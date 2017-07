In Norwegen müssen ab sofort alle Zigaretten gleich aussehen. Laut Gesetz sind Logos, Farben und Bilder auf den Verpackungen von Tabakwaren verboten. Die grünbraune Einheitsverpackung gilt nicht nur für Zigaretten, sondern auch für Schnupftabak, losen Tabak oder Snus, einem vor allem in Skandinavien beliebten oral konsumierten Tabakprodukt. Auch Material, Glanzgrad, Öffnungsmechanismus und Schriftgröße sind vorgeschrieben.



Außerdem werden großflächig Schockbilder, wie etwa das Bild einer Raucherlunge, auf die Verpackungen gedruckt, um eventuelle Verbraucher abzuschrecken. Die Tabakindustrie hat ein Jahr Zeit, das neue Gesetz umzusetzen.

So braun kann Rauchen sein: Die neuen Verpackungen in Norwegen © Helsedirektoratet

Ziel der Maßnahme ist es, vor allem Kinder und Jugendliche davon abzuhalten, mit dem Rauchen anzufangen. Außerdem soll das Gesetz dem extremen Zuwachs beim Snus-Konsum unter Jugendlichen entgegenwirken, den es laut norwegischer Gesundheitsbehörde in den vergangenen 15 Jahren gegeben hat.



Norwegen ist das vierte Land Europas, das die standardisierte Verpackung einführt: In Frankreich gibt es sie seit Jahresbeginn, in Großbritannien ist sie seit dem 21. Mai vorgeschrieben. In Irland gilt das Gleiche ab dem 30. September.

Die EU hat seit Mai 2016 eine einheitliche Regulierung für die Darstellung von Tabakprodukten. Sie erlaubt den Herstellern, ihre eigene Verpackung zu nutzen, allerdings müssen mindestens 65 Prozent der Verpackung mit Warnhinweisen zu den gesundheitlichen Risiken und Schockbildern versehen sein. Die EU-Mitgliedsstaaten dürfen aber auch selbst strengere Regeln beschließen.

Alle Länder folgen mit den Maßnahmen dem Beispiel Australiens, das als erstes Land der Welt 2012 Einheitsverpackungen und Schockbilder eingeführt hatte und seitdem immer wieder erfolglos von der Tabakindustrie verklagt wurde. Auch in der EU sind die Tabakunternehmen mit Klagen gegen strengere Verpackungs- und Werbevorschriften immer wieder gescheitert. Die Tabakunternehmen fürchten die Einheitsverpackung, weil sie ihnen die Möglichkeit nimmt, ihre Zigaretten als einzigartig zu vermarkten.

Studien, vor allem aus Australien, haben belegt, dass Einheitsverpackungen und Schockbilder wirken. Vor allem Kinder und Jugendliche schrecken sie davon ab, mit dem Rauchen anzufangen.

Rauchen ist extrem gesundheitsschädlich – 13,5 Prozent aller Todesfälle in Deutschland sind durch Rauchen bedingt. Weltweit sterben laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedes Jahr sieben Millionen Menschen aufgrund von Tabakkonsum.

Anmerkung der Redaktion: In der Meldung stand ursprünglich, es habe laut norwegischer Gesundheitsbehörde einen enormen Zuwachs des Snus-Konsums unter 10- bis 15-Jährigen gegeben. Das war falsch. Es hat laut der Behörde in den vergangenen 10 bis 15 Jahren einen extremen Zuwachs des Snus-Konsums unter Jugendlichen gegeben. Wir haben den Fehler korrigiert.