"Nehmen Sie die Pillen aus der Packung unbedingt zu Ende – auch, wenn Sie sich besser fühlen." Mantraartig predigen Hausärzte seit Jahren, Antiobiotika müssten so wie verschrieben aufgebraucht, die Behandlung dürfe keinesfalls unterbrochen werden. Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vertritt offiziell diese Haltung. Nun aber äußern Mediziner glaubhaft Zweifel. Ihre Botschaft: Statt alles einzuwerfen, sei es oft sinnvoller, auch ein Antibiotikum frühzeitig abzusetzen, wenn die Infektion, die es behandeln soll, zurückgegangen ist (BMJ: Llewelyn, 2017).

Sie widersprechen damit einer gängigen Regel. Wenn Patienten ihre Medikamenteneinnahme vorzeitig beenden, werden widerstandsfähige Keime im Körper nicht abgetötet, war man bisher überzeugt. Stattdessen können die Bakterien sich fortpflanzen und sogar ihre Resistenzgene an andere weitergeben, was für den Kranken schlimmstenfalls tödlich endet, zumindest aber die Heilung verzögert.



Die Sorge ist nicht unberechtigt. Allein in der EU sterben jedes Jahr 25.000 Menschen an einer Entzündung von multiresistenten Bakterien, schätzt die Europäische Seuchenschutzbehörde ECDC. Weltweit sind es laut Forschern mehr als 700.000 Menschen – bis zu zehn Millionen könnten es Hochrechnungen zufolge 2050 sein (Upsala journal of medical sciences: Jasovský, Dušan, et al., 2016).



Je mehr Antibiotika, desto mehr Widerstand

"Vor diesem Hintergrund wirkt die Anweisung erst einmal plausibel", sagt Mark Brönstrup, Professor für chemische Biologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. "Sie ist es bei näherem Blick aber nicht." Während es bei bestimmten Erkrankungen wie Tuberkulose Resistenzen fördert, wenn man vom strengen Antibiotika-Behandlungsregime abweicht, fehlt bei den meisten Erkrankungen dafür der wissenschaftliche Beweis. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Je mehr Antibiotika verordnet werden, desto mehr resistente Bakterien gibt es (Lancet: Goossens et al., 2005).

Antibiotika Gute Keime, böse Keime Bakterien sind die heimlichen Herrscher des Planeten. In drei Milliarden Jahren haben die einzelligen Lebewesen jeden Winkel der Erde erobert, auch den menschlichen Körper: Sie leben auf unserer Haut, auf unseren Zähnen, in der Lunge und vor allem im Darm. Die meisten davon nützen uns und werden vom Immunsystem geduldet. Das Immunsystem übt an ihnen sogar, wann es nachlässig sein darf und wann es aggressiv werden muss. Manche Bakterien aber schädigen den Körper: Sie dringen in Organe und Körperzellen ein und zerstören diese. Sie produzieren Gifte, die Zellen schädigen, Durchfall verursachen oder den Körper zum Fiebern bringen. Meist schafft es der Körper selbst, sich gegen die Bakterien zu wehren. Wenn nicht, dann helfen Antibiotika – weltweit retten sie täglich Leben. Wie wirken Antibiotika? Die Kunst eines Antibiotikums ist es, nur die Bakterien zu töten, nicht die Körperzellen. Die Mittel greifen Bestandteile der Bakterien an, die ihnen eigen sind und auf Körperzellen nicht vorkommen. Das können bestimmte Bestandteile der Zellwand sein oder der Zellapparat, den sie nutzen, um sich fortzupflanzen. Weil Bakterien je nach Gattung ganz unterschiedlich aufgebaut sind, wirkt mal das eine, mal das andere Antibiotikum besonders gut.

Und noch etwas macht die Anweisung zweifelhaft: Antibiotika-Resistenzen entstehen oftmals nicht bei den Bakterien, gegen die Antibiotika gegeben werden, sondern in anderen Keimen. Als besonders anfällig, gelten Bakterien der sogenannten ESKAPE-Gruppe, die friedlich in oder auf uns leben. Dazu zählen beispielsweise Enterococcus faecium, die natürlicherweise im Darm vorkommen, oder Staphylococcus aureus, die viele Menschen in der Nase und auf der Haut tragen (Antimicrobial Agents and Chemotherapy: Crémieux et al, 2003). Dass diese Bakterien resistent werden, ist ein Kollateralschaden der Antibiotikatherapie.



"So lang wie nötig, so kurz wie möglich"

"Um Resistenzen zu verhindern, behandeln wir deshalb so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich", sagt Winfried Kern, Professor für Infektiologie am Uniklinikum Freiburg. Seit ungefähr zehn Jahren setze sich das im klinischen Alltag mehr und mehr durch. Auch die deutschen Allgemeinmediziner sprechen sich dafür aus, ein Antiobiotikum in bestimmten Fällen abzusetzen, wenn die Infektion überwunden scheint, teilt ihre Fachgesellschaft DEGAM mit.