkende injizierbare antivirale Therapie über einen langen Zeitraum sowohl hocheffektiv sein als auch gut vertragen werden kann", sagt Ko-Autor Joseph Eton von der University of North Carolina in Chapel Hill. Die achtwöchige Therapie schlug bei vier Teilnehmern nicht an. Zulassungsstudien für die vierwöchige Therapie laufen.



Der Fortschritt in der Erforschung und im Kampf gegen Aids könnte dennoch in Gefahr sein, glauben mehr als 6.000 HIV-Forscher, die sich derzeit bei einem Kongress in Paris austauschen. Sie appellieren an die USA und andere Geldgeber, die Wissenschaft weiter ausreichend zu finanzieren. Kürzungen, wie sie beispielsweise im Weißen Haus geplant würden, seien eine ernste Gefahr für das Vorgehen gegen die Epidemie.