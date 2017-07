Im Anti-Aids-Kampf hat sich die Zahl der Toten seit 2005 auf eine Million pro Jahr halbiert. Diese Zahlen veröffentlichte die UN-Organisation Unaids. Im Vergleich dazu starben auf dem Höhepunkt der Immunschwächekrankheit im Jahr 2005 noch 1,9 Million Menschen jedes Jahr.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem HI-Virus ist im vergangenen Jahr ebenfalls um 1,8 Millionen gesunken. Das sind etwa halb so viele wie bei dem Höchststand von 3,5 Millionen Neuinfektionen im Jahr 1997.

Zeitgleich hat die Zahl der Infizierten, die mit HIV-Medikamenten behandelt werden können, einen Höhepunkt erreicht. "2016 hatten 19,5 Millionen der 36,7 Millionen Menschen mit HIV Zugang zu Behandlung", heißt es in dem Unaids-Bericht. Damit werden erstmals mehr als die Hälfte aller Infizierten weltweit medikamentös behandelt. "Nach Erreichen der Ziele für 2015 von 15 Millionen Menschen in Behandlung sind wir nun auf dem besten Weg, die Zahl von 30 Millionen für 2020 zu erreichen", sagte Unaids-Direktor Michel Sidibé. Mit HIV-Medikamenten kann eine Vermehrung der Viren im Körper verhindert werden.

Im südlichen und östlichen Teilen von Afrika ist die Zahl der Erkrankungen ebenfalls gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen mit HIV ist seit 2010 dort um 29 Prozent gefallen. Die Neuinfektion bei Kindern ist mit 56 Prozent sogar noch stärker gesunken. Die Lebenserwartung in diesen Teilen des Kontinents sei aufgrund der Erfolge bei der Aidsbekämpfung seit 2006 um zehn Jahre gestiegen.

"Weltweit gibt es bedeutende Fortschritte, aber es gibt noch viel Arbeit", heißt es in dem Unaids-Bericht. Der Nahe Osten mit Nordafrika und Osteuropa-Zentralasien sind zwei Regionen, die stärker von Todesfällen betroffen sind. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen stieg in den betroffenen Gebieten zwischen 2010 und 2016 um 60 Prozent. Die Zahl der Toten stieg um ein Drittel. In Russland beträgt das Plus sogar 75 Prozent. Viele Menschen dort wüssten oftmals nicht, dass sie mit dem Virus infiziert seien, heißt es. Regionen mit steigenden Infektionen sind oft betroffen von bewaffneten Konflikten und politischen Unsicherheiten.



Im vergangenen Jahr wussten weltweit 70 Prozent der Betroffenen von ihrer Infizierung. Etwa 77 Prozent von ihnen erhält eine antiretrovirale Therapie, die bei 82 Prozent der Behandelten zu einer maßgeblichen Reduktion der Viruslast führt, heißt es im Welt-Aids-Bericht.

Aids ist bis heute unheilbar. Weltweit wurden seit Ausbruch der Epidemie in den 1980er Jahren mehr als 76 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Rund 35 Millionen Menschen starben an den Folgen von Aids.